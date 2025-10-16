16 de octubre de 2025 Inicio
Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 16 de octubre

El oficial opera a $1.354,60 para la compra y $1.408,01 para la venta y se recalienta el ecosistema cambiario mientras se acercan las elecciones y los ojos de Washington de posan sobre el tipo de cambio.

Por
El dólar oficial mantiene la tensión entre la alta demanda y la intervención del Tesoro de Estados Unidos.

Bessent, secretario del Tesoro.
Bessent confirmó que el Tesoro de EEUU volvió a comprar pesos y la ayuda podría alcanzar los u$s40.000 millones

En lo que va de 2025, el dólar oficial acumula una suba de $347,73 tras haber cerrado 2024 en $1.060,28.

dólar blue billetes divisas
El dólar oficial, en el centro de las miradas en la previa de las elecciones.

Dólar oficial hoy

El dólar oficial cotiza a $1.354,60 para la compra y $1.408,01 para la venta.

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense opera a $1.355 para la compra y $1.405 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue cotiza a $1.430 para la compra y $1.450 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vende a $1.380.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, cotiza a $1.826,50.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) opera a $1.461,69, mientras que el dólar MEP o Bolsa cotiza a $1.441,77.

Dólar futuro

El dólar futuro se vende a $1.430.

