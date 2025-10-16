Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 16 de octubre

El oficial opera a $1.354,60 para la compra y $1.408,01 para la venta y se recalienta el ecosistema cambiario mientras se acercan las elecciones y los ojos de Washington de posan sobre el tipo de cambio.

El dólar oficial mantiene la tensión entre la alta demanda y la intervención del Tesoro de Estados Unidos.

Bessent confirmó que el Tesoro de EEUU volvió a comprar pesos y la ayuda podría alcanzar los u$s40.000 millones

A pesar de la falta de anuncios luego del encuentro en Washington, el mercado no descarta la implementación del plan salvataje implementado por el gobierno americano, luego de que el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, confirme la conformación de un swap por u$s20 mil millones y que podría alcanzar los u$s40 mil millones.

En un octubre caliente, marcado por las elecciones legislativas nacionales, sigue vigente además la medida anunciada por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) de reinstaurar parcialmente el cepo y que aquellas personas que compren dólar oficial, no podrán operar con los financieros por los siguientes 90 días , una medida que amplió la brecha entre la cotización de la divisa oficial y los dólares MEP y contado con liquidación (CCL).

En lo que va de 2025, el dólar oficial acumula una suba de $347,73 tras haber cerrado 2024 en $1.060,28.

El dólar oficial, en el centro de las miradas en la previa de las elecciones.

Dólar oficial hoy

El dólar oficial cotiza a $1.354,60 para la compra y $1.408,01 para la venta.

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense opera a $1.355 para la compra y $1.405 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue cotiza a $1.430 para la compra y $1.450 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vende a $1.380.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, cotiza a $1.826,50.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) opera a $1.461,69, mientras que el dólar MEP o Bolsa cotiza a $1.441,77.

Dólar futuro

El dólar futuro se vende a $1.430.