Se filtraron las fotos que confirman el romance: una modelo y un exfutbolista a los besos La pareja fue captada a puro mimo y pasión en las playas de Punta del Este, en Uruguay. La conductora volvió a ser el centro de los comentarios después del escándalo que protagonizó su exmarido. + Seguir en







Se confirmó una nueva pareja en la farándula argentina.

Tras las especulaciones y las declaraciones tibias de Sabrina Rojas y José "Pepe" Chatruc, el rumor del romance finalmente se confirmó en las playas de Punta del Este. Los famosos decidieron dejar de esconderse y vivir el amor en libertad, y se fueron a pasar el fin de semana largo a Uruguay, donde se los pudo retratar sobre la arena y a los besos.

Las primaras imágenes surgieron del usuario de Instagram @lomaspopucom, que logró la foto más buscada de los famosos: en un momento de relax, intimidad y ternura. Tanto la conductora como el periodista se mostraron a plena luz del día, sentados en la arena, sin importar las miradas curiosas, abrazados y apasionados.

Pepe Chatruc tiene tres hijos varones: Benicio y Baltazar, fruto de su relación con Guillermina García Satur, y Silvestre, nacido en julio de 2020 de su relación con Agustina Cilano. Rojas tiene a Esperanza y Fausto, de 13 y 10 años, que tuvo con Luciano Castro.

Las imágenes de la pareja de famosos en @lomaspopucom Redes sociales "Nos estamos conociendo un poco más": Chatruc sobre Sabrina Rojas Cuando a Chatruc le preguntaron por Sabrina Rojas y la posibilidad de que estuvieran empezando a salir, dijo que eran "solo amigos". Aunque, ante la insistencia de la prensa, el exfutbolista reconoció: "Nos estamos conociendo un poco más de lo que ya nos conocíamos". Ahora, las fotos románticas frente al mar confirmaron lo que la mediática se encargó de negar, pero que ahora forma parte de su nueva vida.

La separación de Sabrina Rojas y Luciano Castro Sabrina Rojas confesó que mientras estuvo en pareja con Luciano Castro, con quien tuvo dos hijos, ambos fueron infieles durante su matrimonio. Mencionó que la dinámica se repetía y que él actuaba de manera infantil, pidiendo perdón pero reincidiendo.