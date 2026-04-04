5 de abril de 2026 Inicio
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Con gol de Lionel Messi, Inter Miami empató 2-2 con Austin FC en la inauguración de su nuevo estadio

El astro argentino anotó de cabeza en el estreno del NU Stadium, la nueva casa de Las Garzas, en un partido que se presentó adverso desde el inicio y que el local logró rescatar sobre el final gracias a Luis Suárez.

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Messi hizo historia y marcó el primer gol de Inter Miami en su nueva casa.

Messi hizo historia y marcó el primer gol de Inter Miami en su nueva casa.

Inter Miami igualó con Austin FC por 2-2 en el flamante Nu Stadium de Miami, Florida, por la jornada 6 de la Major League Soccer (MLS) en lo que fue el estreno de la nueva casa de Las Garzas. Con goles de Lionel Messi y Luis Suárez, el local logró rescatar un empate sobre el final del partido en un encuentro histórico, y dejó pasar la chance de subirse a la cima de la tabla de posiciones de la Conferencia Este.

El Inter Miami de Lionel Messi suma una nueva joya del fútbol argentino.
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El astro argentino volvió a hacer historia en el equipo de Fort Lauderdale al ser el primer jugador en marcar en el flamante estadio de Florida. A los 9' del primer tiempo, el capitán de la Selección argentina metió un cabezazo goleador tras un gran centro del jamaiquino Ian Fray. Un ratito antes, el equipo visitante se había adelantado en el marcador con un tanto del brasileño Guilherme Biro.

El partido para el equipo de Javier Mascherano fue cuesta arriba durante gran parte del encuentro, ya que el humilde equipo de Austin FC lo sorprendió en el arranque de cada tiempo. Así fue que, en el inicio de la segunda mitad, el canadiense Jayden Nelson, que había entrado hacía unos minutos, definió con un derechazo cruzado un mano a mano con su compatriota Dayne St. Clair.

suarez messi
Lionel Messi y Luis Suárez, una dupla inoxidable que sigue rindiendo.

Lionel Messi y Luis Suárez, una dupla inoxidable que sigue rindiendo.

El equipo rosa no podía irse perdedor en el primer partido en el Nu Stadium. Entonces, el DT del local mandó al histórico Luis Suárez para que solucione el problema de gol en Inter Miami y no decepcionó. Sobre el final del partido y tras un córner a favor, el argentino Germán Berterame peinó el balón en el aire y el Pistolero no perdonó: gol y desahogo para todo el estadio que se encuentra en Freedom Park de Florida, Miami, para 26.700 espectadores.

De esta manera, Las Garzas quedaron cuartos en la Conferencia Este de la Major League Soccer, con 11 puntos, a dos unidades del líder Nashville SC. En la próxima fecha, Inter Miami recibirá a New York Red Bull el próximo sábado 11 de abril, desde las 20.30.

messi telasco gol
Messi festeja con el venezolano Telasco Segovia su primer gol en el Nu Stadium.

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Mirá el resumen del empate entre Inter Miami y Austin FC en el flamante Nu Stadium

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