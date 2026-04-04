Carlos Melconian explotó contra Luis Caputo por un supuesto pedido de devaluación: "Basta de mentiras" El economista cruzó al ministro de Economía tras su frase desafortunada contra quienes piden devaluar y volvió a criticar el plan económico. "Que mire un poco alrededor", expresó. Por + Seguir en







El economista tiene 69 años.

El economista Carlos Melconian volvió a criticar el plan económico de la gestión liberal y cruzó al ministro de Economía, Luis Caputo, tras la desafortunada frase en la Bolsa de Comercio contra la insistencia de algunos analistas para devaluar: "A mí me gustaría cagar a patadas en el culo a tantos... Que miren un poco alrededor, que tienen un montón", aseveró.

En diálogo con Radio Mitre, el expresidente del Banco Nación cuestionó las recientes palabras del funcionario en medio del debate sobre una eventual devaluación, y expresó: "Basta de decir mentiras. Ningún profesional serio hoy en la Argentina tiene como propuesta devaluar". Además, no compartió el estilo de Caputo ni el lenguaje de la expresión y añadió: "Un ministro tiene que tener un overol político y un overol profesional".

En cuanto a los datos de la macroeconomía, Melconian puso el foco en la persistencia de la inflación, que se ubica entre el 2% y 3% mensual desde hace un año y medio. Advirtió que no sirve hablar de "cero coma algo" cuando todavía no hay una consistencia que permita bajar a un dígito de forma genuina, un proceso que en otros países llevó décadas. Además, alertó que la supuesta calma en la compra de dólares por parte del Banco Central es engañosa: las reservas no suben lo suficiente porque se deben pagar intereses y porque las importaciones están "derrumbadas por la recesión".

Embed "Me dan ganas de cagarlos a patadas en el culo a todos"



Luis Caputo calificó de "patéticos" a quienes proponen devaluar, dijo que "le están tomando el pelo a la gente" y sentenció: "No sé si lo hacen porque les pagan o por desconocimiento". pic.twitter.com/sXcZdbtv3J — Corta (@somoscorta) April 1, 2026 La crítica se extendió a la relación con los mercados internacionales. Melconian denunció la hipocresía de las entidades financieras: "Los mismos bancos que celebran el Argentina Week escriben informes desconfiando de la Argentina", relató. Además, aseguró que el Gobierno debe "levantar el pie del acelerador" con las críticas a la oposición y dedicarse a construir un programa que recupere la esperanza.