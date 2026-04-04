5 de abril de 2026 Inicio
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Carlos Melconian explotó contra Luis Caputo por un supuesto pedido de devaluación: "Basta de mentiras"

El economista cruzó al ministro de Economía tras su frase desafortunada contra quienes piden devaluar y volvió a criticar el plan económico. "Que mire un poco alrededor", expresó.

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El economista tiene 69 años.

El economista tiene 69 años.

El ministro habló en Rosario.
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En diálogo con Radio Mitre, el expresidente del Banco Nación cuestionó las recientes palabras del funcionario en medio del debate sobre una eventual devaluación, y expresó: "Basta de decir mentiras. Ningún profesional serio hoy en la Argentina tiene como propuesta devaluar". Además, no compartió el estilo de Caputo ni el lenguaje de la expresión y añadió: "Un ministro tiene que tener un overol político y un overol profesional".

En cuanto a los datos de la macroeconomía, Melconian puso el foco en la persistencia de la inflación, que se ubica entre el 2% y 3% mensual desde hace un año y medio. Advirtió que no sirve hablar de "cero coma algo" cuando todavía no hay una consistencia que permita bajar a un dígito de forma genuina, un proceso que en otros países llevó décadas. Además, alertó que la supuesta calma en la compra de dólares por parte del Banco Central es engañosa: las reservas no suben lo suficiente porque se deben pagar intereses y porque las importaciones están "derrumbadas por la recesión".

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La crítica se extendió a la relación con los mercados internacionales. Melconian denunció la hipocresía de las entidades financieras: "Los mismos bancos que celebran el Argentina Week escriben informes desconfiando de la Argentina", relató. Además, aseguró que el Gobierno debe "levantar el pie del acelerador" con las críticas a la oposición y dedicarse a construir un programa que recupere la esperanza.

Finalmente, el economista lanzó una advertencia sobre el uso de los recursos estratégicos del país. Si bien el sector agropecuario y Vaca Muerta están generando divisas que evitan una crisis mayor, Melconian advirtió que, sin confianza, esos dólares terminan siendo "margaritas para los chanchos", ya que no se quedan en el circuito productivo.

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