Tamara Paganini estalló por la suciedad en la casa de Gran Hermano: "Son un asco" La finalista de GH 2001 encendió un escándalo escatológico en el reality de Telefe, y se llevó más críticas que apoyo de sus compañeras. + Seguir en







La finalista de GH 2001 se quejó por la suciedad de la casa a un mes y medio de juego. Redes sociales

El clima en Gran Hermano Generación Dorada no es el mejor, tal como lo demostró Tamara Paganini, quien a poco de entrar a la casa se quejó de la suciedad en la que conviven. "Necesito hablar de algo importante. Son un asco, loco", lanzó.

A un mes y medio de iniciado el juego, la subcampeona del reality de Telefe en 2001 aseguró que hay mugre acumulada en todos los rincones. "No puedo creer cómo juntaron tanta mugre, es un montón".

La participante se quejó por la falta de limpieza, a pesar de que hay turnos diagramados para ordenar los espacios en común, y fue Pincoya la que le contestó y la acusó de querer "llamar la atención".

Ante esta crítica, la jugadora puso un ejemplo contundente: "Yo quiero poner a lavar ropa para que no se junte y hay bombachas con flujo, Pincoya".