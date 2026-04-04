Fernando Burlando, indignado por el accidente de Barby Franco y su hija: "No mató por casualidad"

Tras el triple choque en la Ruta 3 causado por un conductor que ahora está inhabilitado, el letrado lanzó un duro descargo contra la inseguridad vial. Exigió penas más severas y calificó la imprudencia al volante como un acto criminal: "Un arma con forma de volante", sentenció.

Fernando Burlando compartió las imágenes del choque en el que se vieron involucradas su mujer, Barby Franco , y su hija, Sarah, y se mostró indignado por la actitud del conductor que lo provocó: "No mató aún por casualidad", afirmó.

El letrado hizo un descargo furioso en redes sociales junto al video del accidente en la Ruta Nacional 3, cerca de la localidad de Cañuelas. A través de una historia de Instagram, aseguró: "Este individuo no ha matado aún por mera casualidad, pero es un asesino en estado de larva".

Tras el impactante incidente vial, el hombre de 85 años, que fue captado por las cámaras de seguridad circulando en sentido contrario por el pasto y provocando un triple choque, fue inhabilitado por el Ministerio de Transporte bonaerense y ya no podrá conducir más.

Burlando vinculó el episodio con la inseguridad vial y la f alta de conciencia al volante: "La inseguridad tiene muchas formas... Un arma con forma de volante que puede destrozar familias".

En su publicación, el mediático pidió penas más severas para quienes cometen imprudencias graves. En este caso, el conductor circulaba sin matrícula y se cruzó de carril en plena carretera. También alertó sobre la ausencia de vigilancia en las rutas clave a lo largo de la Argentina.

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Cómo fue el accidente vial de Barby Franco

Barby Franco sufrió un accidente en la Ruta 3 (altura Cañuelas) el pasado viernes, cuando una camioneta Mitsubishi cruzó de contramano, obligándola a frenar bruscamente su Tesla Cybertruck. Esto provocó un choque en cadena por alcance de dos vehículos. Franco, su hija Sarah y una acompañante resultaron ilesas, reportándose solo daños materiales.

Accidente vial de Barby Franco: inhabilitaron al conductor

Tras el impactante incidente vial del que la mujer de Fernando Burlando, Barby Franco, y su hija Sarah fueron parte, ocurrido en el kilómetro 69 de la Ruta Nacional N°3, en el partido de Cañuelas, las autoridades provinciales decidieron que el conductor no podrá conducir momentáneamente.

El hombre de 85 años, que fue captado por las cámaras de seguridad circulando en sentido contrario por el pasto y provocando un triple choque, fue inhabilitado para manejar, según el Ministerio de Transporte bonaerense. Con esta decisión buscan garantizar la seguridad vial mientras se evalúa la aptitud del conductor para estar al volante.