Detuvieron a un segundo sospechoso por el crimen del rapero en Morón

Se trata de un joven de 23 años que, según la declaración del primer detenido, sería el autor material del homicidio. Los vecinos denunciaron que días antes había mantenido una discusión con la víctima.

La Policía Bonaerense detuvo este sábado a un segundo sospechoso por el crimen del rapero Mike Dee, cuyo cuerpo sin vida fue hallado enterrado en el patio de su casa de Morón . Se trata de un joven de 23 años identificado como Pablo García, señalado como el autor material del homicidio.

De esta manera, ya son dos los detenidos en la causa: el primero fue Joel Ramsés Baladan, de 29 años, quien permanece alojado en la Comisaría 4a . Aunque ambos están imputados por el delito de homicidio, Baladan declaró ante los efectivos y señaló a García como el autor material del crimen de Roberto Martín Alleruzzo.

Se trata de un vecino de la víctima, quien fue aprehendido en la intersección de las calles Mitre y Belgrano, en ciudad moronense, y trasladado a la comisaría 1ª del distrito. Su captura se concretó luego de tareas de campo a cargo de detectives de la DDI Morón y personal del Grupo Táctico Operativo de la Comisaría Cuarta.

La pareja de Mike Dee, Aldana, su pareja, deslizó una hipótesis contundente sobre el móvil del hecho y apuntó a un posible intento de quedarse con la vivienda de la víctima. “Para mí lo mataron para robarle la casa y usar las cosas” , afirmó, en medio del dolor por la pérdida. Según relató, se había ausentado del domicilio hacía tres semanas para celebrar su cumpleaños junto a su familia, pese a que el músico no quería quedarse solo. “ Me dijo ‘no quiero que me dejes solo’. Estaba solo, el hijo vivía en Rosario. Íbamos a viajar para allá para que estuviera con él”, explicó.

Aldana también mencionó ante los periodistas que estaban en el lugar la presencia de personas que frecuentaban la zona y que, según dijo, generaban incomodidad en la víctima . “Conozco a Pablo García de vista, él no lo quería acá porque estaban haciendo cosas malas. Yo no tenía trato con él. A la luz del día llegaban caminando a la casa, no sé qué relación tenían” , sostuvo.

El día del hecho, la mujer se enteró de lo ocurrido a través de vecinos. “Me avisó el hijo de la señora del kiosco. Ayer me vine para acá y me enteré de todo”, contó. De acuerdo con ese relato, un joven habría visto al rapero herido e intentó asistirlo: “El hijo de la señora del kiosco lo vio sangrado y quiso llamar a la ambulancia, pero él le dijo que iba a estar bien”.

Quién era Mike Dee, el rapero que fue hallado fallecido en su casa

Roberto Aleruzzo, conocido artísticamente como Mike Dee, fue hallado sin vida este jueves por sus vecinos enterrado en el interior de su casa ubicada en la localidad bonaerense de Morón. A lo largo de los años, el rapero supo construir una carrera que lo ubicó en un importante lugar de la escena en su género del hip hop.

Muy querido en su barrio, donde lo solían llamar "Tito", y también por sus fanáticos que lo seguían con su banda 'La Bola Contraataca', con la que llegó a tener participaciones televisivas, como por ejemplo, en el programa de Susana Giménez durante la década del 90.

Durante toda su carrera, Mike fue reconocido en la escena por su generosidad con los artistas emergentes, compartiendo escenarios y brindando espacio en sus estudios de grabación cuando el rap todavía era un movimiento naciente en el país.