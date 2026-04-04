El Gobierno confirmó que el encargado de negocios de Irán abandonó la Argentina

El canciller Pablo Quirno dio a conocer la salida de Mohsen Soltani Tehrani, luego de que la Casa Rosada lo había declarado "persona non grata".

El Gobierno informó este sábado que Mohsen Soltani Tehrani , encargado de negocios de la embajada de Irán en Argentina, abandonó el territorio nacional , luego de haber sido declarado por Cancillería como "persona non grata" durante el jueves, cuando le había otorgado 48 horas para salir del país.

"En cumplimiento de lo dispuesto por el Gobierno argentino el ex Encargado de Negocios a.i. de la República Islámica de Irán ya ha abandonado el territorio nacional", publicó Pablo Quirno en su cuenta de X.

El jueves el Ministerio de Relación Exteriores había realizado el anuncio sobre la expulsión de Tehrani luego de que las autoridades iraníes rechacen la decisión del presidente Javier Milei de declarar organización terrorista a la Guardia Revolucionaria.

Para Cancillería, "dichas manifestaciones constituyen una inaceptable injerencia en los asuntos internos de nuestro pais y una tergiversación deliberada de decisiones adoptadas conforme al derecho internacional y al ordenamiento jurídico nacional".

En cumplimiento de lo dispuesto por el Gobierno argentino el ex Encargado de Negocios a.i. de la República Islámica de Irán ya ha abandonado el territorio nacional.

La Cancillería iraní condenó "enérgicamente" la "acción ilegal e injustificada del gobierno argentino al formular falsas acusaciones contra el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica".

Desde Irán consideraron que "esta decisión del gobierno argentino, contraria a la costumbre y al derecho internacional", parece "haber sido tomada bajo la instigación del régimen sionista genocida y ocupante y de Estados Unidos", y que Argentina "se puso del lado de los agresores".

"No solo es una clara violación de los principios fundamentales de la Carta de las Naciones Unidas y del derecho internacional en cuanto al respeto de la soberanía nacional de los Estados y la prohibición de la injerencia en los asuntos internos de los países, sino que también se considera un error estratégico y un insulto imperdonable a la nación iraní", apunta el texto difundido a través de la embajada en Uruguay.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/IRANinURUGUAY/status/2039355428178444388&partner=&hide_thread=false El Ministerio de Exteriores de Irán condena la decisión “ilegal e infundada” de Argentina de acusar a las Fuerzas Armadas iraníes, calificándola de contraria al derecho internacional y alineada con EE.UU. e Israel. Advierte que dañará las relaciones bilaterales. pic.twitter.com/8yNt4nTtSD — Embajada de Irán en Uruguay (@IRANinURUGUAY) April 1, 2026

"Esta acción no solo daña gravemente las relaciones bilaterales entre Argentina e Irán, sino que también sienta un precedente peligroso en las relaciones interestatales y hace que el gobierno argentino sea internacionalmente responsable", continuaron.

El ministro persa señaló que "al anunciar su apoyo a la agresión militar de Estados Unidos y del régimen sionista contra Irán, el presidente y el ministro de Relaciones Exteriores de Argentina se han posicionado como cómplices de crímenes y se han situado en el lado equivocado de la historia".