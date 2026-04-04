5 de abril de 2026 Inicio
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El Gobierno confirmó que el encargado de negocios de Irán abandonó la Argentina

El canciller Pablo Quirno dio a conocer la salida de Mohsen Soltani Tehrani, luego de que la Casa Rosada lo había declarado "persona non grata".

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Mohsen Soltani Tehrani. 

Mohsen Soltani Tehrani. 

El Gobierno informó este sábado que Mohsen Soltani Tehrani, encargado de negocios de la embajada de Irán en Argentina, abandonó el territorio nacional, luego de haber sido declarado por Cancillería como "persona non grata" durante el jueves, cuando le había otorgado 48 horas para salir del país.

En el actual contexto económico, el Gobierno no tiene mucho para festejar.
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"En cumplimiento de lo dispuesto por el Gobierno argentino el ex Encargado de Negocios a.i. de la República Islámica de Irán ya ha abandonado el territorio nacional", publicó Pablo Quirno en su cuenta de X.

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Para Cancillería, "dichas manifestaciones constituyen una inaceptable injerencia en los asuntos internos de nuestro pais y una tergiversación deliberada de decisiones adoptadas conforme al derecho internacional y al ordenamiento jurídico nacional".

La respuesta de Irán al gobierno argentino: "Se situaron del lado equivocado de la historia"

La Cancillería iraní condenó "enérgicamente" la "acción ilegal e injustificada del gobierno argentino al formular falsas acusaciones contra el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica".

Desde Irán consideraron que "esta decisión del gobierno argentino, contraria a la costumbre y al derecho internacional", parece "haber sido tomada bajo la instigación del régimen sionista genocida y ocupante y de Estados Unidos", y que Argentina "se puso del lado de los agresores".

"No solo es una clara violación de los principios fundamentales de la Carta de las Naciones Unidas y del derecho internacional en cuanto al respeto de la soberanía nacional de los Estados y la prohibición de la injerencia en los asuntos internos de los países, sino que también se considera un error estratégico y un insulto imperdonable a la nación iraní", apunta el texto difundido a través de la embajada en Uruguay.

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"Esta acción no solo daña gravemente las relaciones bilaterales entre Argentina e Irán, sino que también sienta un precedente peligroso en las relaciones interestatales y hace que el gobierno argentino sea internacionalmente responsable", continuaron.

El ministro persa señaló que "al anunciar su apoyo a la agresión militar de Estados Unidos y del régimen sionista contra Irán, el presidente y el ministro de Relaciones Exteriores de Argentina se han posicionado como cómplices de crímenes y se han situado en el lado equivocado de la historia".

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