El Washington Post elogió la gestión de Javier Milei y destacó la reducción de la pobreza y la inflación El reconocido medio estadounidense calificó a la administración libertaria como un "experimento radical" con resultados concretos. Destacó la baja de la pobreza del 53% al 28% y la inflación del 200% al 33% anual a febrero de 2026. Por + Seguir en







El liberal libertario Javier Milei lleva casi dos años y medio como presidente del país.

En una nota editorial, el prestigioso medio estadounidense The Washington Post destacó los logros de la administración del presidente Javier Milei y resaltó la disminución de la tasa de pobreza en el país, el superávit fiscal y la reducción de la inflación como los principales conquistas de las reformas de libre mercado.

El Consejo Editorial del histórico diario de Washington publicó una nota, bajo el título Nuevos datos de Argentina muestran la respuesta real a la pobreza, en la que pondera la baja de la pobreza del máximo del 53% en el primer semestre de Milei al 28% registrado a fines de 2025.

"El experimento de libre mercado de Argentina, impulsado por el presidente Javier Milei, ha vuelto a desafiar a los agoreros. Las cifras de la agencia de estadística del país, publicadas esta semana, muestran una drástica disminución de la tasa de pobreza", expresó.

Además, hace especial hincapié en el desplome de la inflación y destaca la obtención del primer superávit fiscal en más de un siglo. "Sus reformas incluyeron el recorte drástico de los subsidios estatales y una reducción considerable de la nómina del sector público, lo que generó el primer superávit fiscal anual de Argentina en prácticamente 123 años. La inflación anual cayó de un asombroso 200% cuando asumió el cargo a un 33% en el año que finalizó en febrero", subrayó.

fachada-the-washington-post La columna editorial describió que el "economista -discípulo de Milton Friedman y Adam Smith-, Milei ha por largo tiempo entendido que el socialismo conduce a la pobreza y el capitalismo conduce a la prosperidad. Se movió velozmente después de su sorpresiva victoria para romper el cerco socialista sobre Argentina, tomando la motosierra que blandió en la campaña contra una sobredimensionada burocracia estatal. Esa apuesta le rindió: Argentina reportó una tasa de crecimiento de 4,4% el año pasado, recuperándose rápido de una breve recesión en 2024″.