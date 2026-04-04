5 de abril de 2026 Inicio
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El Washington Post elogió la gestión de Javier Milei y destacó la reducción de la pobreza y la inflación

El reconocido medio estadounidense calificó a la administración libertaria como un "experimento radical" con resultados concretos. Destacó la baja de la pobreza del 53% al 28% y la inflación del 200% al 33% anual a febrero de 2026.

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El liberal libertario Javier Milei lleva casi dos años y medio como presidente del país.

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El índice de pobreza sigue cayendo.
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La pobreza bajó a 28,2% en el segundo semestre de 2025 y afectó a 13,5 millones de personas

El Consejo Editorial del histórico diario de Washington publicó una nota, bajo el título Nuevos datos de Argentina muestran la respuesta real a la pobreza, en la que pondera la baja de la pobreza del máximo del 53% en el primer semestre de Milei al 28% registrado a fines de 2025.

"El experimento de libre mercado de Argentina, impulsado por el presidente Javier Milei, ha vuelto a desafiar a los agoreros. Las cifras de la agencia de estadística del país, publicadas esta semana, muestran una drástica disminución de la tasa de pobreza", expresó.

Además, hace especial hincapié en el desplome de la inflación y destaca la obtención del primer superávit fiscal en más de un siglo. "Sus reformas incluyeron el recorte drástico de los subsidios estatales y una reducción considerable de la nómina del sector público, lo que generó el primer superávit fiscal anual de Argentina en prácticamente 123 años. La inflación anual cayó de un asombroso 200% cuando asumió el cargo a un 33% en el año que finalizó en febrero", subrayó.

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La columna editorial describió que el "economista -discípulo de Milton Friedman y Adam Smith-, Milei ha por largo tiempo entendido que el socialismo conduce a la pobreza y el capitalismo conduce a la prosperidad. Se movió velozmente después de su sorpresiva victoria para romper el cerco socialista sobre Argentina, tomando la motosierra que blandió en la campaña contra una sobredimensionada burocracia estatal. Esa apuesta le rindió: Argentina reportó una tasa de crecimiento de 4,4% el año pasado, recuperándose rápido de una breve recesión en 2024″.

Sin embargo, advirtió que Milei tendrá que lidiar con las consecuencias de la guerra con Irán, que amenaza con elevar los precios a nivel mundial, y prendió las alarmas por el desempleo: "La eliminación de más de 60.000 puestos de trabajo del sector público ha contribuido a una de las más altas tasas de desempleo, de 7.5%. Aunque las fuerzas del mercado pueden abordar el problema, ya que un sector privado en expansión crea empleos que esos trabajadores pueden cubrir", expresó TWP.

Finalmente, concluyó que "la rápida transformación de Argentina, de casi un siglo de socialismo a capitalismo de libre mercado, continúa demostrando la superioridad de este último. Es raro que podamos presenciar un experimento tan radical en tiempo real. Sin embargo, no sorprende que esté funcionando".

Mirá el editorial que The Washington Post le dedicó a la gestión de Javier Milei

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