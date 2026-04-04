Sandra Pettovello despidió a su jefe de Gabinete por sacar un crédito hipotecario del Banco Nación

Se trata de Leandro Massaccesi, a quien la titular del ministerio de Capital Humano le pidió la renuncia a su cargo luego de que apareciera en la lista de funcionarios y legisladores que accedieron a los beneficios de la entidad bancaria pública.

La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, desplazó de la jefatura de Gabinete de su cartera a Leandro Massaccesi , luego de que apareciera vinculado en una extensa lista de funcionarios nacionales y legisladores que sacaron un préstamo hipotecario en el Banco Nación , este caso por un monto de casi $420 millones .

Fue la propia ministra quien le pidió el viernes la renuncia a Massaccesi , según informó el diario Clarín. En ese momento argumentó que su accionar va en contra de la política de austeridad impulsada por el Gobierno y el perfil bajo que lleva la cartera que maneja. En octubre de 2024 Petovello ya había apartado a Constanza Cassino de la Subsecretaría de Gestión Administrativa de la Secretaría de Niñez y Familia tras la compra de una cafetera.

Massaccesi es hijo del exgobernador de Río Negro, Horacio Massaccesi , y desde agosto de 2024 integraba el Gabinete de Petovello. El detalle de la causa marca que existen otros funcionarios de Capital Humano con préstamos otorgados por el Banco Nación, pero el de él fue el único otorgado con posterioridad a su ingreso a la función pública.

Mediante una extensa publicación en su cuenta de X el ahora exfuncionario defendió y aclaró: “No vine a la política a servirme de ella. Por el contrario, accedí a un crédito para la primera vivienda junto a mi pareja, cumpliendo con todos los requisitos”.

Sobre el mismo punto, detalló que la solicitud del crédito hipotecario al Banco Nación “fue realizada de manera completamente transparente, vía web adjuntando toda la documentación requerida” . “Se trata de una línea de crédito impulsada por este Gobierno, a la que accedieron miles de argentinos y que representa una oportunidad concreta para la clase media”, agregó.

“Que quienes tenemos responsabilidades públicas accedamos a las mismas herramientas que cualquier ciudadano, cumpliendo las reglas, no constituye un ilícito. Por el contrario, refleja un estándar de transparencia y coherencia que debemos sostener. Lamento el desenlace intempestivo de esta situación. Me voy con la tranquilidad de haber trabajado con compromiso durante estos casi 2 años en el Ministerio de Capital Humano”, refirió en X Leandro sobre su salida de la cartera a cargo de Sandra Pettovello.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/leandromass/status/2040426182697508876&partner=&hide_thread=false A partir de las versiones públicas sobre mi salida del Gobierno, aclaro que no cometí ningún acto ajeno a la ley. No vine a la política a servirme de ella. Por el contrario, accedí a un crédito para la primera vivienda junto a mi pareja, cumpliendo con todos los requisitos. — Leandro Massaccesi (@leandromass) April 4, 2026

Créditos hipotecarios del Banco Nación: los funcionarios y legisladores oficialistas involucrados

Un grupo de funcionarios del Poder Ejecutivo y legisladores oficialistas tuvieron acceso a créditos hipotecarios del Banco Nación por montos de hasta u$s350.000. La información proviene de la Central de Deudores del Banco Central y cobró estado público en las últimas horas.

Entre los beneficiarios con las sumas más altas figuran Juan Pedro Inchauspe, miembro del directorio del Banco Central, y Felipe Núñez, asesor del Ministerio de Economía y director del BICE. Ambos funcionarios obtuvieron préstamos por el tope de la cifra al momento de la adjudicación.

La lista del equipo económico incluye además al actual secretario de Finanzas, Federico Furiase, con un monto de u$s276.000. A su vez, los registros mencionan a Emiliano Mongilardi, del directorio de YPF, con más de u$s200.000, y a Juan Pablo Carreira, del área de comunicación, con unos u$s77.000.

El beneficio también alcanzó a diputados afines al Gobierno como Mariano Campero, Santiago Santurio y Lorena Villaverde, con sumas entre u$s200.000 y u$s240.000. Otros legisladores del mismo espacio aparecen con créditos cercanos a los u$s145.000.

Frente a las críticas, autoridades del Banco Nación afirmaron que los préstamos se aprobaron bajo los requisitos habituales, sin excepciones en el proceso. La entidad justificó la operatoria por la administración de las cuentas sueldo estatales y aclaró que aplicó el mismo método de análisis de ingresos, conocido como scoring, de forma estándar para todos los clientes.

La situación movilizó a la oposición legislativa ante posibles desigualdades en el acceso al crédito. El diputado Esteban Paulón presentó un proyecto para investigar si hubo condiciones especiales, conflictos de interés o fallas de control de la SIGEN respecto a la asistencia crediticia a personas políticamente expuestas.