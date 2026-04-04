Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 4 de abril El oficial opera a $1.365 para la compra y $1.415 para la venta en el Banco Nación, en una jornada de sábado sin operaciones en medio de la Semana Santa. Por + Seguir en







El dólar cotiza arriba de los $1.400 Pexels

El dólar oficial cotiza a $1.365 para la compra y $1.415 para la venta en el Banco Nación, en una jornada de sábado sin operaciones oficiales y luego de los dos feriados por Semana Santa, por lo que mantiene la cifras del cierre de miércoles, cuando subió $10.

En tanto, en el mayorista, referencia del mercado, cotiza a $1.394, es decir $12 arriba del cierre del martes, con un volumen récord en el año: u$s681.830 millones. El contado con liquidación (CCL) avanzó 0,9% hasta los $1.488,19, mientras que el dólar MEP también trepó 0,9% y tocó los $1.433,33. Por su parte, el dólar blue se mantuvo en los $1.405, sin variaciones.

La divisa estadounidense se mueve en un contexto mundial atravesado por el conflicto en Medio Oriente, que disparó el precio del petróleo arriba de los u$s100, pero mantiene la estabilidad y deja atrás un mes en el que el carry trade reportó ganancias de hasta 13%.

Por su parte, el ministro de Economía, Luis Caputo, arremetió contra los economistas que promueven la devaluación como salida para ganar competitividad. "Tenemos que dejar de comernos ese cuento. Es patético escuchar a quienes sostienen eso: le toman el pelo a la gente, no sé si lo hacen por desconocimiento o porque les pagan’, sostuvo y finalmente, soltó un exabrupto: "Cuando piensan que la solución es devaluar, me dan ganas de cagarlos a patadas en el culo".

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