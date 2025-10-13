13 de octubre de 2025 Inicio
Javier Milei, optimista en la previa de su reunión con Donald Trump: "Nos van a salir dólares por las orejas"

El mandatario se reunirá con su par norteamericano este martes en Washington, donde se espera que haya nuevos anuncios sobre la asistencia financiera de parte de la Casa Blanca.

Javier Milei mostró su optimismo sobre el vínculo entre su gobierno y el de Donald Trump.

Captura transmisión oficial
Javier Milei junto a Donald Trump.
Milei partió a Estados Unidos para reunirse con Trump tras el anuncio del swap

En diálogo con El Observador, el mandatario estimó que habrá una "avalancha de dólares" gracias a las fortalezas naturales y productivas del país. "Nos van a salir dólares por las orejas", ilustró para referirse a una situación de abundancia que provocará un aumento "fenomenal" de los ingresos de los argentinos.

Milei sostuvo que este flujo de divisas tendrá un efecto multiplicador en un área específica. "El sector servicios es intensivo en mano de obra, con lo cual los salarios en Argentina se van a disparar fuertemente. Si seguimos adelante, nos espera un futuro maravilloso", subrayó.

El viaje, que consolida el acercamiento político y económico entre ambos gobiernos, comenzará este lunes 13 de octubre a las 15, cuando Milei parta en un vuelo especial rumbo a Washington. El arribo está previsto para las 23 horas.

Ya en suelo estadounidense, el mandatario se alojará en la Blair House, la tradicional residencia de invitados oficiales del Gobierno de Estados Unidos, donde arribará cerca de la 1:50 del martes 14.

El momento más esperado de la agenda será el martes al mediodía, cuando Milei llegue a la Casa Blanca para saludar a Donald Trump, firmar el libro de honor y mantener una reunión bilateral. A las 12:45 está previsto un almuerzo de trabajo en honor al Presidente argentino, del que participarán las comitivas de ambos países.

Javier Milei, sobre la liberación de los rehenes israelíes en Gaza: "Una alegría enorme"

En otro pasaje del diálogo, Milei expresó que es "una alegría enorme" la liberación de los rehenes en Israel, destacó que entre ellos “hay tres argentinos”, y resaltó el "rol fundamental" que tuvo su homólogo estadounidense, Donald Trump, en las gestiones que posibilitaron el acuerdo de paz en Gaza.

"Después de más de dos años, que se liberen a los 20 rehenes y que entre ellos haya tres argentinos es una alegría enorme", sostuvo el Presidente.

El mandatario argentino puso de relieve "el rol fundamental y determinante del presidente Donald Trump" en la liberación de los rehenes, y enfatizó: "Él es quien hizo posible algo que parecía imposible y sinceramente es increíble, es el octavo conflicto que cierra desde que asumió el poder".

"Lo que está haciendo en términos de la paz y de salvar seres humanos es muy emocionante, y de hecho nosotros lo hemos propuesto para el Nobel de La Paz", explicó Milei.

