¿Hay casamiento? La foto íntima de Ian Lucas y La Reini Gonet para olvidar a Evangelina Anderson Los exparticipantes de MasterChef encendieron las redes sociales con una imagen que dice más que mil palabras. El acercamiento se dio después de las declaraciones de la exmujer de Martín Demichelis con Ángel de Brito. + Seguir en







La imagen entre abrazos y complicidad enloqueció a los seguidores de los influencers. Redes sociales

La guerra de shippeos entre los participantes de MasterChef Celebrity no para. Mientras Evagelina Anderson negó los rumores de romance con Ian Lucas, el ganador del certamen se mostró "pegado" a Sofía "La Reini" Gonet.

La foto que subió el youtuber a su perfil de Instagram habla de una cercanía de los compañeros de juego que traspasa la pantalla. Lejos de las cámaras del reality de cocina, se los ve abrazados, sonrientes y con una confianza que habla más de una relación amorosa que de una simple amistad.

El influencer había prometido que si ganaba el certamen iba a cumplir con la promesa hacia su compañera: "Si gano MasterChef, le pido casamiento a Sofía". Y, por lo que se ve, estaría en plan de concretarlo.

image Tras la victoria, Lucas no paró de mandarle mensajes a Gonet. Recientemente redobló la apuesta y dijo que se "daría unos buenos besos" con su excompañera. Por su parte, ella desmintió cualquier tipo de reconciliación con su expareja, Homero Pettinato, y dejó el camino libre para un nuevo amor.