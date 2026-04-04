Conflicto en Medio Oriente: mientras EEUU e Irán cruzan amenazas, Israel prepara nuevos ataques

Las fuerzas armadas iraníes rechazaron el ultimátum de Donald Trump, que les dio 48 horas para reabrir el estrecho de Ormuz. Tras bombardear un complejo petroquímico en el sur de Irán, Benjamin Netanyahu advirtió que continuarán las agresiones.

La escalada ocurre en el marco de la "Operación Furia Épica", iniciada el 28 de febrero, que ha sumido a la región en un estado de guerra abierta con consecuencias económicas globales. Las cifras del conflicto reflejan una devastación sin precedentes: el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) informó haber atacado más de 12.300 objetivos militares en Irán, incluyendo centros de mando de la Guardia Revolucionaria y fábricas de drones, mediante unos 13.000 vuelos de combate.

Por su parte, la inteligencia de Israel estima que Teherán aún dispone de más de 1.000 misiles balísticos con capacidad de alcanzar su territorio, de un arsenal inicial de 2.500. Mientras la ONG Hrana reporta más de 3.400 fallecidos en Irán (incluyendo 1.500 civiles), el Pentágono confirmó 13 militares estadounidenses muertos y 365 heridos en el transcurso de las operaciones.

En las últimas 48 horas, la confrontación militar directa se agudizó, luego de que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) bombardearon complejos petroquímicos en Mahshahr, al sur de Irán, causando daños multimillonarios y la muerte de al menos un empleado de seguridad.

El mando militar de Irán rechazó este sábado la amenaza del presidente estadounidense Donald Trump de destruir la infraestructura vital del país si no acepta un acuerdo en 48 horas para abrir el estratégico estrecho de Ormuz.

El general Ali Abdollahi Aliabadi, en un comunicado del Cuartel General Central Jatam al-Anbia, calificó el ultimátum de Trump como "una acción impotente, nerviosa, desequilibrada y estúpida". "Se les abrirán las puertas del infierno", añadió, en alusión a las declaraciones del mandatario estadounidense. "El tiempo se acaba: 48 horas antes de que todo el infierno se desate sobre ellos", había expresado Trump en su red Truth Social.

Al mismo tiempo que se conocía el rechazo de Irán al ultimátum, Trump anunció, a través de Truth, un ataque masivo en Teherán donde "muchos de los líderes militares de Irán fueron eliminados". Junto a su comentario incluyó un video donde se escuchan bombardeos a lo largo de la capital iraní.

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Estados Unidos e Israel atacan instalaciones petroquímicas en Irán

Al menos cinco heridos fue el saldo de los ataques conjuntos entre Estados Unidos e Israel contra las instalaciones de la Zona Económica Petroquímica Especial de Mahshahr, en el suroeste de Irán, y "dos instalaciones centrales utilizadas para producir materiales para explosivos, misiles balísticos y armamento adicional", según informaron medios estatales citando a un funcionario de seguridad provincial.

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, confirmó que Israel atacó las plantas petroquímicas de Irán, después de que Teherán informara que la agresión dañara a varias empresas petroquímicas en la provincia de Juzestán. "Les prometí que seguiríamos aplastando al régimen terrorista en Teherán, y eso es exactamente lo que estamos haciendo", expresó el primer ministro israelí.

"Después de que destruyéramos el 70% de su capacidad de producción de acero, que utilizan como materia prima para sus armas contra nosotros, hoy atacamos sus plantas petroquímicas. Estas dos cosas son su máquina de dinero, para financiar la guerra del terror contra nosotros y contra el mundo entero", continuó.

"Se espera que el daño a esta infraestructura interrumpa la capacidad del régimen para utilizar los materiales producidos en la instalación para fabricar varios tipos de armas destinadas a atacar al Estado de Israel", precisaron las Fuerzas de Defensa de Israel en un comunicado.

Estados Unidos rescató a uno de los dos pilotos del avión de combate derribado en Irán

En las últimas horas, Estados Unidos e Israel confirmaron que rescataron a uno de los dos pilotos del avión de combate estadounidense F-15E Strike Eagle fue derribado en el sur de Irán. Según informó la CNN, uno de los hombres se encontraba bajo custodia estadounidense y recibiendo tratamiento médico.

Varios medios de comunicación iraníes compartieron imágenes del presunto avión de combate estadounidense derribado. Además, las Fuerzas Armadas iraníes pidieron a la población capturar al "piloto enemigo" a cambio de una recompensa cercana a los 60 mil dólares.

Aviones EEUU 3-4-26 El derribo del F-15E y el A-10 Warthog representa uno de los golpes más duros para la administración Trump en lo que va de la guerra. . (Foto de JOSEPH PREZIOSO/AFP vía Getty Images) AFP vía Getty Images

Tanto Israel como Estados Unidos están trabajando en conjunto para poder encontrar al segundo piloto, pero hasta el momento no se tienen noticias sobre su paradero. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, informó que el presidente Donald Trump ya se encuentra informado y al tanto de la situación.

Hasta el momento, 13 militares estadounidenses murieron como consecuencia de la guerra y otros 365 resultaron heridos. Al comienzo de los enfrentamientos, Kuwait derribó por error tres aviones de combate estadounidenses.

Protestas en Tel Aviv y Bagdad contra la guerra que libran EEUU e Israel en Medio Oriente

Miles de personas se manifestaron en tres grandes concentraciones en todo Israel: en Tel Aviv, en la Plaza Habima; en Haifa, cerca del Centro Horev; y en Jerusalén, en la Plaza de París. "Basta de guerra perpetua", expresaron en el epicentro de la protesta, cansados de la enésima guerra del gobierno de Benjamin Netanyahu contra Irán y Hezbollah en el Líbano.

Según el diario israelí Haaretz, el Ejército rechazó una solicitud para autorizar una protesta antiguerra con la participación de unas 1.000 personas en Tel Aviv, permitiendo únicamente la concentración de 150 manifestantes. Allí, la concentración fue reprimida violentamente por los cuerpos de seguridad tras ignorar la petición del Supremo por garantizar el derecho a la protesta.

detencion tel aviv Agentes de policía detienen a un manifestante durante una protesta contra la guerra en Tel Aviv. ILIA YEFIMOVICH / AFP

En tanto, una gran multitud de personas se concentró este sábado en Bagdad, la capital de Irak, para condenar también la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel contra Irán. Las manifestaciones fueron convocadas por el clérigo chií Muqtada Al Sadr, que cuenta con el apoyo de millones de seguidores en todo el país iraquí.

El llamamiento a los iraquíes de todas las sectas y afiliaciones fue para que salieran a las calles en unas protestas a nivel nacional para denunciar lo que se describió como "agresión estadounidense-israelí" y exigir la paz en la región. Desde el pasado 28 de febrero, cuando Estados Unidos e Israel iniciaron una ofensiva conjunta contra Irán, Irak se ha visto directamente afectado por la guerra, pese a no ser parte formal del conflicto.

Al Sadr subrayó que estas manifestaciones deberían ser pacíficas y bien organizadas, al tiempo que pidió consignas unificadas e insistió en que sólo se izara la bandera iraquí.