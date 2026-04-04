"Me quiero matar": la cruda reflexión de Pablo Lescano sobre su nuevo rol como abuelo El líder de Damas Gratis pasó por el programa de Mario Pergolini y se emocionó al hablar del nacimiento de su primer nieto, fruto de la maternidad de su hija Bianca. + Seguir en







El músico no disimuló el impacto existencial que representa ser abuelo. Redes sociales

Pablo Lescano contó su nueva experiencia como abuelo y dejó un comentario con toda crudeza en una entrevista en televisión. Fiel a su estilo auténtico y frontal, aseguró: "Me quiero matar".

El líder de Damas Gratis, de 48 años, se convirtió en abuelo por primera vez recientemente, cuando su hija mayor, Bianca, dio a luz a su primer hijo. "Tengo un nietito, soy abuelo... Me quiero matar", sostuvo.

El músico no pudo disimular la emoción y el impacto personal en el programa de Mario Pergolini, Otro día perdido, donde confesó que al principio le costó aceptar el nuevo rol de "abuelo".

Lescano dijo que "ahora como que ya lo estoy asimilando", y agregó: "Está por cumplir 1 año y ya le compré el regalo". Además, hizo un balance de vida sobre sus hijos Tommy, Brian, Bianca y Marita: "Pasó rapidísimo".