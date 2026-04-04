Pablo Lescano contó su nueva experiencia como abuelo y dejó un comentario con toda crudeza en una entrevista en televisión. Fiel a su estilo auténtico y frontal, aseguró: "Me quiero matar".
El líder de Damas Gratis pasó por el programa de Mario Pergolini y se emocionó al hablar del nacimiento de su primer nieto, fruto de la maternidad de su hija Bianca.
Pablo Lescano contó su nueva experiencia como abuelo y dejó un comentario con toda crudeza en una entrevista en televisión. Fiel a su estilo auténtico y frontal, aseguró: "Me quiero matar".
El líder de Damas Gratis, de 48 años, se convirtió en abuelo por primera vez recientemente, cuando su hija mayor, Bianca, dio a luz a su primer hijo. "Tengo un nietito, soy abuelo... Me quiero matar", sostuvo.
El músico no pudo disimular la emoción y el impacto personal en el programa de Mario Pergolini, Otro día perdido, donde confesó que al principio le costó aceptar el nuevo rol de "abuelo".
Lescano dijo que "ahora como que ya lo estoy asimilando", y agregó: "Está por cumplir 1 año y ya le compré el regalo". Además, hizo un balance de vida sobre sus hijos Tommy, Brian, Bianca y Marita: "Pasó rapidísimo".
Cuando le preguntaron a Pablo Lescano si su rol de abuelo cambió su vida con la música, o si lo vivía desde un lugar dramático o melancólico, no dejó dudas con su frase de cabecera: "No, perro. ATR, perro", definió. El cantante demostró que, pese al paso del tiempo y la llegada del nuevo integrante de la familia, conserva la energía de siempre y tiene en su hija Bianca, corista de Damas Gratis, el legado con la música para esta nueva generación.