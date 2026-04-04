Por un violento temporal, se suspendió el recital de Tan Biónica en Tucumán El esperado regreso de Chano Charpentier y su banda, programado originalmente para este sábado, se postergó por razones de seguridad hasta el domingo 5 de abril. + Seguir en







Los fanáticos deberán esperar 24 horas para ver a la banda de rock. Redes sociales

Debido a la tormenta de viento y lluvia que afecta a la provincia de Tucumán, se suspendió el recital de Tan Biónica anunciado para este sábado 4 de abril y se reprogramó para el domingo 5, según la información oficial.

La producción del espectáculo, que marca el reencuentro del músico Chano Moreno Charpentier con su público después de más de una década, lo anunció en un comunicado. "La seguridad es lo primero. Mañana nos espera una noche mágica, biónica y segura para todos", expresaron desde la organización.

La nueva cita será este 5 de abril a partir de las 20 en el Club Central Córdoba, y los tickets adquiridos para el sábado serán completamente válidos para el domingo sin que se tenga que hacer ningún cambio.