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Por un violento temporal, se suspendió el recital de Tan Biónica en Tucumán

El esperado regreso de Chano Charpentier y su banda, programado originalmente para este sábado, se postergó por razones de seguridad hasta el domingo 5 de abril.

Los fanáticos deberán esperar 24 horas para ver a la banda de rock.

Los fanáticos deberán esperar 24 horas para ver a la banda de rock.

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Debido a la tormenta de viento y lluvia que afecta a la provincia de Tucumán, se suspendió el recital de Tan Biónica anunciado para este sábado 4 de abril y se reprogramó para el domingo 5, según la información oficial.

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La producción del espectáculo, que marca el reencuentro del músico Chano Moreno Charpentier con su público después de más de una década, lo anunció en un comunicado. "La seguridad es lo primero. Mañana nos espera una noche mágica, biónica y segura para todos", expresaron desde la organización.

La nueva cita será este 5 de abril a partir de las 20 en el Club Central Córdoba, y los tickets adquiridos para el sábado serán completamente válidos para el domingo sin que se tenga que hacer ningún cambio.

El show promete ser una noche llena de emociones con dos horas de música, desde los himnos de Canciones del Huracán hasta la nueva etapa de El Reencuentro. Esta cita incluirá una atracción especial como el "Agente Biónico Evolucionado", un asistente con inteligencia artificial que interactuará con los fans en el show.

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