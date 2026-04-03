5 de abril de 2026 Inicio
En Vivo

Hallaron muerto a un enfermero en su departamento con 50 ampollas de propofol

Un profesional de la salud, oriundo de Entre Ríos, fue encontrado sin vida en un departamento de la calle Santa María de Oro de Capital Federal. En el lugar secuestraron 50 ampollas de anestesia y jeringas, lo que refuerza la hipótesis de una red de consumo y robo de fármacos hospitalarios.

Por

Se encontraron ampollas de distintas drogas en la cocina del departamento del enfermero hallado muerto.

C5N

Un enfermero entrerriano de 44 años apareció muerto este viernes en un departamento alquilado en Palermo, rodeado de potentes anestésicos de uso exclusivo en nosocomios, como propofol, por lo que se lo vincula al escándalo que derivó en la muerte de un anestecista. El hallazgo ocurrió luego de que su familia perdiera el contacto el pasado lunes, tras su reciente llegada a la Ciudad de Buenos Aires por trabajo.

El choque se produjo en la intersección de Marcos Sastre y Alice.
Te puede interesar:

Se robó una moto, chocó mientras huía de la policía y tuvieron que amputarle un pie

En el programa La Última Pregunta, el periodista Leo García brindó detalles del hecho y confirmó que el hombre "había llegado a Capital Federal hace pocos días". El cronista señaló que el cuerpo presentaba signos de "venofusión" y múltiples pinchazos en su antebrazo derecho, compatibles con una inyección reciente.

"La familia el lunes pasado perdió contacto con él y el hallazgo del cuerpo fue hoy", detalló García en conversación con Antonio Fernández Llorente. Los investigadores hallaron en la cocina del inmueble decenas de ampollas de fentanilo y propofol, drogas que no se consiguen en farmacias comerciales.

"Lo sorprendente es que otra vez hablamos de drogas robadas de hospitales", advirtió el periodista, relacionando el caso directamente con las fiestas clandestinas de sedación profunda entre médicos que se conocieron hace pocos días tras la muerte de un joven médico anestesiólogo. "Todo indica que es parte de quienes participan de lo que se llamaba Propofest", agregó García.

En cuanto a la posible participación de otras personas en la escena del hallazgo, la principal sospecha apunta a que la víctima no se encontraba sola al momento de su fallecimiento. "Es muy complejo pensar que haya estado solo", remarcó el periodista, sin embargo, no hay señales de que alguien más haya permanecido en el lugar para hacerle el "ambuceo", técnica para ventilación y reanimación en pacientes.

El oscuro trasfondo de los anestésicos robados y las fiestas médicas

El anestesiólogo Hernán Boveri y la residente Delfina "Fini" Lanusse se encuentran imputados por administración fraudulenta en la causa que investiga el robo de fentanilo y propofol. El Hospital Italiano radicó una denuncia tras detectar el faltante de estos insumos destinados a fiestas y encuentros peligrosos.

Ante el fiscal Lucio Herrera, según publicó Clarín, Boveri negó los hechos y, a través de sus abogados, refirió que realizaría una declaración por escrito. En la misma línea declaró Lanusse, quien egresó de la Universidad Austral y realizaba sus prácticas de anestesiología desde el año 2023.

Hernán Boveri Delfina Lanusse
Hernán Boveri y Delfina Lanusse

Hernán Boveri y Delfina Lanusse

Boveri renunció a su puesto de trabajo después de que saliera a la luz la muerte de su colega Alejandro Zalazar. La causa penal, en manos del juez Javier Sánchez Sarmiento, trabaja en desbaratar la organización que facilitó el acceso ilegal a estos sedantes.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El niño tenía 12 años.
play

El fuerte testimonio de un vecino del niño electrocutado en Tucumán: "Se escuchó la descarga y fue shockeante"

El hecho se produjo en Núñez.

Núñez: un expolicía fue a entregar un paquete con dólares, se defendió de un robo y baleó a un motochorro

El último adiós a Mike Dee, el rapero hallado muerto en el pozo ciego de su casa de Morón

El último adiós a Mike Dee, el rapero hallado muerto en el pozo ciego de su casa de Morón

Manejaba alcoholizado, chocó contra una casa y atropello a una adolescente que dormía

Manejaba alcoholizado, chocó contra una casa y atropello a una adolescente que dormía

Roberto Alleruzzo, conocido como Tito o Mike Dee, tenía 58 años.

Crimen del rapero en Morón: qué revelaron los resultados de la autopsia

play

Detuvieron a un segundo sospechoso por el crimen del rapero en Morón

Rating Cero

La hija de Agustina Cherri y Gastón Pauls oficializó su noviazgo. 

¿De quién se trata?: Muna Pauls presentó a su novio en redes sociales

El Poroto Cubero y Mica Viciconte mantienen viva la llama de la pasión. 

"Yo le dije que se ponga un...": Mica Viciconte reveló cómo cumplió una fantasía de Fabián Cubero

Pincoya y Tamara Paganini tuvieron otro tenso cruce que hará que la producción piense si habrá o no una sanción

La grave denuncia de una participante de Gran Hermano contra Tamara Paganini: "Me tiró agua caliente"

Esta película, disponible en Netflix, está encantando a todo el público
play

Cuál es la película sobre la pre adolescencia que llegó a Netflix y emociona sin tener golpes bajos

Su carrera combina éxitos comerciales y reconocimiento crítico.

Qué fue de la vida de Meryl Streep tras El diablo viste a la moda

Tanto amor no me cabe, publicó la actriz junto a un carrusel de fotos de su maternidad.

Imágenes íntimas: Úrsula Corberó compartió la ternura y los momentos más desafiantes de la maternidad

últimas noticias

El ministro de Economía, Luis Caputo, junto al jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Caputo defendió a Adorni en medio del escándalo: "Opino bárbaro de él"

Hace 15 minutos
Nicolás Maduro y Cilia Flores.

Maduro publicó un mensaje desde la cárcel y pidió "unidad, diálogo, reconciliación y paz"

Hace 24 minutos
Ucrania atacó una importante refinería de petróleo de Rusia.

Ucrania atacó una importante refinería de petróleo de Rusia y crece la tensión en Europa

Hace 35 minutos
Max Verstappen y Lionel Messi.

Max Verstappen elogió a Lionel Messi y recordó los cuartos de final del Mundial 2022: "No pueden detenerlo"

Hace 49 minutos
Salir de Alemania por más de 90 días ahora requiere trámite ante las Fuerzas Armadas.

Alemania prohíbe a sus hombres en edad militar salir del país más de 3 meses

Hace 1 hora