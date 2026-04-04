5 de abril de 2026 Inicio
En Vivo

Loto Plus: resultado del sorteo 3871 del sábado 4 de abril de 2026

Todo lo que tenés que saber sobre el sorteo que se realiza todos los miércoles y sábados.

Por
Resultados del Loto Plus del sábado 4 de abril de 2026.

Resultados del Loto Plus del sábado 4 de abril de 2026.

Redes Sociales

Este sábado 4 de abril de 2026 volvió a sortearse el Loto Plus y se dieron a conocer los ganadores del sorteo que se hace todos los miércoles y sábados. En esta nota, todos los resultados y los detalles.

Estos son los resultados del sorteo del miércoles 1º de abril de 2026.
Te puede interesar:

Quini 6: los resultados del sorteo 3361 del miércoles 1º de abril de 2026

Loto Plus: resultados del sábado 4 de abril de 2026

NÚMERO PLUS: 8

Loto Tradicional del sábado 4 de abril de 2026

Los números ganadores fueron: 01-12-14-15-25-31

6 aciertos: Vacante. Premio: $979.649.735,36.-

5 aciertos: 4 Ganadores. Premio: $15.235.654,50.-

4 aciertos: 569 Ganadores. Premio: $3.047.130,90.-

Loto Match del sábado 4 de abril de 2026

Los números ganadores fueron: 06-09-17-26-30-37

6 aciertos: Vacante. Premio: $7.907.469.140,43.-

5 aciertos: 11 Ganadores. Premio: $15.235.654,50.-

4 aciertos: 472 Ganadores. Premio: $3.047.130,90.-

Loto Desquite del sábado 4 de abril de 2026

Los números seleccionados fueron: 02-07-14-23-24-44

6 aciertos: Vacante. Premio: $83.869.840,00.-

Loto Sale o Sale del sábado 4 de abril de 2026

Los números ganadores fueron: 02-17-19-25-32-38

5 aciertos: 1 Ganador. Premio: $39.243.352,50.-

NÚMERO PLUS VACANTE

Próximo sorteo del Loto Plus

Miércoles 8 de abril a las 22. POZO ESTIMADO: $27.163.000.000.-

¿Qué es el Loto Plus?

Es un juego de azar en el cual el monto a distribuir en cada premio es proporcional a lo recaudado por la venta del juego para ese día del sorteo, por lo que puede variar.

¿Cómo jugar al Loto Plus?

Hay que seleccionar 6 números del 0 al 45. Con un único valor de apuesta, participás de todas las modalidades.

Las modalidades:

  • Loto tradicional: se eligen seis números entre el 0 al 41 y otros dos números adicionales llamados “Jack” del 0 al 9. También existe la posibilidad de realizar apuestas múltiples en las que se podrán elegir números adicionales a los 6 números principales tradicionales. Allí, el jugador del Loto puede sumar desde 7 hasta 20 números, aumentando así sus oportunidades de ganar, pero pagando también más por apuesta. Los premios se obtienen al acertar con tres, cuatro, cinco o seis aciertos entre los números principales. También hay premios por acertar además alguno o ambos números “Jack”.
  • Desquite: se eligen 6 números principales más 2 números extra llamados Jack. El jugador participa de este sorteo con los mismos números con los que jugó en el sorteo Tradicional, pero a diferencia de ese juego sólo posee tres categorías de premios. Las categorías de los premios se dividen según las combinaciones ganadoras: 6 aciertos más 2 Jacks, 6 aciertos más 1 Jack y 6 aciertos sin ningún Jack. Los premios para estas categorías son los mismos que para el sorteo Tradicional.
  • Sale o sale: el apostador compite con los mismos números con los que jugó en los sorteos anteriores. En este sorteo, también se extraen 6 números principales, pero a diferencia de las otras variantes, no se extrae ningún número Jack. En su lugar, se toman como números Jacks los cuatro números de esta categoría que salieron sorteados en el Tradicional y el Desquite. Tal cual lo indica el nombre del juego, siempre habrá al menos un ganador, ya que el premio corresponde a los apostadores que hayan obtenido la mayor cantidad de aciertos entre los números principales. El valor de este premio es independiente del pozo de los otros sorteos y también depende de las ventas.

Además, se debe elegir 1 número del 0 al 9, que, si acertás, multiplicás el premio de tu apuesta de las categorías de 6 aciertos si resultara ganadora.

Valor de la apuesta: $3.000. Tiene pozo acumulado.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Estos son los resultados del sorteo del domingo 5 de abril de 2026.

Quini 6: los resultados del sorteo 3362 del domingo 5 de abril de 2026

Resultados del Loto Plus del miércoles 1º de abril de 2026.

Loto Plus: resultado del sorteo 3870 del miércoles 1º de abril de 2026

Estos son los resultados del sorteo del domingo 29 de marzo de 2026.

Quini 6: un apostador de Gobernador Crespo, en Santa Fe, ganó $3.700 millones

Resultados del Loto Plus del sábado 4 de abril de 2026.

Loto Plus: resultado del sorteo 3869 del sábado 28 de marzo de 2026

Lluvia en el Área Metropolitana de Buenos Aires.

Alerta amarilla en el AMBA: lluvia y vientos fuertes para empezar la semana

La media de edad se sitúa en los 36 años y destaca una presencia femenina superior al 30%.

Ya son más de un millón las personas que trabajan como delivery o choferes de aplicación en Argentina

Rating Cero

La hija de Agustina Cherri y Gastón Pauls oficializó su noviazgo. 

¿De quién se trata?: Muna Pauls presentó a su novio en redes sociales

El Poroto Cubero y Mica Viciconte mantienen viva la llama de la pasión. 

"Yo le dije que se ponga un...": Mica Viciconte reveló cómo cumplió una fantasía de Fabián Cubero

Pincoya y Tamara Paganini tuvieron otro tenso cruce que hará que la producción piense si habrá o no una sanción

La grave denuncia de una participante de Gran Hermano contra Tamara Paganini: "Me tiró agua caliente"

Esta película, disponible en Netflix, está encantando a todo el público
play

Cuál es la película sobre la pre adolescencia que llegó a Netflix y emociona sin tener golpes bajos

Su carrera combina éxitos comerciales y reconocimiento crítico.

Qué fue de la vida de Meryl Streep tras El diablo viste a la moda

Tanto amor no me cabe, publicó la actriz junto a un carrusel de fotos de su maternidad.

Imágenes íntimas: Úrsula Corberó compartió la ternura y los momentos más desafiantes de la maternidad

últimas noticias

Estos son los resultados del sorteo del domingo 5 de abril de 2026.

Quini 6: los resultados del sorteo 3362 del domingo 5 de abril de 2026

Hace 20 minutos
Milei junto a sus funcionarios más cercanos.

Milei comienza la semana con una reunión de Gabinete para dar una señal de unidad ante el escándalo de Adorni

Hace 38 minutos
Lluvia en el Área Metropolitana de Buenos Aires.

Alerta amarilla en el AMBA: lluvia y vientos fuertes para empezar la semana

Hace 40 minutos
Luis Caputo, ministro de Economía.

Caputo justificó los créditos hipotecarios del Banco Nación otorgados a funcionarios del Gobierno: "No hay nada ilegal"

Hace 1 hora
La media de edad se sitúa en los 36 años y destaca una presencia femenina superior al 30%.

Ya son más de un millón las personas que trabajan como delivery o choferes de aplicación en Argentina

Hace 1 hora