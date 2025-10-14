IR A
Cuánto midió la final de La Voz Argentina y el debut de MasterChef Celebrity en Telefe

El reality de música conducido por Nico Occhiato llegó a su fin luego de cuatro meses y el programa de cocina ya se estrenó con un buen número de audiencia.

La final de La Voz Argentina y el inicio de MasterChef Celebrity Argentina se dio en una misma noche, la cual fue muy exitosa para el canal. Ambos programas fueron lo más visto de la noche, superaron los 15 puntos y fueron ampliamente superiores al resto.

La cuarta temporada de La Voz Argentina llegó a su fin y el público coronó a Nicolás Behringer como el gran ganador del certamen. El joven artista, integrante del equipo de Luck Ra, se impuso por votación popular tras una noche de gala que reunió a los cuatro finalistas: Alan Lez, Milagros Gerez Amud, Eugenia Rodríguez y el propio Behringer.

La Voz Argentina final 2025

Por su parte, Alex Pelao, Andy Chango, Cachete Sierra, Chino Leones, Claudio “Turco” Husaín, Diego “Peque” Schwartzman, Emilia Attias, Esteban Mirol, Eugenia Tobal, Evagelina Anderson, Ian Lucas, Jorge “Roña” Castro, Julia Calvo, La Joaqui, La Reini, Luis Ventura, Marixa Balli, Maxi López, Miguel Ángel Rodríguez, Momi Giardina, Pablo Lescano, Sofi Martínez, Susana Roccasalvo y Valenina Cervantes son parte de esta nueva temporada de MasterChef.

En el rating del día de Telefe MasterChef Celebrity marcó 17.2, La Voz Argentina 15.4 y Staff Noticias 9.8. Mientras que, El Trece tuvo un pico de 5.5 con Buenas noches familia, Ahora Caigo y Telenoche con 4.7 y Otro día perdido con 4.5.

Polémica en La Voz Argentina: la final se terminó de definir a través de redes sociales

La Voz Argentina definió a su ganador entre sus cuatro finalistas y la decisión repercutió en redes sociales. Pero como era grabado no pudieron definir el segundo, tercero y cuarto puesto de los participantes, lo que generó indignación en redes sociales.

Alan Lez, Nicolás Behringer, Milagros Gerez Amud y Eugenia Rodríguez fueron los finalistas del certamen y se disputaron el premio mayor. Pero como era grabado, se filmaron cuatro finales alternativos para poner el correcto según la votación de la gente.

Sin embargo, esa metodología se utilizó en MasterChef y en Bake Off también, pero lo cierto es que, como esta vez dependía de la gente, no pudieron confirmar los siguientes puestos según la votación. Es por eso que, apenas se anunció el ganador, terminó el programa.

En X del programa publicaron que el segundo puesto fue para Alan Lez, el tercero para Milagros y el último para Eugenia. Pero al no tener vivo, se perdió la espontaneidad de la final y se generaron múltiples críticas en redes sociales.

