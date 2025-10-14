Pampita le respondió a la China Suárez: "No hay una rispidez entre nosotras" La conductora y modelo se hizo eco del unfollow de la actriz en Instagram y sorprendió con sus palabras.







La China Suárez dejó de seguir a Pampita en Instagram. Redes sociales

La conductora y modelo Carolina "Pampita" Ardohain le respondió a la actriz China Suárez luego de que la dejara de seguir en Instagram, algo que generó un inesperado escándalo en redes sociales y se desencadenó una seguidilla de rumores polémicos.

En diálogo con el programa televisivo Intrusos, la conductora y modelo fue consultada por el unfollow y señaló: "No tengo ni idea qué pasó. Está todo bien entre nosotras, por lo menos de mi parte siempre estuvo el respeto y la buena intención de tener un buen vínculo". Con estas palabras, le restó importancia y buscó llevar tranquilidad a los seguidores de su familia.

"Hay un lazo acá que siempre va a estar, que va a ser que nuestros hijos son hermanos, y eso nos hizo ponernos en un lugar de respeto absoluto. No lo he podido conversar, seguro en algún momento se dará", continuó. De esta manera, dejó en claro que está al tanto de que debe tener un acercamiento a la madre de dos de los hijos de Benjamín Vicuña.

china suarez pampitajpg.jpg La China Suárez y Pampita quedaron unidas para siempre por sus hijos con Benjamín Vicuña. Redes sociales

Para finalizar, Pampita hizo mención a su vida laboral: "Trabajo hace 20 años con Carolina Herrera. No hay entre nosotras una cosa de trabajo, de rispidez, para nada. Nunca lo sentí así, por lo menos yo de mi parte. No tengo ni idea, pero de mi parte siempre va a haber buena intención de que el vínculo esté bien".