Esta serie de Netflix muestra los prejuicios y las costumbres del ejército en Estados Unidos y deja a todos sin palabras: de qué se trata La producción fue elogiada por su valentía al abordar temas poco tratados y por un guion que cruza lo personal con lo institucional.







Esta serie de Netflix muestra los prejuicios y las costumbres del ejército en Estados Unidos y deja a todos sin palabras.

Esta serie de Netflix muestra los prejuicios y las costumbres del ejército en Estados Unidos y deja a todos sin palabras: desde su estreno en octubre de 2025, generó impacto por su forma de retratar el ambiente militar norteamericano, ¿de qué se trata?

En una época en que las normas sociales eran rígidas y las identidades sexuales no se toleraban fácilmente, la historia explora cómo funcionan los prejuicios, la disciplina y los secretos dentro del Cuerpo de Marines.

La propuesta no evita mostrar la tensión entre identidad y normas institucionales. A lo largo de sus episodios, aparecen escenas de silencio impuesto, miedo a exponer la sexualidad, presión grupal y la hermandad como arma para sobrevivir. Pero también plantea la posibilidad de solidaridad: algunos personajes reconocen sus propias contradicciones y empatizan con los demás, generando grietas en el muro del conformismo militar. por otro lado, la narrativa fue elogiada por su valentía al abordar temas poco tratados y por un guion que cruza lo personal con lo institucional.

Reclutas

Sinopsis de Reclutas, la serie militar que llegó a Netflix Reclutas cuenta la historia de Cameron Cope, un adolescente que enfrenta acoso en la escuela y decide alistarse impulsivamente en los Marines para encontrar un propósito y pertenencia. Durante su entrenamiento, él y su mejor amigo Ray McAffey atraviesan pruebas físicas, mentalidad castrense y dilemas internos: ¿cómo mantener su identidad en un entorno que exige conformidad?

Tráiler de Reclutas Embed - RECLUTAS Trailer SUBTITULADO / BOOTS Trailer [HD] Vera Farmiga - Netflix Reparto de Reclutas Miles Heizer interpreta a Cameron Cope, el protagonista en conflicto entre su sentido de pertenencia y su identidad oculta.

Vera Farmiga encarna a Barbara Cope, la madre de Cameron, con una personalidad compleja y algunas actitudes polémicas.

Max Parker da vida al sargento Robert “Bobby” Sullivan, un militar que guarda también secretos y conexiones emocionales con Cameron.

Completan el elenco nombres como Liam Oh, Ana Ayora, Cedrick Cooper, Angus O’Brien, Dominic Goodman y Kieron Moore, entre otros.