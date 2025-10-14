IR A
IR A

Esta serie de Netflix muestra los prejuicios y las costumbres del ejército en Estados Unidos y deja a todos sin palabras: de qué se trata

La producción fue elogiada por su valentía al abordar temas poco tratados y por un guion que cruza lo personal con lo institucional.

Esta serie de Netflix muestra los prejuicios y las costumbres del ejército en Estados Unidos y deja a todos sin palabras.

Esta serie de Netflix muestra los prejuicios y las costumbres del ejército en Estados Unidos y deja a todos sin palabras.

Esta serie de Netflix muestra los prejuicios y las costumbres del ejército en Estados Unidos y deja a todos sin palabras: desde su estreno en octubre de 2025, generó impacto por su forma de retratar el ambiente militar norteamericano, ¿de qué se trata?

La producción de Netflix ya tiene su fecha de estreno para la cuarta temporada.
Te puede interesar:

Se filtró cuándo se estrena Bridgerton 4 en Netflix

En una época en que las normas sociales eran rígidas y las identidades sexuales no se toleraban fácilmente, la historia explora cómo funcionan los prejuicios, la disciplina y los secretos dentro del Cuerpo de Marines.

La propuesta no evita mostrar la tensión entre identidad y normas institucionales. A lo largo de sus episodios, aparecen escenas de silencio impuesto, miedo a exponer la sexualidad, presión grupal y la hermandad como arma para sobrevivir. Pero también plantea la posibilidad de solidaridad: algunos personajes reconocen sus propias contradicciones y empatizan con los demás, generando grietas en el muro del conformismo militar. por otro lado, la narrativa fue elogiada por su valentía al abordar temas poco tratados y por un guion que cruza lo personal con lo institucional.

Reclutas

Sinopsis de Reclutas, la serie militar que llegó a Netflix

Reclutas cuenta la historia de Cameron Cope, un adolescente que enfrenta acoso en la escuela y decide alistarse impulsivamente en los Marines para encontrar un propósito y pertenencia. Durante su entrenamiento, él y su mejor amigo Ray McAffey atraviesan pruebas físicas, mentalidad castrense y dilemas internos: ¿cómo mantener su identidad en un entorno que exige conformidad?

Tráiler de Reclutas

Embed - RECLUTAS Trailer SUBTITULADO / BOOTS Trailer [HD] Vera Farmiga - Netflix

Reparto de Reclutas

  • Miles Heizer interpreta a Cameron Cope, el protagonista en conflicto entre su sentido de pertenencia y su identidad oculta.
  • Vera Farmiga encarna a Barbara Cope, la madre de Cameron, con una personalidad compleja y algunas actitudes polémicas.
  • Max Parker da vida al sargento Robert “Bobby” Sullivan, un militar que guarda también secretos y conexiones emocionales con Cameron.
  • Completan el elenco nombres como Liam Oh, Ana Ayora, Cedrick Cooper, Angus O’Brien, Dominic Goodman y Kieron Moore, entre otros.
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

De qué se trata esta imperdible serie policial de Netflix.
play

Está en Netflix y es una espectacular serie policial que mezcla drama, suspenso y crimen

La cinta, dirigida por Simon Stone, está basada en el best seller homónimo de Ruth Ware.
play

Cuál es la misteriosa trama de La mujer del camarote 10, la película más vista del momento en Netflix

Néro﻿ no tardó en destacarse como una de las series más populares del mundo.
play

La serie Néro es furor en Netflix: ¿es una historia real?

Caramelo se convirtió en una de las películas más populares rápidamente.
play

Qué es Caramelo, la película de Netflix que conmueve a los espectadores

De qué se trata esta flamante comedia de Netflix.
play

Tiene 9 capítulos, está en Netflix y es una comedia imperdible

La nueva película de Colin Farrell en Netflix está basada en la novela de Lawrence Osborne.
play

Está en Netflix y es una locura de película: solo dura 100 minutos

últimas noticias

play
Mario Pergolini anunció su retiro luego de muchos años.

Mario Pergolini anunció su retiro: "Hay una edad en que ya no hay que estar"

Hace 6 minutos
Wanda Nara sorprendió con su revelación sobre Mauro Icardi.

Wanda Nara expuso a Mauro Icardi: "Quiere que volvamos a vivir a Turquía con mis hijas"

Hace 29 minutos
play

El taxista que llevó al femicida Pablo Laurta dijo que el niño "preguntaba por su madre"

Hace 53 minutos
La moción de censura permite al Congreso remover al jefe de Gabinete.

La oposición avanza con la interpelación y posible moción de censura a Francos

Hace 1 hora
La inflación de septiembre fue de 2,1%: cuáles fueron los alimentos que más subieron

La inflación de septiembre fue de 2,1%: cuáles fueron los alimentos que más subieron

Hace 1 hora