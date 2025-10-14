IR A
Nico Occhiato explotó contra Telefe por el final de La Voz Argentina: "Se grabó cuatro veces..."

El conductor se mostró muy enojado por la definición del programa musical y expuso el detrás de escenas.

Nico Occhiato sorprendió con sus críticas por el final de La Voz Argentina﻿.

Captura Telefe
Occhiato quiere seguir en la televisión.
Nico Occhiato habló sobre sus futuros proyectos con Telefe tras el final de La Voz Argentina

Durante una nueva emisión de su programa Nadie Dice Nada, el conductor comenzó por remarcar: "Nunca es así la final de La Voz. ¿Qué pasa? El canal tenía la necesidad de que La Voz dure un mes más. Entonces, en esa necesidad, la agenda de todos los jurados no estaban para que ayer podamos estar en vivo. No había nadie". Tras esto, mencionó a los cantantes encargados de los equipos y, efectivamente, ninguno estaba disponible.

Pero lo más picante llegó después, ya que Occhiato expuso a Telefe: "Pasa que la final debería haber sido hace un mes, pero sucedió eso. Lo cuento así para que se entienda, el porqué de la poca emoción. Hubo poca emoción porque se grabó cuatro veces...". Con estas palabras, confirmó que el canal decidió filmar todos los escenarios posibles, por lo que en algún lugar del archivo están las reacciones de los otros participantes como campeones.

Cuánto midió la final de La Voz Argentina y el debut de MasterChef Celebrity en Telefe

La final de La Voz Argentina y el inicio de MasterChef Celebrity se dio en una misma noche, la cual fue muy exitosa para Telefe en materia de rating luego de que ambos programas fueran lo más visto de la noche.

Telefe
Finalizó La Voz Argentina y comenzó MasterChef Celebrity.

