Nico Occhiato explotó contra Telefe por el final de La Voz Argentina: "Se grabó cuatro veces..." El conductor se mostró muy enojado por la definición del programa musical y expuso el detrás de escenas.







Nico Occhiato sorprendió con sus críticas por el final de La Voz Argentina﻿. Captura Telefe

El conductor Nico Occhiato explotó contra Telefe por el final de La Voz Argentina y se puso del lado de la audiencia luego de lo que fue la insólita extensión del programa para conseguir un poco más de rating, algo que provocó que la final no sea en vivo.

Durante una nueva emisión de su programa Nadie Dice Nada, el conductor comenzó por remarcar: "Nunca es así la final de La Voz. ¿Qué pasa? El canal tenía la necesidad de que La Voz dure un mes más. Entonces, en esa necesidad, la agenda de todos los jurados no estaban para que ayer podamos estar en vivo. No había nadie". Tras esto, mencionó a los cantantes encargados de los equipos y, efectivamente, ninguno estaba disponible.

Pero lo más picante llegó después, ya que Occhiato expuso a Telefe: "Pasa que la final debería haber sido hace un mes, pero sucedió eso. Lo cuento así para que se entienda, el porqué de la poca emoción. Hubo poca emoción porque se grabó cuatro veces...". Con estas palabras, confirmó que el canal decidió filmar todos los escenarios posibles, por lo que en algún lugar del archivo están las reacciones de los otros participantes como campeones.

Embed #lavozargentina @NicolasOcchiato banco y saco la cara por el proyecto de la voz y explicó su descontento #lam pic.twitter.com/9JIORmQ87b — no sólo (@Luis01659115) October 14, 2025

La cuarta temporada de La Voz Argentina llegó a su fin y el público coronó a Nicolás Behringer como el gran ganador del certamen. El joven artista, integrante del equipo de Luck Ra, se impuso por votación popular tras una noche de gala que reunió a los cuatro finalistas: Alan Lez, Milagros Gerez Amud, Eugenia Rodríguez y el flamante campeón.