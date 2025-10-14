14 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

Qué es Wi-Fi 8 y cuándo se lanzará

La nueva generación de conexión inalámbrica promete mejorar la estabilidad y el rendimiento, más que la velocidad. Las primeras pruebas ya dieron resultado.

Por
Llega una nueva generación de Wi-Fi

Llega una nueva generación de Wi-Fi, que promete ser la más veloz y confiable hasta el momento.

FREEPIK

El Wi-Fi 7 todavía está encontrando su lugar en el mercado, pero la industria tecnológica ya mira hacia su sucesor: el Wi-Fi 8, una versión que promete cambiar la forma en que los dispositivos se conectan entre sí. Aunque su lanzamiento comercial todavía está lejos, las primeras pruebas fueron exitosas y marcan un paso importante hacia el futuro de la conectividad.

El invento marca un avance en la unión entre deporte e innovación.
Te puede interesar:

Adiós a la cinta de correr tradicional: el invento para ejercitarse de forma completa sin lesionarse

El anuncio llegó de la mano de TP-Link, una de las marcas líderes en routers y sistemas de red, que confirmó haber probado con éxito el primer prototipo de esta nueva generación. Según medios especializados, como The Verge, se trata de un avance clave en el desarrollo del hardware necesario para que la próxima versión de Wi-Fi se convierta en realidad.

Sin embargo, a diferencia de lo que muchos podrían pensar, el salto no se centrará tanto en la velocidad como en garantizar conexiones más estables y confiables, algo que hoy resulta fundamental en hogares y empresas saturadas de dispositivos conectados.

router wifi.jpg

Qué es Wi-Fi 8

El Wi-Fi 8 será el próximo estándar de conectividad inalámbrica que reemplazará al actual Wi-Fi 7. Aunque todavía no se conocen todos los detalles técnicos, se sabe que mantendrá el uso de las bandas de 2.4, 5 y 6 GHz, con un ancho de banda máximo teórico de 320 MHz y una velocidad que podría alcanzar los 23 Gbps.

Pero más allá de los números, la clave estará en cómo el Wi-Fi 8 gestionará las conexiones en entornos reales. Según Qualcomm, uno de los grandes actores en el desarrollo de chips de red, el objetivo principal será mejorar el rendimiento en situaciones de baja señal o congestión, donde las versiones anteriores suelen tener dificultades.

Esto significa que el Wi-Fi 8 podría ser un salto importante para los usuarios que realizan videollamadas, transmisiones en vivo o gaming online, actividades que dependen de una conexión estable más que de la velocidad máxima teórica. Además, la nueva generación buscará acercarse al nivel de confiabilidad del cableado, algo que hasta ahora el Wi-Fi no logra igualar.

Otro punto interesante es que el estándar permitirá una mejor administración del tráfico entre varios dispositivos, lo cual se vuelve esencial en un contexto en el que cada hogar tiene decenas de equipos conectados al mismo router, desde celulares y notebooks hasta televisores, cámaras o electrodomésticos inteligentes.

Wi fi PC
El truco para mejorar la conexión de WiFi a tu computadora

El truco para mejorar la conexión de WiFi a tu computadora

Cuándo se lanzará Wi-Fi 8

Aunque ya se habla de él, el Wi-Fi 8 no llegará al mercado antes de 2028. El prototipo desarrollado por TP-Link todavía debe atravesar una serie de pruebas y certificaciones antes de poder incluirse en productos comerciales.

Hay que tener en cuenta que el Wi-Fi 7 aún está en su etapa inicial, y el proceso de adopción de un nuevo estándar suele ser lento y costoso, ya que requiere tanto nuevos dispositivos como routers compatibles.

En otras palabras, pasarán algunos años hasta que el Wi-Fi 8 sea una realidad cotidiana. Sin embargo, su desarrollo confirma que la industria sigue empujando los límites de la conectividad, apuntando a un futuro donde las redes inalámbricas sean tan confiables como las conexiones por cable.

Noticias relacionadas

El método definitivo para detectar si tu vecino se conectó al Wi-Fi.

Este es el botón del router del Wifi que no debés presionar jamás si querés tener un internet seguro

WhatsApp anunció la llegada de la función Resúmenes de Mensajes.

Llega la herramienta más pedida a WhatsApp: se podrán resumir mensajes de grupos con Inteligencia Artificial

Una propuesta nacional que combina tecnología y bienestar físico.

Así es el colchón inteligente con IA que mejora la recuperación y el equilibrio físico y mental

asi podes conectar tu celular al wifi en segundos aunque no tengas la contrasena

Así podés conectar tu celular al Wifi en segundos aunque no tengas la contraseña

Orion y Canis son los nombres en clave de las PlayStation 6 de Sony en desarrollo.

Los detalles de las nuevas filtraciones de la PlayStation 6: no lo vas a poder creer

Google invita a expertos y especialistas en seguridad a participar activamente en la protección de sus sistemas.

Google paga hasta u$s30.000 a quien lo ayude a resolver un problema inquietante

Rating Cero

Mario Pergolini anunció su retiro luego de muchos años.
play

Mario Pergolini anunció su retiro: "Hay una edad en que ya no hay que estar"

Wanda Nara sorprendió con su revelación sobre Mauro Icardi.

Wanda Nara expuso a Mauro Icardi: "Quiere que volvamos a vivir a Turquía con mis hijas"

Nico Occhiato sorprendió con sus críticas por el final de La Voz Argentina﻿.

Nico Occhiato explotó contra Telefe por el final de La Voz Argentina: "Se grabó cuatro veces..."

La producción de Netflix ya tiene su fecha de estreno para la cuarta temporada.

Se filtró cuándo se estrena Bridgerton 4 en Netflix

Esta serie de Netflix muestra los prejuicios y las costumbres del ejército en Estados Unidos y deja a todos sin palabras.
play

Esta serie de Netflix muestra los prejuicios y las costumbres del ejército en Estados Unidos y deja a todos sin palabras: de qué se trata

Nueva pareja bomba: ex Gran Hermano confirmó su romance con un futbolista tras su polémica separación.

Después de una polémica separación, esta ex Gran Hermano confirmó el romance con un jugador de fútbol argentino: quién es

últimas noticias

play
Mario Pergolini anunció su retiro luego de muchos años.

Mario Pergolini anunció su retiro: "Hay una edad en que ya no hay que estar"

Hace 11 minutos
Wanda Nara sorprendió con su revelación sobre Mauro Icardi.

Wanda Nara expuso a Mauro Icardi: "Quiere que volvamos a vivir a Turquía con mis hijas"

Hace 34 minutos
play

El taxista que llevó al femicida Pablo Laurta dijo que el niño "preguntaba por su madre"

Hace 58 minutos
La moción de censura permite al Congreso remover al jefe de Gabinete.

La oposición avanza con la interpelación y posible moción de censura a Francos

Hace 1 hora
La inflación de septiembre fue de 2,1%: cuáles fueron los alimentos que más subieron

La inflación de septiembre fue de 2,1%: cuáles fueron los alimentos que más subieron

Hace 1 hora