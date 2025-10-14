Qué es Wi-Fi 8 y cuándo se lanzará

La nueva generación de conexión inalámbrica promete mejorar la estabilidad y el rendimiento, más que la velocidad. Las primeras pruebas ya dieron resultado.

Llega una nueva generación de Wi-Fi, que promete ser la más veloz y confiable hasta el momento.

El Wi-Fi 7 todavía está encontrando su lugar en el mercado, pero la industria tecnológica ya mira hacia su sucesor: el Wi-Fi 8 , una versión que promete cambiar la forma en que los dispositivos se conectan entre sí. Aunque su lanzamiento comercial todavía está lejos, las primeras pruebas fueron exitosas y marcan un paso importante hacia el futuro de la conectividad.

El anuncio llegó de la mano de TP-Link , una de las marcas líderes en routers y sistemas de red, que confirmó haber probado con éxito el primer prototipo de esta nueva generación. Según medios especializados, como The Verge, se trata de un avance clave en el desarrollo del hardware necesario para que la próxima versión de Wi-Fi se convierta en realidad.

Sin embargo, a diferencia de lo que muchos podrían pensar, el salto no se centrará tanto en la velocidad como en garantizar conexiones más estables y confiables , algo que hoy resulta fundamental en hogares y empresas saturadas de dispositivos conectados.

El Wi-Fi 8 será el próximo estándar de conectividad inalámbrica que reemplazará al actual Wi-Fi 7 . Aunque todavía no se conocen todos los detalles técnicos, se sabe que mantendrá el uso de las bandas de 2.4, 5 y 6 GHz, con un ancho de banda máximo teórico de 320 MHz y una velocidad que podría alcanzar los 23 Gbps .

Pero más allá de los números, la clave estará en cómo el Wi-Fi 8 gestionará las conexiones en entornos reales. Según Qualcomm, uno de los grandes actores en el desarrollo de chips de red, el objetivo principal será mejorar el rendimiento en situaciones de baja señal o congestión, donde las versiones anteriores suelen tener dificultades.

Esto significa que el Wi-Fi 8 podría ser un salto importante para los usuarios que realizan videollamadas, transmisiones en vivo o gaming online, actividades que dependen de una conexión estable más que de la velocidad máxima teórica. Además, la nueva generación buscará acercarse al nivel de confiabilidad del cableado, algo que hasta ahora el Wi-Fi no logra igualar.

Otro punto interesante es que el estándar permitirá una mejor administración del tráfico entre varios dispositivos, lo cual se vuelve esencial en un contexto en el que cada hogar tiene decenas de equipos conectados al mismo router, desde celulares y notebooks hasta televisores, cámaras o electrodomésticos inteligentes.

Cuándo se lanzará Wi-Fi 8

Aunque ya se habla de él, el Wi-Fi 8 no llegará al mercado antes de 2028. El prototipo desarrollado por TP-Link todavía debe atravesar una serie de pruebas y certificaciones antes de poder incluirse en productos comerciales.

Hay que tener en cuenta que el Wi-Fi 7 aún está en su etapa inicial, y el proceso de adopción de un nuevo estándar suele ser lento y costoso, ya que requiere tanto nuevos dispositivos como routers compatibles.

En otras palabras, pasarán algunos años hasta que el Wi-Fi 8 sea una realidad cotidiana. Sin embargo, su desarrollo confirma que la industria sigue empujando los límites de la conectividad, apuntando a un futuro donde las redes inalámbricas sean tan confiables como las conexiones por cable.