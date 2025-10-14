Salió de River, Milan lo pagó 18 millones y terminó su carrera a temprana edad

El futbolista llegó a Primera como una gran promesa, pero no pudo consolidarse y sumó pocos minutos. Tras algunos años en Europa, se retiró con el pase en su poder y sin ofertas.

De vez en cuando, aparece un jugador en las inferiores de River que se perfila como la próxima gran revelación del club, aunque no todos logran consolidar esas expectativas en Primera. Es el caso de un futbolista por el que Milan pagó 18 millones de euros, pero terminó su carrera a temprana edad.

Se trata del defensor Mateo Musacchio, quien se formó en Núñez y debutó en el primer equipo en diciembre de 2006, bajo la conducción de Daniel Passarella. Sin embargo, no logró consolidarse y apenas jugó un puñado de partidos hasta que, en agosto de 2009, el Villarreal compró su pase.

Su etapa en el club español fue la mejor de su carrera. Empezó en el equipo B, pero rápidamente fue ganando ritmo, se sumó al plantel de Primera y hasta fue designado como uno de los capitanes. En 2017, el Milan pagó 18 millones de euros por su pase, una cifra impresionante para un defensor.

La historia en el conjunto italiano, lamentablemente para él, fue de mayor a menor. Aunque arrancó como titular, fue perdiendo continuidad y terminó prácticamente apartado del equipo debido a las lesiones y la caída en el rendimiento. En enero de 2021 se fue a préstamo a la Lazio.

En junio de ese año, el club canceló la cesión y el Milan le rescindió el contrato. Sin ofertas y con el pase en su poder, Musacchio no volvió a jugar de manera profesional. A mediados de 2023, con apenas 32 años, anunció que colgaba los botines.

El paso de Musacchio por River

Mateo Musacchio llegó a las inferiores de River con apenas 9 años y se convirtió en el jugador más joven en debutar en Primera: lo hizo el 10 de diciembre de 2006 con apenas 16 años, 3 meses y 14 días. La decisión fue de Daniel Passarella, por lo que quedó relegado con la llegada de Diego Simeone y, luego, de Néstor Gorosito.

Los dos entrenadores consideraron que le faltaba experiencia para estar en el primer equipo, así que durante 2008 alternó entre Primera y Reserva. Solo jugó 11 partidos antes de irse al Villarreal.