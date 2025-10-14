IR A
Este es el perfume favorito de Antonela Roccuzzo: cuánto sale

La rosarina dio a conocer cuál es su fragancia preferida y generó un boom de ventas. Su aroma mezcla notas dulces y florales.

El perfume elegido por la empresaria rosarina rápidamente se agotó en tiendas y plataformas online.

Antonela Roccuzzo volvió a marcar tendencia, esta vez no por su look ni por sus accesorios, sino por el perfume que usa a diario. La esposa de Lionel Messi compartió en redes sociales su fragancia preferida, y en cuestión de horas se convirtió en la más buscada del mercado. Su elección es La Vie est Belle L’Élixir, una creación de la casa francesa Lancôme que aporta tanto elegancia como dulzura.

El grupo de las mujeres de la Selección argentina comenzó en el Mundial de Qatar 2022.
El perfume elegido por la empresaria rosarina rápidamente se agotó en tiendas y plataformas online, confirmando el fuerte impacto que tiene cada detalle de su estilo. Su aroma frutal y floral conquistó tanto a expertas en belleza como al público general, que la identifica como un ícono de naturalidad y buen gusto. Además, su presentación recargable le agrega un perfil orientado al consumo responsable, un rasgo cada vez más valorado en el universo de la cosmética.

Más allá de la tendencia que impuso, su elección da cuenta de una preferencia por fragancias que expresan personalidad sin perder delicadeza. La Vie est Belle L’Élixir resume a la perfección su esencia, con una mezcla de frescura y distinción que la acompaña en su rutina diaria y que ahora se volvió el deseo de miles de seguidoras en todo el mundo.

La Vie est Belle L'Élixir

Cuál es el perfume favorito de Antonela Roccuzzo: cuánto sale

La fragancia elegida por Antonela Roccuzzo es La Vie est Belle L’Élixir, de Lancôme, una versión más intensa del clásico de la marca. Su composición combina notas frutales de frambuesa y grosella negra con toques florales de flor de azahar e iris, que aportan calidez y un toque femenino. En la base se destacan la vainilla y el pachulí, creando un aroma profundo y duradero.

La Vie est Belle L’Élixir

En la tienda oficial de Lancôme, el frasco de 100 ml tiene un precio de 310.000 pesos, aunque también existe la posibilidad de adquirir la versión refill, con el mismo contenido, a un valor de 248.000 pesos. Este formato recargable permite reutilizar el envase original, promoviendo el ahorro y el cuidado ambiental.

El diseño del frasco también llama la atención, ya que es un envase de cristal rosado adornado con un lazo de organza negra que simboliza elegancia y libertad. Fiel a su estilo, Antonela Roccuzzo se inclina por un perfume que mezcla presencia, elegancia y sostenibilidad, consolidando una vez más su influencia en el mundo de la moda y la belleza.

