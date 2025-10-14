Se filtró cuándo se estrena Bridgerton 4 en Netflix

La exitosa producción de Shondaland vuelve con una nueva historia centrada en Benedict Bridgerton y con una fecha de estreno que ya tiene a los fans expectantes.

Desde que Netflix confirmó el regreso de “Bridgerton” , las redes sociales se llenaron de teorías, memes y especulaciones sobre lo que traerá la cuarta temporada. La serie, basada en las novelas de Julia Quinn , se convirtió en una de las producciones más vistas de la plataforma y cada nueva entrega genera una expectativa enorme entre los seguidores del drama romántico ambientado en la alta sociedad londinense del siglo XIX.

La noticia más esperada finalmente llegó: “Bridgerton 4” ya tiene fecha de estreno confirmada , y como era de esperar, Netflix decidió repetir la fórmula que tan bien le funcionó con la temporada anterior: dividir los capítulos en dos tandas. Además, se conocieron algunos detalles sobre el personaje que tomará el protagonismo en esta nueva entrega, lo que terminó de encender la emoción del fandom.

La historia ahora se centrará en Benedict Bridgerton (interpretado por Luke Thompson) , el segundo hermano de la familia, conocido por su espíritu libre y su resistencia a las normas de la sociedad. Pero todo cambiará cuando una misteriosa mujer entre en su vida durante un baile de máscaras organizado por su madre, la matriarca Violet Bridgerton.

La cuarta temporada seguirá la línea romántica que caracteriza a la saga, pero con un tono más introspectivo y artístico, propio de la personalidad de Benedict. Su historia promete mostrar otra faceta del universo Bridgerton: una mirada más bohemia, rebelde y apasionada , que explorará la tensión entre la libertad personal y las expectativas familiares.

Shondaland, la productora de Shonda Rhimes, mantiene el secreto sobre algunos giros de la trama, pero se filtró que el nuevo elenco incluirá a una actriz británica emergente que interpretará al interés amoroso de Benedict, además de nuevas figuras en la corte londinense. La creadora adelantó que esta temporada buscará “redefinir el amor en un contexto de reglas sociales rígidas”, algo que los fans interpretan como una historia de amor poco convencional.

Desde su estreno en 2020, “Bridgerton” se convirtió en una de las series más vistas de Netflix. Las tres temporadas anteriores están entre las más reproducidas de la plataforma, y su precuela, La reina Charlotte: Una historia de Bridgerton, también fue un fenómeno global. La franquicia no solo triunfa en las pantallas: su impacto se expandió a la moda, la literatura y hasta la decoración, con el llamado estilo Bridgerton marcando tendencia en redes sociales.

Cuándo se estrena Bridgerton 4 en Netflix

Netflix confirmó que “Bridgerton 4” llegará en dos partes: los primeros cuatro episodios (401 al 404) se estrenarán el 29 de enero de 2026, mientras que la segunda tanda (episodios 405 al 408) estará disponible un mes después, el 26 de febrero de 2026.

La plataforma acompañó el anuncio con una frase que despertó la curiosidad de los fans: “¿Estaremos a la altura de las circunstancias o nos perderemos en los secretos de la sociedad?”. Una pista que sugiere que esta temporada podría tener un tono más oscuro o introspectivo que las anteriores.

Aunque todavía no se mostraron avances oficiales, la expectativa por el regreso de los Bridgerton está más viva que nunca. Entre la elegancia de los bailes, los romances imposibles y los secretos que se esconden tras las sonrisas perfectas, la cuarta temporada promete volver a ocupar el centro de la conversación global.