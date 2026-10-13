Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 13 de octubre

El dólar oficial se mantiene sin sobresaltos en octubre. Pexels

El dólar oficial minorista cotiza este martes a $1.485 para la compra y $1.535 para la venta en el Banco Nación, tras una semana que terminó con una caída acumulada de $5, en una jornada marcada por la expectativa por la publicación del dato de la inflación de septiembre.

Este lunes, el Fondo Monetario Internacional (FMI) recortó las proyecciones de crecimiento de Argentina para lo que resta del año y el periodo entrante. Durante la presentación del último informe sobre las Perspectivas de la Economía Mundial (WEO), en el marco de sus reuniones con el Banco Mundial, el organismo proyectó que el país crecerá 2,1% en 2026 y 3,5% en 2027.

En la apertura de la Semana Mundial del Inversor en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, el vicepresidente del BCRA, Vladimir Werning, aseguró que el 75% de los dólares que compran los ahorristas se quedan en Argentina y descartó que la mora bancaria represente un riesgo ya que "empezó a ceder de la mano de un crecimiento de los planes de refinanciaciones que ofrecen los bancos".

El dólar oficial acumuló una baja de $5 la semana pasada. Stock Dólar Banco Nación hoy La divisa estadounidense cotiza a $1.485 para la compra y $1.535 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy El dólar blue opera a $1.520 para la compra y a $1.540 para la venta.