Lo asesinaron en su garage y cuando todo indicaba que era un robo, un teléfono descubrió toda la verdad

Lo que parecía un asalto común terminó destapando una historia de manipulación y engaño.

Lo asesinaron en su garage y cuando todo indicaba que era un robo, un teléfono descubrió toda la verdad.

Lo asesinaron en su garage y cuando todo indicaba que era un robo, un teléfono descubrió toda la verdad: lo que parecía un asalto terminó siendo una trama de engaños, traición y ambición. El caso del crimen de Patraix, uno de los más impactantes de España, destapó la historia real detrás de las llamadas “viudas negras”.

Filtraron el mensaje clave que ayudó a dar con el paradero de Pablo Laurta

El crimen de Patraix fue comparado con otros casos similares ocurridos en España, donde mujeres utilizaron el amor como herramienta de manipulación para obtener dinero o libertad. Por eso, la prensa comenzó a llamarlo “el caso de las viudas negras”, en referencia a las arañas que devoran a su pareja tras el apareamiento.

El acontecimiento no solo dejó una historia policial, sino una lección sobre los peligros de la dependencia emocional y el poder del engaño. Detrás de una historia de amor, se escondía una tragedia marcada por el control y la ambición.

CASO Patraix

Cuál es el la historia del crimen de Patraix, el caso que se asocia a las viudas negras

El 16 de agosto de 2017, Antonio Navarro, un empresario valenciano, fue hallado muerto en el garaje de su casa en el barrio de Patraix, Valencia. En un primer momento, todo apuntaba a un robo violento: la vivienda estaba revuelta y el cuerpo presentaba signos de agresión. Pero algo no encajaba en la escena.

La clave del caso llegó con el análisis del teléfono móvil de la víctima. Entre mensajes y llamadas, los investigadores descubrieron un patrón que los llevó a sospechar de María Jesús Moreno, la esposa de Antonio, conocida como “Maje”. Lo que parecía un matrimonio estable ocultaba una relación tormentosa y una doble vida.

Una historia de amor, manipulación y traición

“Maje”, una enfermera joven y carismática, mantenía una relación paralela con Salva, un compañero de trabajo. Según las pruebas, ella lo habría manipulado para que cometiera el crimen, convenciéndolo de que su marido era violento y que su muerte les permitiría estar juntos. Salva terminó confesando el asesinato, afirmando que lo hizo “por amor”.

El juicio y las condenas

En 2021, el tribunal condenó a María Jesús Moreno a 22 años de prisión como autora intelectual del crimen, y a Salva a 17 años como autor material. Durante el juicio, los mensajes y grabaciones de audio fueron determinantes: revelaban una relación tóxica basada en el control y la manipulación emocional.

Un caso que sigue generando impacto mediático

El caso volvió a tener repercusión en 2024 gracias a documentales y series de true crime que reconstruyen los hechos y profundizan en la psicología de los protagonistas. Plataformas como Netflix y HBO han mostrado interés en adaptar la historia por su mezcla de intriga, pasión y tragedia.

Más allá del morbo, el horrible suceso expuso cómo la manipulación emocional puede llegar a límites extremos. El teléfono que reveló los mensajes de Maje se convirtió en el testigo silencioso que permitió hacer justicia y mostrar cómo las apariencias pueden engañar.

