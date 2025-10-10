Scott Bessent, tras el anuncio del swap: "No queremos otro estado fallido o liderado por China en América Latina"

El secretario del Tesoro de los Estados Unidos justificó el apoyo financiero de u$s20 mil otorgado al gobierno de Javier Milei, a quien describió como "un gran aliado" y que está "intentando romper 100 años de ciclos negativos en Argentina".

El secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, justificó este viernes el apoyo financiero otorgado a la Argentina, con la conformación de un swap por u$s20 mil millones. Aseguró no querer " otro estado fallido o liderado por China en América Latina" y elogió al gobierno de Javier Milei, a quien describió como "un gran aliado" y que está "intentando romper 100 años de ciclos negativos en Argentina".

Sus dichos fueron expresados en una publicación en su cuenta de X, donde compartió el fragmento de una entrevista en la cadena de noticias Fox News argumentando los motivos del apoyo económico a Argentina, pese a que el partido demócrata de los Estados Unidos plantó una postura crítica a la política impulsada por Bessent y el presidente Donald Trump, que el martes 14 de octubre recibirá a Javier Milei en la Casa Blanca.

En este marco, ante el ruido político generado en suelo estadounidense, por la intervención en la compra de pesos en el mercado local en la rueda del jueves, el funcionario había aclarado que la ayuda otorgada a Argentina "no es un rescate en absoluto. Es comprar barato y vender caro" . Además, afirmó que el peso "está infravalorado".

Scott Bessent junto a Luis Caputo, el ministro de Economía regresa este sábado al país tras cerrar el acuerdo del swap.

"El presidente Javier Milei está intentando romper 100 años de ciclos negativos en Argentina. Es un gran aliado de Estados Unidos y esperamos con interés su visita al Despacho Oval la próxima semana. No queremos otro estado fallido o liderado por China en América Latina . Estabilizar Argentina es prioritario para Estados Unidos" , publicó Bessent.

President @JMilei is trying to break 100 years of bad cycles in Argentina. He is a great ally of the U.S. and we look forward to his Oval Office visit next week. We do not want another failed or China-led state in Latin America. Stabilizing Argentina is America First. pic.twitter.com/UZEotUlaA9 — Treasury Secretary Scott Bessent (@SecScottBessent) October 10, 2025

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, habló sobre el acuerdo económico y optó por bajarle el tono a lo dicho por Scott Bessent, secretario del Tesoro de Estados Unidos. Puntualmente, opinó: "No creo que el acuerdo sea excluir a China de la Argentina".

En principio, Francos se respaldó diciendo que no vio ningún acuerdo firmado y que el ministro de Economía Luis Caputo se reunirá con el presidente Javier Milei para conversar los términos del acuerdo.

"Puede ser que en algún tema que más le interese a Estados Unidos y por ende tengamos una relación más próxima, pero los temas comerciales no tienen nada que ver. El swap no corre riesgo, no habría motivo para ello", enfatizó en diálogo con Radio Rivadavia.

Francos se detuvo a analizar la relación entre Argentina y Estados Unidos y, sobre el acuerdo, remarcó que "lo que genera este apoyo está fundamentado en el respaldo al programa económico del Gobierno y la confiabilidad que tiene para Estados Unidos, considerando el valor estratégico de nuestro país".

Asimismo resaltó que fue para llegar al acuerdo, fue muy influyente la relación entre los presidentes de ambos países. "Tienen un vínculo muy bueno, incluso desde antes de que fueran presidentes. Milei la fue construyendo no solo a nivel personal, sino también entre las naciones".