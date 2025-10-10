10 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

Scott Bessent, tras el anuncio del swap: "No queremos otro estado fallido o liderado por China en América Latina"

El secretario del Tesoro de los Estados Unidos justificó el apoyo financiero de u$s20 mil otorgado al gobierno de Javier Milei, a quien describió como "un gran aliado" y que está "intentando romper 100 años de ciclos negativos en Argentina".

Por
Estabilizar Argentina es prioritario para EEUU

"Estabilizar Argentina es prioritario para EEUU", afirmó Bessent.

El secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, justificó este viernes el apoyo financiero otorgado a la Argentina, con la conformación de un swap por u$s20 mil millones. Aseguró no querer "otro estado fallido o liderado por China en América Latina" y elogió al gobierno de Javier Milei, a quien describió como "un gran aliado" y que está "intentando romper 100 años de ciclos negativos en Argentina".

El funcionario habló sobre las declaraciones de Bessent
Te puede interesar:

Francos, sobre el swap de EEUU: "No creo que el acuerdo sea excluir a China de la Argentina"

Sus dichos fueron expresados en una publicación en su cuenta de X, donde compartió el fragmento de una entrevista en la cadena de noticias Fox News argumentando los motivos del apoyo económico a Argentina, pese a que el partido demócrata de los Estados Unidos plantó una postura crítica a la política impulsada por Bessent y el presidente Donald Trump, que el martes 14 de octubre recibirá a Javier Milei en la Casa Blanca.

En este marco, ante el ruido político generado en suelo estadounidense, por la intervención en la compra de pesos en el mercado local en la rueda del jueves, el funcionario había aclarado que la ayuda otorgada a Argentina "no es un rescate en absoluto. Es comprar barato y vender caro". Además, afirmó que el peso "está infravalorado".

Scott Bessent y Luis Caputo
Scott Bessent junto a Luis Caputo, el ministro de Econom&iacute;a regresa este s&aacute;bado al pa&iacute;s tras cerrar el acuerdo del swap.&nbsp;

Scott Bessent junto a Luis Caputo, el ministro de Economía regresa este sábado al país tras cerrar el acuerdo del swap.

"El presidente Javier Milei está intentando romper 100 años de ciclos negativos en Argentina. Es un gran aliado de Estados Unidos y esperamos con interés su visita al Despacho Oval la próxima semana. No queremos otro estado fallido o liderado por China en América Latina. Estabilizar Argentina es prioritario para Estados Unidos", publicó Bessent.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SecScottBessent/status/1976648117438353495&partner=&hide_thread=false

Guillermo Francos, sobre el swap de EEUU: "No creo que el acuerdo sea excluir a China de la Argentina"

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, habló sobre el acuerdo económico y optó por bajarle el tono a lo dicho por Scott Bessent, secretario del Tesoro de Estados Unidos. Puntualmente, opinó: "No creo que el acuerdo sea excluir a China de la Argentina".

En principio, Francos se respaldó diciendo que no vio ningún acuerdo firmado y que el ministro de Economía Luis Caputo se reunirá con el presidente Javier Milei para conversar los términos del acuerdo.

"Puede ser que en algún tema que más le interese a Estados Unidos y por ende tengamos una relación más próxima, pero los temas comerciales no tienen nada que ver. El swap no corre riesgo, no habría motivo para ello", enfatizó en diálogo con Radio Rivadavia.

Francos se detuvo a analizar la relación entre Argentina y Estados Unidos y, sobre el acuerdo, remarcó que "lo que genera este apoyo está fundamentado en el respaldo al programa económico del Gobierno y la confiabilidad que tiene para Estados Unidos, considerando el valor estratégico de nuestro país".

Asimismo resaltó que fue para llegar al acuerdo, fue muy influyente la relación entre los presidentes de ambos países. "Tienen un vínculo muy bueno, incluso desde antes de que fueran presidentes. Milei la fue construyendo no solo a nivel personal, sino también entre las naciones".

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Paul Krugman.

Un premio Nobel de Economía advirtió que el salvataje de EE.UU. no busca rescatar a la Argentina

La escultura fue colocada en el Museo de Cera de Madrid.

Milei en Museo de Cera de Madrid: un artista colocó una figura suya como un perro faldero de Donald Trump

Scott Bessent  definió el acuerdo como una inversión astuta.

Bessent negó que el swap sea un rescate y destacó el compromiso de Milei de "sacar a China de la Argentina"

Kristalina Georgieva celebró el apoyo de Estados Unidos a la Argentina: El FMI apoya el sólido programa

Kristalina Georgieva celebró el apoyo de Estados Unidos a la Argentina: "Excelentes noticias"

Milei y Espert en el acto del 9 de octubre de 2020 en Lomas de Zamora.

Se cumplen cinco años del primer acto de Milei: con barbijo, megáfono y acompañado por Espert

A dos semanas de las elecciones, el peronismo refuerza su trabajo en el territorio. 

Tras el caso Espert, el peronismo mantiene la campaña territorial hacia octubre

Rating Cero

Occhiato quiere seguir en la televisión.

Nico Occhiato habló sobre sus futuros proyectos con Telefe tras el final de La Voz Argentina

Drago se separó de su pareja tras cuatro años.

Hernán Drago anunció su separación: "No somos compatibles en este momento"

El matrimonio, que duró poco menos de dos años, surgió tras una relación intermitente que comenzó en 2016.

Es confundador de DreamWorks y ahora se divorcia de su esposo 50 años menor: se disputan 9000 millones de dólares en juego

¿Cuál es la película que aborda la desigualdad y la lucha con mucho drama?
play

Cuál es la película que aborda la desigualdad y la lucha con mucho drama: es de lo más visto en Netflix

Ahora llegó una película de historia, se trata de Godzilla y Kong: El nuevo imperio, la producción cinematográfica estadounidense de 2024 que está causando furor en Netflix.
play

Sigue la historia: cuál es la trama de Godzilla y Kong, el nuevo imperio, la película que sorpende a todos en Netflix

Romina y Thiago fueron compañeros en Gran Hermano 2022.

Romina Uhrig contó cómo fue el encuentro Thiago Medina con sus hijas tras la internación

últimas noticias

play

¿El huevo puede tener un embrión de dinosaurio? El furor por el streaming paleontológico desde Río Negro

Hace 23 minutos
“Donald Trump cerró nuestro gobierno, denunció Warren. 

Una senadora demócrata presentó un proyecto para frenar salvataje financiero de EEUU a Argentina

Hace 55 minutos
Occhiato quiere seguir en la televisión.

Nico Occhiato habló sobre sus futuros proyectos con Telefe tras el final de La Voz Argentina

Hace 1 hora
La reina de la gimnasia pasó por Buenos Aires

Simone Biles recibió el calor de Argentina: la ídola de chicas y jóvenes se despidió de Buenos Aires a todo trapo

Hace 1 hora
Drago se separó de su pareja tras cuatro años.

Hernán Drago anunció su separación: "No somos compatibles en este momento"

Hace 1 hora