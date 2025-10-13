La impresionante transformación de Estefi Berardi: un cambio radical La panelista sorprendió con un look renovado que sorprendió a todos en las redes sociales.







Estefi Berardi mostró su nuevo look con tonos miel y flequillo.

Estefi Berardi vive un momento de grandes transformaciones. En los últimos días, la panelista compartió en redes sociales su nuevo cambio de imagen, donde se la ve con tonos miel y un flequillo que ilumina su rostro. El giro estético, acompañado de un mensaje optimista, marca el comienzo de una etapa distinta tanto en su vida profesional como personal.

El video que publicó en su cuenta de Instagram acumuló cientos de comentarios y reacciones en minutos. Fiel a su estilo espontáneo, se mostró sonriente y entusiasmada, mientras expresaba: “¡Cambio de look, lista para lo que venga!”. Sus seguidores celebraron la transformación y destacaron lo bien que le sienta su nuevo estilo, que refleja frescura y seguridad.

Pero su cambio no se limita a lo visual. En paralelo, Berardi anunció una decisión clave en su carrera: dejar su trabajo en televisión para dedicarse de lleno a su agencia de marketing, un proyecto que viene creciendo a paso firme desde comienzos de este año.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Estefi Berardi (@estefaniaberardi)

Estefi Berardi renunció a un trabajo para enfocarse en su emprendimiento Durante una emisión del programa Los Profesionales de Siempre, la panelista comunicó en vivo su renuncia al ciclo conducido por Flor de la V en El Nueve. Según explicó, la decisión responde a la necesidad de priorizar su desarrollo profesional fuera de la pantalla y apostar al crecimiento de su propia empresa.

“Soy analista en marketing y estoy terminando la licenciatura. Mi agencia creció mucho y me está yendo muy bien”, explicó. En diálogo con LAM, amplió: “Empecé tranquila y de repente tuve mucha demanda. Hoy manejo la comunicación de varias marcas”. Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Estefi Berardi (@estefaniaberardi) Berardi descartó conflictos internos y aseguró que su salida fue en buenos términos: “Es un grupo hermoso. Acepté el programa porque quería trabajar con Flor y me llevo una experiencia muy linda”. Aunque no descarta volver a la televisión, por ahora su prioridad es su emprendimiento, donde canaliza su pasión por la comunicación y el marketing.