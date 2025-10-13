IR A
IR A

La impresionante transformación de Estefi Berardi: un cambio radical

La panelista sorprendió con un look renovado que sorprendió a todos en las redes sociales.

Estefi Berardi mostró su nuevo look con tonos miel y flequillo.

Estefi Berardi mostró su nuevo look con tonos miel y flequillo.

Estefi Berardi vive un momento de grandes transformaciones. En los últimos días, la panelista compartió en redes sociales su nuevo cambio de imagen, donde se la ve con tonos miel y un flequillo que ilumina su rostro. El giro estético, acompañado de un mensaje optimista, marca el comienzo de una etapa distinta tanto en su vida profesional como personal.

Te puede interesar:

Los Caballeros de la Quema: "Ojalá nuestras canciones sirvan de abrigo en épocas bravas"

El video que publicó en su cuenta de Instagram acumuló cientos de comentarios y reacciones en minutos. Fiel a su estilo espontáneo, se mostró sonriente y entusiasmada, mientras expresaba: “¡Cambio de look, lista para lo que venga!”. Sus seguidores celebraron la transformación y destacaron lo bien que le sienta su nuevo estilo, que refleja frescura y seguridad.

Pero su cambio no se limita a lo visual. En paralelo, Berardi anunció una decisión clave en su carrera: dejar su trabajo en televisión para dedicarse de lleno a su agencia de marketing, un proyecto que viene creciendo a paso firme desde comienzos de este año.

Estefi Berardi renunció a un trabajo para enfocarse en su emprendimiento

Durante una emisión del programa Los Profesionales de Siempre, la panelista comunicó en vivo su renuncia al ciclo conducido por Flor de la V en El Nueve. Según explicó, la decisión responde a la necesidad de priorizar su desarrollo profesional fuera de la pantalla y apostar al crecimiento de su propia empresa.

Soy analista en marketing y estoy terminando la licenciatura. Mi agencia creció mucho y me está yendo muy bien”, explicó. En diálogo con LAM, amplió: “Empecé tranquila y de repente tuve mucha demanda. Hoy manejo la comunicación de varias marcas”.

Berardi descartó conflictos internos y aseguró que su salida fue en buenos términos: “Es un grupo hermoso. Acepté el programa porque quería trabajar con Flor y me llevo una experiencia muy linda”. Aunque no descarta volver a la televisión, por ahora su prioridad es su emprendimiento, donde canaliza su pasión por la comunicación y el marketing.

Noticias relacionadas

últimas noticias

El Gobierno apunta a mantener la estabilidad del dólar oficial a dos semanas de las elecciones.

Expectativa por la reacción del dólar, en la previa de la reunión entre Trump y Milei

Hace 7 minutos
Estefi Berardi mostró su nuevo look con tonos miel y flequillo.

La impresionante transformación de Estefi Berardi: un cambio radical

Hace 10 minutos
La billetera virtual del Banco Provincia anunció nuevos beneficios para sus usuarios, incluyendo un incremento en los topes de reintegro disponibles.  

Este beneficio de Cuenta DNI se renovó en octubre 2025 y tiene cuotas sin interés: de qué se trata

Hace 22 minutos
Silvia Cunio, una de las voces por la liberación de los rehenes israelíes secuestrados por Hamás el 7 de octubre de 2023.

La emotiva videollamada de los argentinos Ariel y David Cunio con su madre antes de su liberación

Hace 30 minutos
De izquierda a derecha,  Joel Mokyr, Philippe Aghion y Peter Howitt.

Entregaron el Premio Nobel de Economía a tres economistas por explicar "el crecimiento impulsado por la innovación"

Hace 47 minutos