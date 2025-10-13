13 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

Donald Trump, ante el Parlamento israelí: "Es el amanecer de un nuevo Medio Oriente"

El presidente de Estados Unidos se encuentra en Israel, donde se reunió con Benjamin Netanyahu. Luego, ambos se trasldarán hacia Sharm el Sheij para sellar el tratado de paz junto a Mahmud Abás, presidente de la autoridad palestina, y una veintena de mandatarios.

Por
Trump celebró el acuerdo de paz y el regreso de los rehenes a Israel.

Trump celebró el acuerdo de paz y el regreso de los rehenes a Israel.

X: POTUS

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que el acuerdo entre Hamás e Israel y la liberación de todos los rehenes marcan "el amanecer de un nuevo Medio Oriente" y el inicio de una "era dorada" para la región, y expresó su esperanza de que esta paz se mantenga "eternamente".

Donald Trump, presidente de los Estados Unidos.
Te puede interesar:

"La guerra ha terminado", aseguró Donald Trump antes de su llegada a Israel

El mandatario llegó este lunes a Jerusalén, donde se reunió con el primer ministro israelí, Benjamin Nentanyahu, y dio un discurso ante el Parlamento. Su visita se produce el mismo día en que Hamás liberó a los 20 rehenes vivos que quedaban en Gaza, quienes ya están de regreso en Israel.

"Nos reunimos en un día de profunda alegría y gran esperanza. Tras dos años angustiosos en la oscuridad y el cautiverio, 20 valientes rehenes regresan al glorioso abrazo de sus familias. 28 seres queridos más regresan por fin a casa para descansar en esta tierra sagrada para siempre", sostuvo ante el recinto.

Trump celebró que la región se encuentre finalmente "en paz" y expresó su deseo de que se mantenga así "eternamente". En ese sentido, destacó el trabajo de Netanyahu, a quien describió como "un hombre de coraje excepcional", y vaticinó que esta será "la era dorada de Israel".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/WhiteHouse/status/1977663122140750147&partner=&hide_thread=false

"Este es un momento muy emocionante para Israel y para todo Medio Oriente. Las fuerzas del caos, el terror y la ruina que han asolado la región durante décadas se encuentran ahora debilitadas, aisladas y totalmente derrotadas. Por nosotros, todos los enemigos de la civilización se están retirando", afirmó.

Aunque Trump fue recibido con aplausos y ovaciones por la mayoría del Parlamento, tuvo que interrumpir brevemente su discurso cuando el legislador opositor Ayman Odeh levantó un cartel que decía "Reconozcan a Palestina". El hombre fue retirado del recinto en medio de gritos y protestas.

Al retomar su discurso, el mandatario reflotó la idea de los Acuerdos de Abraham para normalizar las relaciones entre los países árabes e Israel, país al que "el mundo está amando otra vez", según señaló." Juntos hemos demostrado que la paz es una realidad que podemos construir día a día", sostuvo.

También destacó que "en un logro sin precedentes, prácticamente toda la región ha respaldado el plan de que Gaza será desmilitarizada inmediatamente, que Hamás será desarmado y que la seguridad de Israel ya no será amenazada de ninguna manera".

Para Trump, esta es la oportunidad de que el pueblo palestino se aleje "para siempre del camino del terror y la violencia". "Quiero agradecer a las naciones árabes y musulmanas por su compromiso de apoyar la reconstrucción segura de Gaza. Y creo que eso va a suceder", concluyó.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Javier Milei viaja a Washington para reunirse con Trump: la agenda del Presidente

Javier Milei viaja a Washington para reunirse con Trump: la agenda del Presidente

Gabriel Rubinstein, exministro de Economía del gobierno del Frente de Todos.

Gabriel Rubinstein: "Las decisiones de Trump y Bessent son más importantes que las de Milei"

Javier Milei junto a Peter Lamelas.

Peter Lamelas celebró la reunión entre Milei y Trump: "Se avecinan nuevas y emocionantes oportunidades"

Barron Trump convenció a su padre de invertir en criptoactivos.

Barron Trump ya es más rico que su madre, Melania: cómo hizo una fortuna en criptomonedas

Trump se reunirá con Benjamin Netanyahu y mandatarios europeos.

Trump viaja a Medio Oriente para recibir a los rehenes en Israel y sellar el acuerdo de paz en Gaza

El presidente ruso Vladimir Putin advirtió que “la provisión de misiles Tomahawk a Ucrania sería vista como un acto inadmisible”

Después de acordar la paz entre Hamás e Israel, Trump negoció la entrega de misiles Tomahawk a Ucrania

Rating Cero

Estefi Berardi mostró su nuevo look con tonos miel y flequillo.

La impresionante transformación de Estefi Berardi: un cambio radical

Wanda Nara confirmó su nuevo romance tras varios idas y vueltas.

Wanda Nara oficializó a su nueva pareja: de quién se trata

Nico Vázquez ya no quiere ocultar más su vínculo con Dai Fernández.

Nico Vázquez confirmó su romance con Dai Fernández: "Es algo de hace días..."

Warner Bros. Discovery rechazó la primera oferta de Paramount.

Warner Bros. rechazó la primera oferta de Paramount: de cuánto fue la propuesta

¿Hay chances de que llegue la película 23 Jump Street?

Channing Tatum ilusionó a los fans con 23 Jump Street: "El problema es..."

Rusherking puso en pausa su carrera en la música.

Rusherking se alejó de la música por tiempo indefinido: cuál será su nuevo trabajo

últimas noticias

El Gobierno apunta a mantener la estabilidad del dólar oficial a dos semanas de las elecciones.

Expectativa por la reacción del dólar, en la previa de la reunión entre Trump y Milei

Hace 9 minutos
Estefi Berardi mostró su nuevo look con tonos miel y flequillo.

La impresionante transformación de Estefi Berardi: un cambio radical

Hace 13 minutos
La billetera virtual del Banco Provincia anunció nuevos beneficios para sus usuarios, incluyendo un incremento en los topes de reintegro disponibles.  

Este beneficio de Cuenta DNI se renovó en octubre 2025 y tiene cuotas sin interés: de qué se trata

Hace 24 minutos
Silvia Cunio, una de las voces por la liberación de los rehenes israelíes secuestrados por Hamás el 7 de octubre de 2023.

La emotiva videollamada de los argentinos Ariel y David Cunio con su madre antes de su liberación

Hace 32 minutos
De izquierda a derecha,  Joel Mokyr, Philippe Aghion y Peter Howitt.

Entregaron el Premio Nobel de Economía a tres economistas por explicar "el crecimiento impulsado por la innovación"

Hace 49 minutos