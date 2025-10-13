Donald Trump, ante el Parlamento israelí: "Es el amanecer de un nuevo Medio Oriente"

El presidente de Estados Unidos se encuentra en Israel, donde se reunió con Benjamin Netanyahu. Luego, ambos se trasldarán hacia Sharm el Sheij para sellar el tratado de paz junto a Mahmud Abás, presidente de la autoridad palestina, y una veintena de mandatarios.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que el acuerdo entre Hamás e Israel y la liberación de todos los rehenes marcan "el amanecer de un nuevo Medio Oriente" y el inicio de una "era dorada" para la región, y expresó su esperanza de que esta paz se mantenga "eternamente".

El mandatario llegó este lunes a Jerusalén, donde se reunió con el primer ministro israelí, Benjamin Nentanyahu, y dio un discurso ante el Parlamento. Su visita se produce el mismo día en que Hamás liberó a los 20 rehenes vivos que quedaban en Gaza, quienes ya están de regreso en Israel.

"Nos reunimos en un día de profunda alegría y gran esperanza. Tras dos años angustiosos en la oscuridad y el cautiverio, 20 valientes rehenes regresan al glorioso abrazo de sus familias. 28 seres queridos más regresan por fin a casa para descansar en esta tierra sagrada para siempre", sostuvo ante el recinto.

Trump celebró que la región se encuentre finalmente "en paz" y expresó su deseo de que se mantenga así "eternamente". En ese sentido, destacó el trabajo de Netanyahu, a quien describió como "un hombre de coraje excepcional", y vaticinó que esta será "la era dorada de Israel".

"Este es un momento muy emocionante para Israel y para todo Medio Oriente. Las fuerzas del caos, el terror y la ruina que han asolado la región durante décadas se encuentran ahora debilitadas, aisladas y totalmente derrotadas. Por nosotros, todos los enemigos de la civilización se están retirando", afirmó.

Aunque Trump fue recibido con aplausos y ovaciones por la mayoría del Parlamento, tuvo que interrumpir brevemente su discurso cuando el legislador opositor Ayman Odeh levantó un cartel que decía "Reconozcan a Palestina". El hombre fue retirado del recinto en medio de gritos y protestas.

Al retomar su discurso, el mandatario reflotó la idea de los Acuerdos de Abraham para normalizar las relaciones entre los países árabes e Israel, país al que "el mundo está amando otra vez", según señaló." Juntos hemos demostrado que la paz es una realidad que podemos construir día a día", sostuvo.

También destacó que "en un logro sin precedentes, prácticamente toda la región ha respaldado el plan de que Gaza será desmilitarizada inmediatamente, que Hamás será desarmado y que la seguridad de Israel ya no será amenazada de ninguna manera".

Para Trump, esta es la oportunidad de que el pueblo palestino se aleje "para siempre del camino del terror y la violencia". "Quiero agradecer a las naciones árabes y musulmanas por su compromiso de apoyar la reconstrucción segura de Gaza. Y creo que eso va a suceder", concluyó.