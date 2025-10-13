Está en Netflix y es una locura de película: solo dura 100 minutos Colin Farrell protagoniza un intenso thriller psicológico de la plataforma de streaming que mezcla vicio, redención y fantasmas en el mundo del juego.







La nueva película de Colin Farrell en Netflix está basada en la novela de Lawrence Osborne.

Netflix vuelve a poner el foco en un thriller cargado de tensión, donde la suerte, el arrepentimiento y la adicción se cruzan en un relato que mantiene el suspenso de principio a fin. En poco más de una hora y media, la historia, con Colin Farrell como protagonista, propone un viaje hacia los límites de la mente y el destino, sin fórmulas ni discursos morales.

Se trata de Maldita suerte, la nueva película dirigida por el alemán Edward Berger —el mismo detrás de Sin novedad en el frente—, que llega a la plataforma el 16 de octubre. Basada en la novela de Lawrence Osborne y adaptada por Rowan Joffe, el film combina drama psicológico con toques de cine noir moderno, explorando lo que ocurre cuando la redención se juega en una mesa de apuestas.

Netflix: sinopsis de Maldita suerte La historia sigue a Lord Doyle (Colin Farrell), un jugador británico que huye de sus deudas y de sí mismo en los casinos de Macao. Entre luces de neón y habitaciones de hotel, su vida se reduce a fichas, tragos y recuerdos. Todo cambia cuando aparece Dao Ming, una empleada del casino que parece ofrecerle una salida, aunque su propuesta lo sumerge aún más en la confusión.

A partir de allí, la trama se vuelve un espiral de tensión. Una detective privada, Cynthia Blithe, lo persigue sin descanso, dispuesta a desenmascararlo. En ese juego de persecuciones y engaños, Doyle se ve obligado a enfrentar su pasado mientras la línea entre realidad y delirio se vuelve difusa.

Berger explicó que su principal inspiración fue el cine del director chino Wong Kar-wai, algo que se nota en la estética: colores saturados, ritmo pausado y una atmósfera cargada de melancolía. El propio Farrell contó que pasó horas observando jugadores reales en Macao y Hong Kong para entender "esa mezcla de esperanza y desesperación que se respira en las mesas".

Reparto de Maldita suerte

Colin Farrell

Fala Chen

Deanie Ip

Alex Jennings

Tilda Swinton