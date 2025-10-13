IR A
Está en Netflix y es una locura de película: solo dura 100 minutos

Colin Farrell protagoniza un intenso thriller psicológico de la plataforma de streaming que mezcla vicio, redención y fantasmas en el mundo del juego.

La nueva película de Colin Farrell en Netflix está basada en la novela de Lawrence Osborne.

La nueva película de Colin Farrell en Netflix está basada en la novela de Lawrence Osborne.

Netflix vuelve a poner el foco en un thriller cargado de tensión, donde la suerte, el arrepentimiento y la adicción se cruzan en un relato que mantiene el suspenso de principio a fin. En poco más de una hora y media, la historia, con Colin Farrell como protagonista, propone un viaje hacia los límites de la mente y el destino, sin fórmulas ni discursos morales.

Se trata de Maldita suerte, la nueva película dirigida por el alemán Edward Berger —el mismo detrás de Sin novedad en el frente—, que llega a la plataforma el 16 de octubre. Basada en la novela de Lawrence Osborne y adaptada por Rowan Joffe, el film combina drama psicológico con toques de cine noir moderno, explorando lo que ocurre cuando la redención se juega en una mesa de apuestas.

maldita-suerte-serie-netflix

Netflix: sinopsis de Maldita suerte

La historia sigue a Lord Doyle (Colin Farrell), un jugador británico que huye de sus deudas y de sí mismo en los casinos de Macao. Entre luces de neón y habitaciones de hotel, su vida se reduce a fichas, tragos y recuerdos. Todo cambia cuando aparece Dao Ming, una empleada del casino que parece ofrecerle una salida, aunque su propuesta lo sumerge aún más en la confusión.

A partir de allí, la trama se vuelve un espiral de tensión. Una detective privada, Cynthia Blithe, lo persigue sin descanso, dispuesta a desenmascararlo. En ese juego de persecuciones y engaños, Doyle se ve obligado a enfrentar su pasado mientras la línea entre realidad y delirio se vuelve difusa.

Berger explicó que su principal inspiración fue el cine del director chino Wong Kar-wai, algo que se nota en la estética: colores saturados, ritmo pausado y una atmósfera cargada de melancolía. El propio Farrell contó que pasó horas observando jugadores reales en Macao y Hong Kong para entender “esa mezcla de esperanza y desesperación que se respira en las mesas”.

maldita-suerte-netflix-series

Tráiler de Maldita suerte

Embed

Reparto de Maldita suerte

  • Colin Farrell
  • Fala Chen
  • Deanie Ip
  • Alex Jennings
  • Tilda Swinton
