Los mejores 2 lugares de Buenos Aires para comer unos excelentes churros

En el centro de la ciudad, dos bares notables se destacan por ofrecer este clásico plato dulce que es irresistible.

En la actualidad, la merienda ocupa un lugar preponderante dentro de la gastronomía en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En este sentido, hoy en día podemos observar miles de restaurantes que buscan acoger tanto a locales como a turistas, y los churros es una de esas opciones que no pueden faltar en la carta.

Si bien para los argentinos se trata de un clásico de la playa, en la capital también se pueden disfrutar. De hecho, existen dos bodegones clásicos que no fallan en la preparación de estos deliciosos postres de masa frita. Tanto La Giralda como Los Galgos son dos paradas infaltables dentro del recorrido por el centro de la ciudad.

La Giralda

Ubicado en Av. Corrientes 1453. La Giralda fue inaugurado en 1951 y, si bien cerró sus puertas recientemente, en 2021 reabrieron con una nueva administración. Su estética, con el clásico mostrador de madera y campanas de vidrio, nos recuerda lo que supo ser.

Aquí se puede degustar de todo, desde desayunos y meriendas hasta almuerzos y cenas. Sin embargo, el chocolate con churros es uno de los preferidos por la clientela. El churro es preparado de forma que queda crujiente y caliente. El sitio también ofrece sandwiches, otro clásico de la casa.

Su nombre es una referencia a una célebre torre campanario de 104 metros ubicada en Sevilla. Se puede acceder fácilmente a este bar notable, ya sea con la estación Uruguay de la línea B de subte, o las líneas de colectivo 24, 26, 146 y 180.

Los Galgos

Declarado “Bar notable de la Ciudad de Buenos Aires” en 1998 y "sitio de interés cultural", este bar fue bautizado de esta forma porque el dueño original era fanático de las carreras de galgos. Desde su creación, el restaurante albergó a figuras de la política y la cultura, como Arturo Frondizi, Enrique Santos Discépolo, Aníbal Troilo y Luca Prodan.

Quizás todas estas personalidades hayan querido visitar este restaurante por su imperdible chocolate con churros, una versión deliciosa del clásico español. Freídos en el momento, son una merienda espectacular que, si bien se destaca en invierno, también puede disfrutarse en cualquier momento del año.

Este histórico bodegón se encuentra en la esquina de Lavalle y Avenida Callao, específicamente en Av. Callao 501, dentro del barrio porteño de San Nicolás. Las líneas de colectivo que dejan al comensal cerca del lugar son 12, 24, 26, 37, 115, 124, 146, 150 y 180. Por otra parte, los comensales también puede bajarse en la estación Callao de la línea D de subte para quedar a pocas cuadras del bar notable.

