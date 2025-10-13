Finalmente, Netanyahu no irá a la cumbre de paz en Egipto: quiénes participan y qué se firmará

El primer ministro israelí declinó la invitación de Donald Trump y no viajará a Sharm el Sheij, donde se reúnen más de 20 líderes mundiales. El objetivo es consensuar un "documento que pone fin a la guerra en la Franja de Gaza".

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, finalmente no viajará a Egipto para participar de la cumbre por la paz en Gaza que encabezará el mandatario estadounidense, Donald Trump, y de la que sí participará el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmud Abás.

El presidente egipcio, Abdel Fattah el-Sisi, lo había invitado formalmente este lunes, después de que Trump le sugiriera personalmente al líder israelí que debía participar. Netanyahu inicialmente aceptó la propuesta, pero luego declinó la invitación formal que llegó desde Egipto.

La oficina del primer ministro agradeció a Trump por las gestiones pero explicó que no haría el viaje debido a la festividad judía de Simjat Torá, que empieza este lunes al atardecer y termina el martes por la noche, según informó The Times of Israel.

Después de su discurso ante el Parlamento israelí, Trump voló a la ciudad de Sharm el Sheij, donde ya lo esperaban varios líderes mundiales. El objetivo del encuentro es "intensificar los esfuerzos para lograr la paz y la estabilidad en Oriente Medio y firmar un "documento que pone fin a la guerra en la Franja de Gaza".

#MUNDO El presidente Donald Trump asegura que la segunda fase de las negociaciones para el acuerdo de paz en Gaza ya inició. Trump ya se encuentra en la ciudad egipcia de Sharm el Sheij para copresidir junto a su homólogo de Egipto, Abdelfatah al Sisi, una cumbre por la paz en… pic.twitter.com/hWfU9CkDrA

Además de el-Sisi y Abás, participan el presidente español, Pedro Sánchez; su par francés, Emmanuel Macron; el primer ministro británico, Keir Starmer; el canciller alemán, Friedrich Merz; la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, y el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa.

Trump fue recibido por el-Sisi en el Centro Internacional de Convenciones de Sharm el Sheij y ambos hablaron con la prensa antes del inicio de la cumbre. Consultado por las conversaciones sobre la fase 2 del acuerdo de paz, el republicano señaló que "para nosotros, ya han comenzado".

"Sabes, las fases están un poco entrelazadas. Empezarán por la limpieza. Si nos fijamos en Gaza, hay mucho para limpiar. Eso es lo que yo llamo escombros multiplicados por diez", sostuvo. También aseguró que "estamos viviendo un período increíble, como creo que nadie ha visto antes".