Wanda Nara oficializó a su nueva pareja: de quién se trata

La mediática decidió terminar con el misterio vinculado a su vida amorosa y reveló el nombre de su flamante relación.

La mediática Wanda Nara oficializó a su flamante pareja luego de muchos idas y vueltas , aunque ya se sabía hace bastante tiempo quién era el nuevo hombre en la vida de la conductora de MasterChef Celebrity , ya que se los pudo ver juntos en varios eventos.

A través de sus historias de Instagram, la mediática republicó una selfie compartida por Martín Migueles , con quien había sido vista en reiteradas ocasiones en el pasado. Junto con esto, agregó dos corazones rojos y terminó por mostrarse por primera vez con el empresario en sus redes sociales luego de mucho misterio vinculado a su vida romántica.

Y eso no fue lo único, sino que Nara luego publicó un video en el que volvió a aparecer Migueles , aunque en este caso fue junto a sus hijas Francesca e Isabella . En esta ocasión, se los pudo observar mientras amasaban un alimento "en familia" y sirvió para evidenciar que los une un vínculo muy cercano luego de varias semanas en pareja de forma privada.

Las últimas relaciones amorosas de Wanda Nara fueron junto a L-Gante y Mauro Icardi, algo que terminó muy mal y con énfasis en el padre de sus hijas Francesca e Isabella. En la actualidad, tiene un juicio totalmente público en el que hay mucho dinero en juego y hasta la tenencia de las pequeñas, quienes están con su madre hace muchos meses de forma ininterrumpida.

