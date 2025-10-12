Wanda Nara oficializó a su nueva pareja: de quién se trata

La mediática Wanda Nara oficializó a su flamante pareja luego de muchos idas y vueltas, aunque ya se sabía hace bastante tiempo quién era el nuevo hombre en la vida de la conductora de MasterChef Celebrity, ya que se los pudo ver juntos en varios eventos.
A través de sus historias de Instagram, la mediática republicó una selfie compartida por Martín Migueles, con quien había sido vista en reiteradas ocasiones en el pasado. Junto con esto, agregó dos corazones rojos y terminó por mostrarse por primera vez con el empresario en sus redes sociales luego de mucho misterio vinculado a su vida romántica.
Y eso no fue lo único, sino que Nara luego publicó un video en el que volvió a aparecer Migueles, aunque en este caso fue junto a sus hijas Francesca e Isabella. En esta ocasión, se los pudo observar mientras amasaban un alimento "en familia" y sirvió para evidenciar que los une un vínculo muy cercano luego de varias semanas en pareja de forma privada.
Wanda Nara terminó con el misterio y confirmó a Martín Migueles como su pareja.
Wanda Nara confirmó romance Martín Migueles
Capturas Instagram
Las últimas relaciones amorosas de Wanda Nara fueron junto a L-Gante y Mauro Icardi, algo que terminó muy mal y con énfasis en el padre de sus hijas Francesca e Isabella. En la actualidad, tiene un juicio totalmente público en el que hay mucho dinero en juego y hasta la tenencia de las pequeñas, quienes están con su madre hace muchos meses de forma ininterrumpida.
