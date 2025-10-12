IR A
Wanda Nara oficializó a su nueva pareja: de quién se trata

La mediática decidió terminar con el misterio vinculado a su vida amorosa y reveló el nombre de su flamante relación.

Wanda Nara confirmó su nuevo romance tras varios idas y vueltas.

Wanda Nara sorprendió con su revelación sobre Maxi López.
Wanda Nara expuso a Maxi López en la previa a MasterChef Celebrity: "Contrato millonario..."

A través de sus historias de Instagram, la mediática republicó una selfie compartida por Martín Migueles, con quien había sido vista en reiteradas ocasiones en el pasado. Junto con esto, agregó dos corazones rojos y terminó por mostrarse por primera vez con el empresario en sus redes sociales luego de mucho misterio vinculado a su vida romántica.

Y eso no fue lo único, sino que Nara luego publicó un video en el que volvió a aparecer Migueles, aunque en este caso fue junto a sus hijas Francesca e Isabella. En esta ocasión, se los pudo observar mientras amasaban un alimento "en familia" y sirvió para evidenciar que los une un vínculo muy cercano luego de varias semanas en pareja de forma privada.

Wanda Nara terminó con el misterio y confirmó a Martín Migueles como su pareja.

Wanda Nara confirmó romance Martín Migueles

Las últimas relaciones amorosas de Wanda Nara fueron junto a L-Gante y Mauro Icardi, algo que terminó muy mal y con énfasis en el padre de sus hijas Francesca e Isabella. En la actualidad, tiene un juicio totalmente público en el que hay mucho dinero en juego y hasta la tenencia de las pequeñas, quienes están con su madre hace muchos meses de forma ininterrumpida.

Wanda Nara expuso a Maxi López en la previa a MasterChef Celebrity: "Contrato millonario..."

La mediática Wanda Nara expuso a Maxi López en la previa a MasterChef Celebrity y reveló una información que podría traerle problemas a futuro en Telefe, ya que se metió con el contrato del exfutbolista y esto quizá moleste entre los demás participantes del ciclo culinario.

Wanda Nara y Maxi López
Los famosos se encontrarán otra vez en el reality de cocina.

