Entregaron el Premio Nobel de Economía a tres economistas por explicar "el crecimiento impulsado por la innovación"

El reconocimiento del banco central sueco fue para Joel Mokyr, Philippe Aghion y Peter Howitt, quienes demostraron que "el crecimiento económico no se puede dar por sentado". Además, desarrollaron la teoría de la "destrucción creativa" para "no caer en el estancamiento".

De izquierda a derecha

De izquierda a derecha,  Joel Mokyr, Philippe Aghion y Peter Howitt.

En el marco de la entrega de los Premios Nobel, se hizo entrega este lunes del Premio de Ciencias Económicas del Banco de Suecia en Memoria de Alfred Nobel a los economistas Joel Mokyr, Philippe Aghion y Peter Howitt, quienes demostraron que "el crecimiento económico no se puede dar por sentado". Además, desarrollaron la teoría de la "destrucción creativa" para "no caer en el estancamiento".

Mokyr, Aghion y Howitt, norteamericano-israelí, francés y canadiense, respectivamente, fueron galardonados "por haber explicado el crecimiento económico impulsado por la innovación", según anunció la Real Academia Sueca de Ciencias.

Mokyr recibirá la mitad del premio de 11 millones de coronas suecas "por haber identificado los requisitos previos para el crecimiento sostenido a través del progreso tecnológico", mientras que Aghion y Howitt compartirán la otra mitad "por la teoría del crecimiento sostenido a través de la destrucción creativa".

El crecimiento sostenido, galardonado en el Nobel de Economía

Mokyr utilizó fuentes históricas para descubrir las causas del crecimiento sostenido, que se está convirtiendo en la nueva normalidad. Demostró que, para que las innovaciones se sucedan en un proceso autogenerado, no solo necesitamos saber que algo funciona, sino también contar con explicaciones científicas de por qué. Estas últimas a menudo faltaban antes de la revolución industrial, lo que dificultaba el desarrollo a partir de nuevos descubrimientos e invenciones. También enfatizó la importancia de que la sociedad esté abierta a nuevas ideas y permita el cambio.

Aghion y Howitt también estudiaron los mecanismos del crecimiento sostenido. En un artículo de 1992, construyeron un modelo matemático para la llamada destrucción creativa: cuando un producto nuevo y mejorado entra al mercado, las empresas que venden los productos más antiguos salen perdiendo. La innovación representa algo nuevo y, por lo tanto, es creativa. Sin embargo, también es destructiva, ya que la empresa cuya tecnología se vuelve obsoleta se ve superada por la competencia.

De diferentes maneras, los galardonados demuestran cómo la destrucción creativa genera conflictos que deben gestionarse de forma constructiva. De lo contrario, la innovación se verá bloqueada por empresas consolidadas y grupos de interés que corren el riesgo de verse perjudicados.

"El trabajo de los galardonados demuestra que el crecimiento económico no puede darse por sentado. Debemos defender los mecanismos que subyacen a la destrucción creativa para no caer en el estancamiento", afirmó John Hassler, presidente del Comité del premio en ciencias económicas.

