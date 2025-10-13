Turismo en Argentina: el lugar poco explorado que tiene raíces europeas

El pueblo propone caminar despacio por su casco urbano, contemplar su arquitectura sencilla y acercarse a la vida junto al río.

Entre sus principales atractivos se destacan paseos en lancha por los arroyos cercanos, salidas de pesca recreativa, observación de aves y caminatas por la costanera.

Alejandra es un pueblo santafesino poco explorado que sorprende por sus raíces europeas y su ambiente que emana una tranquilidad absoluta. Este lugar es ideal para desconectar de la rutina urbana, por lo que suele ser muy recomendado para quienes quieran hacer turismo en Argentina.

Fundado en 1870 por inmigrantes valdenses e ingleses , este rincón del norte santafesino conserva su arquitectura colonial y tradiciones heredadas de la inmigración europea, reflejadas en su emblemático Templo Metodista construido en 1878 y en la vida cotidiana de sus 4.161 habitantes que mantienen viva su identidad histórica.

Su ubicación privilegiada a orillas del río San Javier define el carácter ribereño de este destino, donde el ritmo tranquilo se junta con zonas de islas y bañados que crean un paisaje único para el turismo de naturaleza. El pueblo propone caminar despacio por su casco urbano, contemplar su arquitectura sencilla y acercarse a la vida junto al río en un ambiente sereno que invita a una escapada corta para cambiar de aire sin complicaciones.

Entre sus principales atractivos se destacan paseos en lancha por los arroyos cercanos, salidas de pesca recreativa, observación de aves y caminatas por la costanera, además de recorridos históricos que incluyen la Casa de la Cultura de estilo inglés, el Museo en la Torre del Templo Metodista y la sala del Aborigen. Su gastronomía de río con trucha, sábalo y boga, junto con ferias locales de productos artesanales, completan la experiencia en este refugio del departamento San Javier.

Dónde queda Alejandra

Alejandra se encuentra en el departamento San Javier, al norte de la provincia de Santa Fe, a 237 kilómetros de la ciudad capital. Este pueblo de perfil rural está ubicado sobre la cuenca del río San Javier, a poco más de 500 kilómetros de Buenos Aires, rodeado por parajes como Colonia Las Marías, El Ceibo y Pájaro Blanco que conforman una región con fuerte impronta histórica.

Su casco urbano está a pocos minutos de zonas de islas, lo que le agrega un carácter de ribera muy marcado donde la presencia del río define tanto el paisaje como el estilo de vida local. Esta localidad pequeña forma parte de una región donde el turismo convive con actividades productivas y una vida comunitaria que preserva su identidad histórica vinculada a la inmigración europea.

Qué puedo hacer en Alejandra

Alejandra ofrece una variedad de actividades que mezclan turismo de naturaleza, historia y cultura:

Realizar paseos en lancha por los arroyos cercanos. Navegar por el río San Javier para apreciar el entorno ribereño y las islas.

Practicar pesca recreativa de especies como trucha, sábalo y boga según la temporada en las aguas del río.

Disfrutar de caminatas por la costanera y observación de aves en distintos momentos del día en los bañados cercanos.

Visitar el emblemático Templo Metodista, construido en 1878 frente a la plaza principal, que representa la herencia de la colonia inglesa.

Recorrer la Casa de la Cultura con su característica arquitectura de estilo inglés que refleja las raíces europeas del pueblo.

Conocer el Museo en la Torre del Templo Metodista, donde se muestran objetos y documentos históricos sobre la fundación y desarrollo de la colonia.

Explorar la sala del Aborigen con piezas arqueológicas que testimonian la presencia de las comunidades originarias de la región..

Descubrir la cruz en honor a Andrés Weguelin, uno de los pioneros fundadores de la colonia.

Recorrer la plaza principal y pequeños espacios culturales que cuentan la historia de los inmigrantes europeos.

Degustar la gastronomía local con platos de río, pastas caseras y visitar casas de té con propuestas tradicionales.

Participar en ferias y fiestas locales donde se pueden probar dulces, panificados y embutidos artesanales elaborados por productores de la zona.

Cómo llegar a Alejandra

Para llegar a Alejandra desde la ciudad de Santa Fe es necesario recorrer 237 kilómetros por rutas provinciales que atraviesan el departamento San Javier hasta alcanzar este pueblo del norte santafesino. El acceso es por vía terrestre y quienes planifican visitas vinculadas al turismo suelen viajar en auto, aunque también existen servicios de micros hasta cabeceras regionales con traslados locales para completar el tramo final.

El trayecto es cómodo y permite juntar paradas en otras localidades de San Javier. Su ubicación estratégica facilitó históricamente el comercio ganadero y hoy continúa siendo un punto accesible para turistas y visitantes que buscan conocer su historia y entorno natural.