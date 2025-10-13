Acuerdo con Hamás: Israel comenzó con la liberación de prisioneros palestinos

Como contraparte de la puesta en libertad de los veinte rehenes israelíes secuestrados por la organización terrorista, las autoridades israelíes dieron inicio a la entrega de los detenidos, entre ellos asesinos de civiles en la masacre del 7 de octubre de 2023.

En el marco de la liberación de veinte rehenes israelíes que permanecían secuestrados por el grupo terrorista Hamás desde el 7 de octubre de 2023, las autoridades de Israel cumplieron con su parte del acuerdo firmado y ya comenzaron a liberar a prisioneros palestinos .

Según el acuerdo alcanzado entre Tel Aviv y la organización terrorista, unos 2.000 detenidos y prisioneros palestinos serán liberados , entre los cuales se encuentran asesinos de civiles en la masacre del 7 de octubre de 2023.

Un funcionario de Hamás dijo al canal de noticias saudí Asharq News TV que los cuerpos de varios rehenes muertos serán entregados más adelante el mismo lunes. Hay un total de 28 rehenes muertos que Hamás está obligado a devolver a Israel bajo el acuerdo de alto el fuego .

Israel publicó las primeras fotos de los rehenes que llegaron al país y se reunieron con funcionarios israelíes , muchos de ellos en claro estado de desnutrición y con un largo camino de terapia psicológica para recuperarse después de las situaciones inhumanas que tuvieron que vivir durante los últimos dos años.

Quiénes son los rehenes argentinos que Hamás liberará tras el acuerdo de paz

El ataque del 7 de octubre de 2023 dejó más de 1.200 muertos y 251 personas secuestradas, tanto israelíes como ciudadanos extranjeros. En total, 21 argentinos fueron tomados como rehenes: 13 ya recuperaron la libertad, cinco fueron asesinados y tres continuaron en Gaza hasta este lunes.

Uno de ellos es Eitan Horn (38), quien fue secuestrado junto a su hermano Iair (46), liberado el 15 de febrero pasado. Ambos se encontraban en el kibutz Nir Oz, a una distancia de apenas 15 cuadras de la Franja. "Estamos contentísimos de que Iair está de vuelta. Eso no tiene precio. Pero, por otro lado, nos falta un pedazo", aseguró a La Nación el padre de los hermanos, Itzik Horn.

También serán liberados los hermanos David (35) y Ariel Cunio (28), nacidos en Israel pero de padres argentinos. El mayor fue capturado junto a su esposa y sus hijas mellizas; las tres recuperaron la libertad el 27 de noviembre de 2023. La novia de Ariel, Arbel Yehoud, fue liberada en enero de este año.

Su madre, Silvia Cunio, celebró el acuerdo de paz en redes sociales. "Por fin respiro un poco. Es una gran emoción, pero solo cuando suceda podré respirar bien. Es como dar a luz. Le agradezco a Trump y sigo siendo optimista hasta el último momento, como siempre lo he sido. Esperando para decirles 'bienvenidos de nuevo'", sostuvo.

El acuerdo de paz también incluye la devolución de los cuerpos de los rehenes asesinados. Entre ellos se encuentra el argentino Lior Rudaeff, quien tenía 61 años cuando fue secuestrado en el kibutz Nir Yitzhak, donde trabajaba como encargado de la seguridad. En mayo de 2024 se confirmó que fue asesinado el mismo 7 de octubre.