13 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

Acuerdo con Hamás: Israel comenzó con la liberación de prisioneros palestinos

Como contraparte de la puesta en libertad de los veinte rehenes israelíes secuestrados por la organización terrorista, las autoridades israelíes dieron inicio a la entrega de los detenidos, entre ellos asesinos de civiles en la masacre del 7 de octubre de 2023.

Por
Israel comenzó con la liberación de más de 2000 prisioneros palestinos como parte del acuerdo con Hamás.

Israel comenzó con la liberación de más de 2000 prisioneros palestinos como parte del acuerdo con Hamás.

Trump y Netanyahu hablaron frente a la Knéset, el Parlamento israelí.
Te puede interesar:

Finalmente, Netanyahu no irá a la cumbre de paz en Egipto: quiénes participan y qué se firmará

Según el acuerdo alcanzado entre Tel Aviv y la organización terrorista, unos 2.000 detenidos y prisioneros palestinos serán liberados, entre los cuales se encuentran asesinos de civiles en la masacre del 7 de octubre de 2023.

Un funcionario de Hamás dijo al canal de noticias saudí Asharq News TV que los cuerpos de varios rehenes muertos serán entregados más adelante el mismo lunes. Hay un total de 28 rehenes muertos que Hamás está obligado a devolver a Israel bajo el acuerdo de alto el fuego.

Israel publicó las primeras fotos de los rehenes que llegaron al país y se reunieron con funcionarios israelíes, muchos de ellos en claro estado de desnutrición y con un largo camino de terapia psicológica para recuperarse después de las situaciones inhumanas que tuvieron que vivir durante los últimos dos años.

Embed - ACUERDO de PAZ en MEDIO ORIENTE: HAMAS LIBERÓ 20 REHENES

Quiénes son los rehenes argentinos que Hamás liberará tras el acuerdo de paz

El ataque del 7 de octubre de 2023 dejó más de 1.200 muertos y 251 personas secuestradas, tanto israelíes como ciudadanos extranjeros. En total, 21 argentinos fueron tomados como rehenes: 13 ya recuperaron la libertad, cinco fueron asesinados y tres continuaron en Gaza hasta este lunes.

Uno de ellos es Eitan Horn (38), quien fue secuestrado junto a su hermano Iair (46), liberado el 15 de febrero pasado. Ambos se encontraban en el kibutz Nir Oz, a una distancia de apenas 15 cuadras de la Franja. "Estamos contentísimos de que Iair está de vuelta. Eso no tiene precio. Pero, por otro lado, nos falta un pedazo", aseguró a La Nación el padre de los hermanos, Itzik Horn.

Embed
Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida de C5N (@c5n)

También serán liberados los hermanos David (35) y Ariel Cunio (28), nacidos en Israel pero de padres argentinos. El mayor fue capturado junto a su esposa y sus hijas mellizas; las tres recuperaron la libertad el 27 de noviembre de 2023. La novia de Ariel, Arbel Yehoud, fue liberada en enero de este año.

Su madre, Silvia Cunio, celebró el acuerdo de paz en redes sociales. "Por fin respiro un poco. Es una gran emoción, pero solo cuando suceda podré respirar bien. Es como dar a luz. Le agradezco a Trump y sigo siendo optimista hasta el último momento, como siempre lo he sido. Esperando para decirles 'bienvenidos de nuevo'", sostuvo.

El acuerdo de paz también incluye la devolución de los cuerpos de los rehenes asesinados. Entre ellos se encuentra el argentino Lior Rudaeff, quien tenía 61 años cuando fue secuestrado en el kibutz Nir Yitzhak, donde trabajaba como encargado de la seguridad. En mayo de 2024 se confirmó que fue asesinado el mismo 7 de octubre.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Los dos diputados fueron escoltados afuera del recinto.

Tensión en el Parlamento israelí: echaron a dos diputados por interrumpir el discurso de Donald Trump

Javier Milei se entrevistará con Donald Trump este martes en Washington.

El agradecimiento de Milei a Trump por la liberación de los rehenes argentinos: "Extraordinario liderazgo y coraje"

Ariel y David Cunio y Eitan Horn fueron liberados este lunes tras más de dos años de secuestro por Hamás.

Las primeras imágenes de los argentinos liberados por Hamás luego de más de dos años en cautiverio

Silvia Cunio, una de las voces por la liberación de los rehenes israelíes secuestrados por Hamás el 7 de octubre de 2023.

La emotiva videollamada de los argentinos Ariel y David Cunio con su madre antes de su liberación

Trump celebró el acuerdo de paz y el regreso de los rehenes a Israel.

Trump, ante el Parlamento israelí: "Es el amanecer de un nuevo Medio Oriente"

acuerdo de paz en medio oriente: ya llegaron a israel los primeros rehenes

Acuerdo de paz en Medio Oriente: ya llegaron a Israel los primeros rehenes

Rating Cero

La nueva película de Colin Farrell en Netflix está basada en la novela de Lawrence Osborne.
play

Está en Netflix y es una locura de película: solo dura 100 minutos

Las Películas que llegaron a Netflix y son furor entre los usuarios
play

Se parece a un crimen real que no se resolvió, tiene mucho misterio y es furor en Netflix: cuál es la película del momento

La primera se estrenará el 29 de enero y la segunda el 26 de febrero de 2026.

Netflix confirmó la fecha de estreno de la cuarta temporada de Bridgerton

Estefi Berardi mostró su nuevo look con tonos miel y flequillo.

La impresionante transformación de Estefi Berardi: un cambio radical

Wanda Nara confirmó su nuevo romance tras varios idas y vueltas.

Wanda Nara oficializó a su nueva pareja: de quién se trata

Nico Vázquez ya no quiere ocultar más su vínculo con Dai Fernández.

Nico Vázquez confirmó su romance con Dai Fernández: "Es algo de hace días..."

últimas noticias

play

Filtraron el mensaje clave que ayudó a dar con el paradero de Pablo Laurta

Hace 12 minutos
Este encantador pueblo, situado a 90 kilómetros de Florianópolis, destaca por su belleza natural intacta y sus playas de ensueño, que lo posicionan como un lugar ideal para quienes desean unas vacaciones memorables.  

Esta playa de Brasil está a solo 90 kilómetros de Florianópolis y es un paraíso en el verano

Hace 14 minutos
El pueblo celebrará la primera edición de la Fiesta del Asado Campero el 19 de octubre.

Está cerca de Buenos Aires y es un destino perfecto para disfrutar de un gran asado en los días primaverales

Hace 20 minutos
Viajar a Córdoba: el pueblo que tiene los mejores sándwiches

Viajar a Córdoba: el pueblo que tiene los mejores sándwiches

Hace 31 minutos
Entre sus principales atractivos se destacan paseos en lancha por los arroyos cercanos, salidas de pesca recreativa, observación de aves y caminatas por la costanera.

Turismo en Argentina: el lugar poco explorado que tiene raíces europeas

Hace 42 minutos