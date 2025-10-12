Nico Vázquez confirmó su romance con Dai Fernández: "Es algo de hace días..." El actor decidió cortar los rumores de raíz y aclaró: "Cualquier circunstancia en la que se encuentre Gime o yo es válida".







Nico Vázquez ya no quiere ocultar más su vínculo con Dai Fernández. Redes sociales

El actor Nico Vázquez confirmó su romance con Dai Fernández, su compañera de elenco en la obra de teatro Rocky, algo que hizo mucho ruido luego de lo que fue la escandalosa separación de la actriz Gimena Accardi hace apenas algunas semanas.

En diálogo con el programa televisivo Infama, el actor comenzó por expresar: "Cuando vos estás en algo que no tiene título, es algo de hace días, ¿por qué voy a tener estar diciendo algo que no tengo que confirmar?". Con estas palabras, confirmó que inició un romance con Fernández, aunque todavía no son pareja oficial.

"¿Qué necesitan que diga yo? Estoy solo. Cualquier circunstancia en la que se encuentre Gime o yo, es válida, no tenemos que dar explicaciones. No le voy a poner un título a algo que no lo tiene. Blanquear, no tengo que blanquear nada. No estoy de novio con Dai", concluyó Vázquez. Así, insistió en que no inició ningún vínculo formal con ella, sino que aún están en la etapa de enamoramiento.

Embed Nico Vazquez confirmó en #Infama que está "en algo hace unos días" con su compañera de elenco Dai Fernandez. pic.twitter.com/PKCk332Ir0 — emi (@eeemiliano) October 12, 2025

Vale recordar que, hace apenas unos días, Yanina Latorre reveló: "El riñón de la vida de Nico Vázquez me contó, me jura y me perjura que el vínculo no venía de antes. Que hará 15 días que hay algo bastante fuerte entre Dai y él". De esta manera, la mediática se puso de su lado en una especie de defensa luego del escándalo con Gimena Accardi.