Nico Vázquez confirmó su romance con Dai Fernández: "Es algo de hace días..."

El actor Nico Vázquez confirmó su romance con Dai Fernández, su compañera de elenco en la obra de teatro Rocky, algo que hizo mucho ruido luego de lo que fue la escandalosa separación de la actriz Gimena Accardi hace apenas algunas semanas.
El actor decidió cortar los rumores de raíz y aclaró: "Cualquier circunstancia en la que se encuentre Gime o yo es válida".
En diálogo con el programa televisivo Infama, el actor comenzó por expresar: "Cuando vos estás en algo que no tiene título, es algo de hace días, ¿por qué voy a tener estar diciendo algo que no tengo que confirmar?". Con estas palabras, confirmó que inició un romance con Fernández, aunque todavía no son pareja oficial.
"¿Qué necesitan que diga yo? Estoy solo. Cualquier circunstancia en la que se encuentre Gime o yo, es válida, no tenemos que dar explicaciones. No le voy a poner un título a algo que no lo tiene. Blanquear, no tengo que blanquear nada. No estoy de novio con Dai", concluyó Vázquez. Así, insistió en que no inició ningún vínculo formal con ella, sino que aún están en la etapa de enamoramiento.
Vale recordar que, hace apenas unos días, Yanina Latorre reveló: "El riñón de la vida de Nico Vázquez me contó, me jura y me perjura que el vínculo no venía de antes. Que hará 15 días que hay algo bastante fuerte entre Dai y él". De esta manera, la mediática se puso de su lado en una especie de defensa luego del escándalo con Gimena Accardi.
La actriz Gimena Accardi habló de su nueva relación ante sus compañeros del canal de streaming Olga y reveló que "es manipuladora".