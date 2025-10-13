El agradecimiento de Javier Milei a Donald Trump por la liberación de los rehenes argentinos: "Extraordinario liderazgo y coraje"

El Presidente manifestó su "más profunda admiración y gratitud" a su par norteamericano en el marco del acuerdo entre Israel y Hamás. "Su compromiso con la vida, la libertad y la paz ha devuelto esperanza al mundo", aseguró.

En el marco de la liberación de los veinte rehenes israelíes que permanecían secuestrados por el grupo terrorista Hamás , entre ellos tres argentinos, el presidente Javier Milei manifestó su "más profunda admiración y gratitud" a su homólogo norteamericano, Donald Trump , "por su extraordinario liderazgo y su coraje para poner fin a la guerra" . "Su compromiso con la vida, la libertad y la paz ha devuelto esperanza al mundo" , aseguró.

"Mi más profunda admiración y gratitud al presidente Donald Trump por su extraordinario liderazgo y su coraje para poner fin a la guerra, logrando además la liberación de todos los rehenes, entre ellos tres argentinos —Eitan Horn, Ariel y David Cunio— .", escribió en su cuenta de X.

" También aguardamos con esperanza la pronta restitución del cuerpo de Lior Rudaeff , para que su familia pueda despedirlo en paz. Gracias, Presidente Trump. Su compromiso con la vida, la libertad y la paz ha devuelto esperanza al mundo", planteó.

"Es un honor considerarlo no sólo un aliado en la defensa de esos valores, sino también un querido amigo y un ejemplo de liderazgo que inspira a todos los que creemos en la libertad" , concluyó Milei.

Mi más profunda admiración y gratitud al Presidente @realDonaldTrump por su extraordinario liderazgo y su coraje para poner fin a la guerra, logrando además la liberación de todos los rehenes, entre ellos tres argentinos —Eitan Horn, Ariel y David Cunio—. También aguardamos con… pic.twitter.com/EaIQgFXVRZ

Además, en un comunicado publicado por la cuenta "Oficina del Presidente", Milei "rinde honor a la valentía y resiliencia de los rehenes que lograron sobrevivir a un cautiverio tan inhumano como prolongado: durante dos interminables años, fueron privados de su libertad, torturados y expuestos a sobrevivir las condiciones más extremas".

"Sin embargo, en medio del horror, se mantuvieron firmes. Resistieron el miedo, el aislamiento y la crueldad con una entereza que hoy se erige como símbolo de esperanza y de fe en la vida. La memoria de su sufrimiento, tanto de los que volvieron con vida como los que no, debe impulsar un compromiso renovado con la defensa de la paz en la región. La República Argentina celebra que tras dos años las partes finalmente hayan podido alcanzar un acuerdo para pacificar la Franja de Gaza", remarca el texto.

El presidente Javier Milei emprenderá este lunes un nuevo viaje relámpago a Washington que tendrá como eje central el encuentro con su estadounidense, Donald Trump, pocos días después del anuncio del secretario del Tesoro, Scott Bessent, sobre un acuerdo financiero con la Argentina por un swap de 20 mil millones de dólares y la compra directa de pesos argentinos.

El viaje, que consolida el acercamiento político y económico entre ambos gobiernos, comenzará este lunes 13 de octubre a las 15, cuando Milei parta en un vuelo especial rumbo a Washington. El arribo está previsto para las 23 horas.

Ya en suelo estadounidense, el mandatario se alojará en la Blair House, la tradicional residencia de invitados oficiales del Gobierno de Estados Unidos, donde arribará cerca de la 1:50 del martes 14.

El momento más esperado de la agenda será el martes al mediodía, cuando Milei llegue a la Casa Blanca para saludar a Donald Trump, firmar el libro de honor y mantener una reunión bilateral. A las 12:45 está previsto un almuerzo de trabajo en honor al Presidente argentino, del que participarán las comitivas de ambos países.

Quiénes son los rehenes argentinos que Hamás liberará tras el acuerdo de paz

El ataque del 7 de octubre de 2023 dejó más de 1.200 muertos y 251 personas secuestradas, tanto israelíes como ciudadanos extranjeros. En total, 21 argentinos fueron tomados como rehenes: 13 ya recuperaron la libertad, cinco fueron asesinados y tres continuaron en Gaza hasta este lunes.

Uno de ellos es Eitan Horn (38), quien fue secuestrado junto a su hermano Iair (46), liberado el 15 de febrero pasado. Ambos se encontraban en el kibutz Nir Oz, a una distancia de apenas 15 cuadras de la Franja. "Estamos contentísimos de que Iair está de vuelta. Eso no tiene precio. Pero, por otro lado, nos falta un pedazo", aseguró a La Nación el padre de los hermanos, Itzik Horn.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de C5N (@c5n)

También serán liberados los hermanos David (35) y Ariel Cunio (28), nacidos en Israel pero de padres argentinos. El mayor fue capturado junto a su esposa y sus hijas mellizas; las tres recuperaron la libertad el 27 de noviembre de 2023. La novia de Ariel, Arbel Yehoud, fue liberada en enero de este año.

Su madre, Silvia Cunio, celebró el acuerdo de paz en redes sociales. "Por fin respiro un poco. Es una gran emoción, pero solo cuando suceda podré respirar bien. Es como dar a luz. Le agradezco a Trump y sigo siendo optimista hasta el último momento, como siempre lo he sido. Esperando para decirles 'bienvenidos de nuevo'", sostuvo.

El acuerdo de paz también incluye la devolución de los cuerpos de los rehenes asesinados. Entre ellos se encuentra el argentino Lior Rudaeff, quien tenía 61 años cuando fue secuestrado en el kibutz Nir Yitzhak, donde trabajaba como encargado de la seguridad. En mayo de 2024 se confirmó que fue asesinado el mismo 7 de octubre.