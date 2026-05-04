Cristian Pity Álvarez irá a juicio oral: la Justicia reanudó el proceso y fijó fecha

La Justicia determinó que el músico está en condiciones de afrontar el proceso y lo citó para el próximo 10 de agosto. Se trata de la causa por el homicidio de Cristian Maximiliano Díaz, ocurrido en Villa Lugano en 2018.

El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº 29 reanudó el expediente tras el dictamen del fiscal Sandro Abraldes y Cristian "Pity" Álvarez deberá enfrentar el juicio por el homicidio de Cristian Maximiliano Díaz , ocurrido en Villa Lugano en 2018. Según la Justicia, el músico ya se encuentra en condiciones de afrontar el proceso y lo citó para el próximo 10 de agosto.

El exlíder de Viejas Locas e Intoxicados, enfrentará el juicio oral el crimen de Cristian Díaz, ocurrido en el barrio Samoré de Villa Lugano. La causa estaba paralizada desde 2021 por dudas sobre su salud mental y se reactivó luego de que informes médicos concluyeran que el músico, de 53 años, posee “reserva cognitiva suficiente” para participar en el proceso.

El hecho se produjo tras una discusión donde Álvarez disparó contra Díaz. Tras el crimen, estuvo prófugo, confesó públicamente y luego pasó por prisión y centros terapéuticos. Ahora enfrenta cargos por homicidio agravado por el uso de arma de fuego , con audiencias previstas entre agosto y septiembre.

Los jueces Gustavo Goerner, Juan María Ramos Padilla y Hugo Navarro determinaron que el estado de salud del Pity “permite reanudar el trámite de las presentes actuaciones, debido a que sus facultades mentales se encuentran estabilizadas y puede comprender el alcance y consecuencias del proceso penal seguido en su contra”.

Por lo tanto, la Justicia fijó once audiencias de debate entre agosto y septiembre de 2026 y dispuso que el exlíder de Viejas Locas no pueda salir del país ni ausentarse de la Ciudad de Buenos Aires sin autorización del tribunal. El fiscal Sandro Abraldes destacó en su dictamen que el músico había realizado un recital en Córdoba en diciembre de 2025 y ya tenía entradas a la venta para un show en Rosario previsto para el 9 de mayo.

Pity Álvarez - Cristian Díaz

Pity Álvarez además está acusado de haber privado de su libertad, con violencia y amenazas, a su manager y a una amiga en noviembre de 2016. Desde la suspensión del proceso, es evaluado por profesionales del Cuerpo Médico Forense (CMF) y por peritos designados por su defensa que sostuvieron que aún no existen las condiciones necesarias para determinar, con rigor técnico, cómo será el desempeño cognitivo del acusado durante el juicio.