9 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

Caputo afirmó ante inversores que no se descarta realizar modificaciones en las bandas cambiarias del dólar

El ministro de Economía señaló en un encuentro privado ante inversores en los Estados Unidos, organizado por el JP Morgan, que "se podría acelerar el ritmo de los ajustes del rango de fluctuación al 1,5%".

Por
El presidente javier Milei había señalado no tener intención de dejar flotar la moneda. 

El presidente javier Milei había señalado no tener intención de dejar flotar la moneda. 

Freepik

La agencia internacional Bloomberg informó este sábado que el Gobierno no descartaría realizar modificaciones en el régimen de las bandas cambiarias del dólar. El ministro de Economía, Luis Caputo, habría señalado en un encuentro privados ante en inversores en los Estados Unidos que "se podría acelerar el ritmo de los ajustes del rango de fluctuación al 1,5%".

El equipo de Luis Caputo anunció los resultados de la licitación de noviembre.
Te puede interesar:

Deuda en pesos: el Gobierno logró una de sus mejores licitaciones, renovó todos los vencimientos y bajó las tasas

En el conclave organizada por JP Morgan, el titular del Palacio de Hacienda adelantó que dentro de los próximos 30 día presentaría un nuevo plan integral de política monetaria que incluye la recompras de deuda, acumulación de reservas y el deslizamiento de las bandas cambiarias, que actualmente se encuentran en 1% mensual (de modo descendente en el piso y de modo ascendente en el techo).

Según fuentes citadas por Bloomberg, Caputo explicó que el Gobierno no planea liberar completamente el tipo de cambio, sino mantener al peso dentro de un rango controlado.

Luis Caputo
El ministro de Economía Luis Caputo habló ante inversores en un encuentro organizado por el JP Morgan.

El ministro de Economía Luis Caputo habló ante inversores en un encuentro organizado por el JP Morgan.

"Caputo indicó que podría considerar acelerar el ritmo de los ajustes del rango de fluctuación al 1.5% mensual, dependiendo de la inflación y la demanda de pesos, según dos de las fuentes", consigna el medio especializado en economía.

En el mismo encuentro, el titular del Palacio de Hacienda afirmó que el Gobierno dio luz verde para la compras de dólares dentro de las bandas cambiarias, cuando exista fuerte liquidez en el mercado, para reforzar las reservas del Banco Central.

El nuevo plan a anunciar dentro del 30 días, también incluye la recompra de bonos soberanos 2029 y 2030 (GD29 y GD30) con financiamiento más barato y la emisión de un nuevo instrumento de “deuda por educación”.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El Banco Central bajó la tasa de referencia en el mercado.

El Banco Central bajó las tasas de interés en medio de la calma del dólar

Tener trabajo ya no es sinónimo de alimentarse bien.

La crisis en números: el 15% de los asalariados en el país no logra alimentarse bien

Acciones argentinas en Wall Street sufrieron bajas tras días de euforia.

Una pausa a la euforia: ADRs caen hasta 6% y los bonos tienen leves subas tras el rally post-electoral

El Gobierno avanza con la privatización de rutas nacionales: licita más de 1.800 kilómetros

El Gobierno avanza con la privatización de rutas nacionales: licita más de 1.800 kilómetros

Luis Caputo confirmó a Alejandro Lew en lugar de Pablo Quirno.

Luis Caputo anunció al nuevo secretario de Finanzas: quién es Alejandro Lew

Domingo Cavallo celebró el triunfo oficialista pero advirtió por la política monetaria.

La advertencia de Cavallo, tras el triunfo de LLA: "La libertad también debe avanzar en lo monetario, cambiario y financiero"

Rating Cero

El músico se presentará en diciembre con sus shows en Buenos Aires.

Zambayonny y la autenticidad en la música: "No puedo fingir una cosa para conquistar a un público"

Dua Lipa en su primer River 2025

Dua Lipa en River: el amor por sus fans argentinos en un recital deslumbrante

El tucumano de 84 años ya había cancelado shows en octubre.

Palito Ortega encendió las alarmas tras volver a suspender dos shows: "Todavía está muy dolorido"

play

Marta Minujín lo hizo de nuevo: montó una espectacular Torre de Pisa de spaghettis en la Noche de los Museos

El ex GH mostró las imágenes de la vivienda prefabricada que se construyó en Córdoba.

El gran gesto de Bautista Mascia, ex Gran Hermano: así avanza la construcción que donó a La Casita Trans

La catalana rompió todos los récords con su nuevo álbum a tan sólo 24 horas de su lanzamiento.
play

Rosalía imparable: 12 de 15 canciones de su álbum Lux debutan en el Top 50 Global de Spotify

últimas noticias

Franco Colapinto en la previa del GP de Brasil 

Franco Colapinto: el increíble banderazo en apoyo al piloto argentino en San Pablo

Hace 27 minutos
play
El festejo alocado del serbio tras la consagración en Atenas.

Leyenda viva del tenis: Djokovic logró su 101º título en Grecia y alcanzó un nuevo récord

Hace 31 minutos
El músico se presentará en diciembre con sus shows en Buenos Aires.

Zambayonny y la autenticidad en la música: "No puedo fingir una cosa para conquistar a un público"

Hace 43 minutos
Dua Lipa agotó localidades en sus dos presentaciones en el estadio Monumental.

Dua Lipa en Argentina: ¿Cuál fue el sorprendente tema del rock nacional que cantó en su último show?

Hace 45 minutos
play

Pedro Rosemblat: "Me siento parte de una generación que está en la dirigencia peronista del futuro"

Hace 1 hora