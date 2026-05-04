4 de mayo de 2026 Inicio
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Definición del Torneo Apertura 2026: confirmaron los días de los octavos de final

Aunque resta confirmar el último cupo de la Zona A, donde Unión, Defensa y Justicia e Instituto luchan por la plaza, la Liga Profesional definió el cronograma de los playoffs que se jugará este fin de semana. También se definió las jornadas para cuartos, semifinales y final del torneo.

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La final del Torneo Apertura será el domingo 24 de mayo en el estadio Mario Alberto Kempes

La final del Torneo Apertura será el domingo 24 de mayo en el estadio Mario Alberto Kempes, en Córdoba

La Liga Profesional dio a conocer el cronograma completo de la definición del Torneo Apertura, a la espera de que defina el último cupo de la Zona A, donde Unión, Defensa y Justicia e Instituto luchan por una plaza para los octavos de final. Además, se reveló que la final será en el Estadio Mario Alberto Kempes, de la ciudad de Córdoba.

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De acuerdo al cronograma difundido, los playoffs que se disputarán este fin de semana con los choques entre los mejores 8 equipos del torneo local: el sábado se disputarán los cruces entre Independiente Rivadavia de Mendoza vs. Unión de Santa Fe; Talleres vs. Belgrano; Argentinos Juniors vs. Lanús y Boca vs. Huracán.

De igual modo, de estos cotejos podría modificarse el rival de la Lepra mendocina ya que los santafesinos todavía no tienen asegurado su lugar en la siguiente instancia y tiene que esperar por los resultados del Halcón de Varela y los cordobeses, que se disputarán este lunes contra Gimnasia de Mendoza y Estudiantes de Río Cuarto, respectivamente.

Por su parte, el domingo se definirá los encuentros entre Estudiantes de La Plata vs. Racing; Rosario Central vs. Independiente; Vélez vs. Gimnasia y Esgrima La Plata y River vs. San Lorenzo (el rival del Millonario podría cambiar de acuerdo a cómo terminen los de Varela). Aún resta definir el horario de todos estos enfrentamientos que definirán a los clasificados a cuartos de final.

Definición del Torneo Apertura 2026: cronograma de los octavos de final

Sábado 9 de mayo

  • Boca vs. Huracán
  • Argentinos Juniors vs. Lanús
  • Talleres vs. Belgrano
  • Independiente Rivadavia vs. Unión o Defensa y Justicia o Instituto

Domingo 10 de mayo

  • River vs. San Lorenzo o Defensa y Justicia
  • Estudiantes L.P vs. Racing
  • Vélez vs. Gimnasia L.P
  • Rosario Central vs. Independiente

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Cómo será la definición del resto del Torneo Apertura

Al mismo tiempo, se confirmó cómo quedó el resto del cronograma del Torneo Apertura con los días de los cuartos, semifinales y la final.

De acuerdo a lo que se detalló, en la siguiente fase “los equipos vencedores que jugaron el sábado, disputarán los partidos de cuartos de final el día martes y los ganadores del domingo lo harán el miércoles”, todos con horarios a confirmar.

“Las semifinales se disputarán el sábado 16 o domingo 17, dependiendo de los involucrados en los torneos Conmebol. La final se jugará el domingo 24 de mayo a las 15.30 en el Estadio Mario Alberto Kempes de la Ciudad de Córdoba”, concluyeron.

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