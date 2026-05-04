Marcos Galperin le respondió a Coscu: "Si no trabajaste nunca en tu vida y tenés más de 65, no sos jubilado"

El multimillonario definió a quién le corresponde cobrar una jubilación para responderle al streamer, pero no lo mencionó directamente. El cruce comenzó tras la burla del fundador de Mercado Libre a una jubilada que aseguraba no llegar a fin de mes.

El empresario multimillonario radicado en Uruguay Marcos Galperin le respondió al streamer Coscu , quien lo había criticado por reírse de una ama de casa sin jubilación. " Si no trabajaste nunca en tu vida y tenés más de 65 años, no sos jubilado ", sentenció en X el hombre con una fortuna personal de u$s7.500 millones.

" La jubilación sale de un porcentaje del sueldo que le sacan a los que si trabajaron y aportaron ", insistió el dueño de Mercado Libre. La polémica comenzó porque el empresario argentino había compartido el video de una ama de casa que no tenía jubilación solo para reírse con un emoji .

El joven streamer cuestionó la reacción del multimillonario: "¿Cómo siendo una de las personas con más guita del país te vas a reír de una jubilada? Eran otras épocas, quizás en aquel entonces mantenía una familia siendo ama de casa… ". En la misma línea, la economista Lucía Cirmi opinó sobre el cruce y explicó en radio Con Vos que "el sistema previsional está pensado para la carrera laboral de un varón que no se interrumpe nunca, solo el 5% de las mujeres se logra jubilar así ".

Ante las definiciones sobre la jubilación que publicó Galperin, Coscu concluyó: " Cómo te gusta el quilombo, Galperinardo ". No profundizó en el tema ya que se había descargado en el canal de streaming Blender.

Coscu respuesta Marcos Galperin 2 Coscu le respondió a Marcos Galperin, pese a que el empresario no lo mencionó. X

Qué dijo Coscu sobre su cruce con Marcos Galperin

Horas después del cruce, el streamer amplió su postura en Blender, donde sostuvo que su reacción no fue política sino humana. “No soy una persona muy politizada, pero todos estamos involucrados socialmente, sobre todo cuando una de las personas con más dinero del país aborda de esa forma, un poco sobradora y despectiva, a una mujer jubilada”, explicó.

En la misma línea, remarcó el impacto que tienen los discursos de odio en redes: “Ser testigo de estas cosas y que no te despierte nada es injusto. Por algo tenemos voz e influencia sobre los jóvenes, sobre una generación”. Y sintetizó su enojo: “Siento que fue tirar odio por tirar. Me hirvió la sangre”.

Coscu también vinculó el episodio con un cambio de clima entre los más jóvenes: “Yo creo que los jóvenes se están despertando del verso que se comieron. Hay muchos pibes desilusionados con esa idea de cambio que propuso el Gobierno”.

En ese sentido, marcó límites: “Para un sector de la juventud hay cosas que ya no se pueden dejar pasar. Han habido estímulos en estos años donde muchos dijeron ‘con esto no’”.

Finalmente, apuntó directamente a la responsabilidad del empresario: “Galperin tiene que pensar en los tuits que hace. Tiene que pensar qué genera cuando tuitea algo. Generar odio hacia una viejita, no”.