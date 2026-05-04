4 de mayo de 2026 Inicio
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Desapareció un niño de seis años en Corrientes y activaron la Alerta Sofía

El Ministerio de Seguridad informó que el menor fue visto por última vez el 3 de mayo junto a su padre, quien escapó tras disparar contra otras personas en la casa de la madre.

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El niño desaparecido se llama Nahuá Santos Riquelme.

El niño desaparecido se llama Nahuá Santos Riquelme.

El Ministerio de Seguridad informó que activó la Alerta Sofía por la desaparición de un niño de seis años llamado Nahuá Santos Riquelme, que fue visto por última vez el 3 de mayo tras ausentarse de su domicilio en la ciudad correntina de Esquina junto a su padre, llamado Josias Santos Regis, después de que el hombre disparara a otro en la casa de la madre, mientras se desarrollaba una discusión.

La Justicia espera profundizar las conexiones del caso con organizaciones criminales de mayor envergadura.
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En la red social X, la cartera encabezada por Alejandra Monteoliva informó el paradero desconocido del menor. "Alerta Sofía: buscamos a Nahuá Santos Riquelme. De 6 años de edad, fue visto por última vez el 3 de mayo, cuando se ausentó de su domicilio junto a su padre, Josias Santos Regis", expresaron.

En tal sentido, describieron sus características: "Cabello rubio con rulitos, ojos claros, tez blanca. Vestía pantalón largo color crema, zapatillas blancas, camiseta azul y blanca de manga larga y campera marrón tipo inflable. Si tenés información que permita dar con su paradero, comunicate a la línea 134 de manera gratuita, anónima y disponible las 24 horas".

Alerta Sofía Nahuá Santos Riquelme
El niño desaparecido se llama Nahuá Santos Riquelme.

El niño desaparecido se llama Nahuá Santos Riquelme.

Nahuá fue visto por última vez este domingo 3 de mayo cuando se ausentó de su domicilio junto a su progenitor en la localidad de Esquina. En este contexto, la Justicia correntina inició una investigación por tentativa de homicidio, llevada a cabo por la Fiscalía de turno, y otra por la desaparición del niño, bajo el Alerta Sofía, implementado en otros casos como Loan Peña, Guadalupe Lucero y Lian Gael Flores Soraide.

En tanto, periodistas correntinos advirtieron en diálogo con la agencia Noticias Argentinas que Santos Regis es un ciudadano de nacionalidad brasileña, tiene 29 años y presenta antecedentes por ejercer violencia de género contra la madre de Nahuán y por quemar la camioneta de su exsuegro.

Qué es la Alerta Sofía y para qué sirve

El Ministerio de Seguridad explicó que la Alerta Sofía "es un sistema de alerta de emergencia rápida desarrollado por el Ministerio de Seguridad de la Nación para coordinar la inmediata búsqueda y localización de los niños y adolescentes desaparecidos cuyas vidas se consideren en 'Alto Riesgo Inminente'".

En tal sentido, detallaron que se desarrolla "mediante el trabajo articulado entre las entidades del sector público y el sector privado, los medios de comunicación y la sociedad civil".

La Alerta Sofía implica la difusión masiva y orientada del caso a través de afiches específicos, medios de comunicación, redes sociales, telefonía celular, dispositivos de las fuerzas federales. "Para su implementación a nivel internacional, se cuenta con el apoyo de Facebook y el Centro Internacional sobre niños desaparecidos y explotados (ICMEC)", señalaron desde la cartera.

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