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Oriana Sabatini presentó su primer libro y reveló que perdió un embarazo mientras lo escribía

La modelo participó de una charla en la Feria Internacional del Libro y volvió a referirse a la gestación que no llegó a término antes de Gia. "La vida y la muerte estuvieron rodeándome constantemente mientras escribía", definió.

Oriana Sabatini firmando su primera novela Podría quedarme acá.

Oriana Sabatini firmando su primera novela Podría quedarme acá.

La actriz presentó su novela Podría quedarme acá en la Feria Internacional del Libro este domingo y durante la charla con Carla Quevedo y Luciano Lamberti recordó que estuvo "embarazada dos veces" durante la escritura de su primer libro. "La vida y la muerte estuvieron rodeándome constantemente mientras escribía esta historia", describió Oriana Sabatini.

La modelo habló de la interna familiar que la alejó de la extenista.
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La escritora reconoció que estando embarazada, "las dos veces", le costaba "mucho" sentarse a escribir "sobre la muerte, sobre el dolor". "Una está creando vida y tenés que entrar a lugares internos que por ahí te incomodan, que cuestan", explicó la modelo en el panel.

"La primera vez que estuve embarazada me senté en la casa de mis papás, el día estaba hermoso, hacía calorcito y yo decía '¿Por qué me tengo que poner a escribir de la muerte?'. Pero empujarme a esos lugares es lo que hizo que salieran las cosas que salieron en la novela", detalló Oriana.

La artista destacó la relación de la protagonista de su primer libro, Ariana, con su familia, más allá de la relación amorosa con Teo que atraviesa el relato. "Hay una gran historia de amor de Ariana con sus padres y obviamente que la maternidad me interpeló de una manera muy diferente escribiendo este libro", admitió la joven que hace dos meses se convirtió en madre.

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Oriana reconoció que la relación de Ariana y sus padres la hizo cuestionarse: "Sentarme a pensar, 'bueno, ¿qué le quiero dejar yo a mi hija?'. Y saber que me voy a equivocar, la historia de Ariana con sus madres es muy inspiradora en ese sentido". Como la historia está atravesada por la presión estética a las mujeres, la actriz pensó el vínculo con su hija desde la repetición de "los mismos patrones que repetimos todas las mujeres".

"Te dediques al entretenimiento o no, estamos todas regidas por las mismas leyes, lamentablemente", apuntó.

De qué trata Podría quedarme acá de Oriana Sabatini

Su colega Carla Quevedo, autora de Cómo me enamoré de Nicolas Cage (2022) y Me peleé a los gritos con el mánager del spa (2023), estuvo a cargo de la sinopsis que adelanta un relato atravesado por las pasiones y los dolores de Sabatini. Muerte, exigencia, fama, autodestrucción y fantasía se entrelazan con una historia de amor resucitada.

La esposa de Paulo Dybala y madre de Gia tomó su conocimiento en Tanatopraxia y la presión estética propia de trabajar en la industria del entretenimiento para escribir la historia de amor de Ariana y Teo. "Visceral, ácida y erótica", enumeró Quevedo.

La joven cantante que protagoniza la novela sufre una crisis de autodestrucción y, en vez de firmar un contrato que consolidaría su carrera en Estados Unidos, vuelve a la Ciudad de Buenos Aires para evadirse en los excesos de una vida "normal". Allí comienza a trabajar en una funeraria y se reencuentra con su primer amor, fallecido hace 13 años.

"Oriana Sabatini trenza lo fantástico con una autopsia mordaz y contemporánea sobre el cuerpo como capital, la identidad como producto y el deseo como forma extrema de resistencia", describió Quevedo y remató: "Una exploración adictiva sobre el control, el hambre -de alimento, de aplausos, de afecto-, sobre la violencia silenciosa de la perfección y el peligro de volver ad donde una fue feliz".

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