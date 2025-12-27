27 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

Aprobación del Presupuesto 2026: la reacción del arco político al triunfo del oficialismo en el Congreso

Los principales actores de La Libertad Avanza se volcaron a las redes sociales para celebrar que, luego de dos años, Javier Milei tendrá su "ley de leyes" para la segunda parte de su mandato. El ajuste en educación, ciencia y partidas provinciales, los ejes de los cuestionamientos opositores.

Por
El Gobierno pudo aprobar en el Congreso el Presupuesto 2026. 

El Gobierno pudo aprobar en el Congreso el Presupuesto 2026. 

Presupuesto 2026: así votaron los senadores
Te puede interesar:

Uno por uno: así votaron los senadores la Ley de Presupuesto 2026 en general

Uno de los primeros en expresarse tras la votación fue el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien destacó en X el resultado del debate parlamentario y calificó como "equilibrado" al Presupuesto 2026: “Felicitaciones a todos y cada uno de los que trabajaron codo a codo para lograr que Argentina tenga un presupuesto equilibrado para el 2026. Fueron muchas semanas de incansable trabajo en equipo. Gracias a todos”, expresó.

Por su parte, la senadora Patricia Bullrich,

adorni presupuesto

Por su parte, la senadora y jefa de bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich compartió una foto con la imagen de la pantalla del recinto que mostraba el resultado de la votación del Presupuesto en general (46 afirmativos, 25 negativos y 1 abstención) y expresó su felicidad a lo que ella describió como un "logro histórico".

"Muy contentos con los senadores que votaron a favor de Argentina y con el equipo que trabajó para lograr el objetivo", agregó la exministra de Seguridad que luego compartió piezas audiovisuales con su participación y alocución en el recinto.

bullrich 2

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, fue escueto al publicar en X: “Presupuesto aprobado. Con Javier Milei, orden y equilibrio fiscal”. El ministro del Interior, Diego Santilli, remarcó que “por primera vez, la Argentina aprobó un Presupuesto con equilibrio fiscal y aumentos de partidas por encima de la inflación en áreas prioritarias”.

Para luego destacar la “responsabilidad y el coraje de los diputados, senadores y gobernadores que entendieron que el país cambió”, y cuestionar la posición de una “minoría kirchnerista que extraña el gasto público para enriquecerse a costa de los laburantes”.

santilli presupuesto

Presupuesto 2026: los cuestionamientos de la oposición

El senador del bloque Justicialista Daniel Pablo Bensusán rechazó la aprobación del Presupuesto 2026 con un contundente mensaje en X. Allí señaló que se trata de un proyecto "mentiroso" y que "pone en riesgo el trabajo de las argentinas y los argentinos, la educación pública y el desarrollo de nuestras provincias. No vamos a acompañar un ajuste que siempre cae sobre el pueblo”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/palibensusan/status/2004709892763120105&partner=&hide_thread=false

Su compañero de bancada, Marcelo Lewandowski, señaló en su perfil social: “No es austeridad, es un ajuste brutal. Este presupuesto lleva al empobrecimiento de gran parte de la sociedad”.

Mientras que la legisladora del mismo espacio Ana Marks afirmó que “tenemos historia y sabemos que es posible tener equilibrio fiscal como lo hicieron Néstor y Cristina incluyendo a la gente y con un proyecto sostenido con inversión en educación, ciencia y tecnología”.

El senador Wado de Pedro, cuestionó la aprobación de la "ley de leyes" en el Senado al señalar: "Después de dos años de gobierno, el resultado es más desocupación, menos empresas, más deuda y menos ingresos para las familias argentinas. Y frente a ese fracaso, no se les ocurre nada mejor que recortar las funciones básicas del Estado".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/wadodecorrido/status/2004699702395371805&partner=&hide_thread=false

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

play

Presupuesto 2026: Atauche no supo responder sobre el financiamiento a educación y discapacidad

El Gobierno consiguió la aprobación final del Presupuesto 2026.

Tras dos años de gestión, Milei logró aprobar su primer Presupuesto en el Congreso y blindó el capítulo de la discordia

Jubilados y pensionados tendrán un aumento.

El Gobierno oficializó el aumento de 2,47% para jubilados y pensionados en enero de 2026

Patricia Bullrich habló al ingresar al Senado. 

Bullrich confía en aprobar el Presupuesto 2026 en el Senado: "Tenemos confianza que sale"

play

Seguí en vivo la sesión del Senado: tras aprobarse el Presupuesto 2026, ahora se debate Inocencia Fiscal

El Gobierno, con Bullrich y Atauche a la cabeza, logró la sanción de otra ley en el Senado.

Otro triunfo del Gobierno: el Senado aprobó la Ley de Inocencia Fiscal

Rating Cero

Nancy y Jonathan se separaron en el Upside Down. 

Stranger Things: ¿Nancy se queda con Jonathan o Steve? El dato clave que revelaron los creadores

Edith Hermida habló sobre Beto Casella.

Bomba: Edith Hermida confirmó si tuvo un romance con Beto Casella

Daniel Hendler dirige y protagoniza esta película junto a Carla Peterson.
play

La película que la rompe en Netflix: la protagonizan Daniel Hendler y Carla Peterson

El músico tenía 80 años.

Murió Daniel Piazzolla, hijo de Astor, tras una larga lucha contra el EPOC

Esta película está cargada de acción y peleas coreografiadas.
play

Este es el mejor thriller español de Netflix y lo tenés que ver ya mismo

Matt Damon protagoniza La Odisea, lo último de Christopher Nolan.

La increíble transformación de Matt Damon para protagonizar la nueva película de Christopher Nolan

últimas noticias

La jubilada entregó $800 mil.

Una jubilada fue víctima de una estafa telefónica y le robaron una importante suma de dinero

Hace 6 minutos
La nueva tendencia en manicura es elegante y atemporal.

Adiós a la manicura roja: este es el estilo que se va a imponer en 2026

Hace 16 minutos
El sitio dedicado al Turismo en Uruguay que resulta imperdible en tus próximos viajes

Este destino uruguayo combina campo y mar, está a solo 80 kilómetros de Punta del Este y es perfecto para visitar en 2026

Hace 17 minutos
River fue el club más convocante del mundo en 2025. 

River fue el club más convocante del mundo en 2025: cuánta gente llevó al estadio Monumental

Hace 32 minutos
Nancy y Jonathan se separaron en el Upside Down. 

Stranger Things: ¿Nancy se queda con Jonathan o Steve? El dato clave que revelaron los creadores

Hace 47 minutos