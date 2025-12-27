Aprobación del Presupuesto 2026: la reacción del arco político al triunfo del oficialismo en el Congreso

Los principales actores de La Libertad Avanza se volcaron a las redes sociales para celebrar que, luego de dos años, Javier Milei tendrá su "ley de leyes" para la segunda parte de su mandato. El ajuste en educación, ciencia y partidas provinciales, los ejes de los cuestionamientos opositores.

El Gobierno se alzó el viernes en el Congreso de la Nación con un triunfo político al lograr, tras dos años, la aprobación del Presupuesto 2026 y la Ley de Inocencia Fiscal . En este marco, el propio presidente Javier Milei diferentes actores oficialistas celebraron el redes sociales la sanción, mientras que los bloques opositores cuestionaron el ajuste en educación, ciencia y partidas provinciales que se presume en la legislación.

Uno por uno: así votaron los senadores la Ley de Presupuesto 2026 en general

Uno de los primeros en expresarse tras la votación fue el jefe de Gabinete, Manuel Adorni , quien destacó en X el resultado del debate parlamentario y calificó como "equilibrado" al Presupuesto 2026: “Felicitaciones a todos y cada uno de los que trabajaron codo a codo para lograr que Argentina tenga un presupuesto equilibrado para el 2026. Fueron muchas semanas de incansable trabajo en equipo. Gracias a todos”, expresó.

Por su parte, la senadora y jefa de bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich compartió una foto con la imagen de la pantalla del recinto que mostraba el resultado de la votación del Presupuesto en general ( 46 afirmativos, 25 negativos y 1 abstención ) y expresó su felicidad a lo que ella describió como un "logro histórico".

"Muy contentos con los senadores que votaron a favor de Argentina y con el equipo que trabajó para lograr el objetivo" , agregó la exministra de Seguridad que luego compartió piezas audiovisuales con su participación y alocución en el recinto.

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, fue escueto al publicar en X: “Presupuesto aprobado. Con Javier Milei, orden y equilibrio fiscal”. El ministro del Interior, Diego Santilli, remarcó que “por primera vez, la Argentina aprobó un Presupuesto con equilibrio fiscal y aumentos de partidas por encima de la inflación en áreas prioritarias”.

Para luego destacar la “responsabilidad y el coraje de los diputados, senadores y gobernadores que entendieron que el país cambió”, y cuestionar la posición de una “minoría kirchnerista que extraña el gasto público para enriquecerse a costa de los laburantes”.

Presupuesto 2026: los cuestionamientos de la oposición

El senador del bloque Justicialista Daniel Pablo Bensusán rechazó la aprobación del Presupuesto 2026 con un contundente mensaje en X. Allí señaló que se trata de un proyecto "mentiroso" y que "pone en riesgo el trabajo de las argentinas y los argentinos, la educación pública y el desarrollo de nuestras provincias. No vamos a acompañar un ajuste que siempre cae sobre el pueblo”.

Su compañero de bancada, Marcelo Lewandowski, señaló en su perfil social: “No es austeridad, es un ajuste brutal. Este presupuesto lleva al empobrecimiento de gran parte de la sociedad”.

Mientras que la legisladora del mismo espacio Ana Marks afirmó que “tenemos historia y sabemos que es posible tener equilibrio fiscal como lo hicieron Néstor y Cristina incluyendo a la gente y con un proyecto sostenido con inversión en educación, ciencia y tecnología”.

El senador Wado de Pedro, cuestionó la aprobación de la "ley de leyes" en el Senado al señalar: "Después de dos años de gobierno, el resultado es más desocupación, menos empresas, más deuda y menos ingresos para las familias argentinas. Y frente a ese fracaso, no se les ocurre nada mejor que recortar las funciones básicas del Estado".