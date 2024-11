Dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 13 de noviembre

El vicepresidente del Banco Central, Vladimir Werning, explicó el martes los motivos de por qué el Gobierno no levanta el cepo al dólar. "No demoramos el levantamiento del cepo por preocupación o falta de convicción, sino porque hay que hacer mucha tarea en el mercado doméstico antes de incorporar la volatilidad cambiaria. La transición no es fácil, se necesita calendario normativo y jurídico que no es sencillo", subrayó Werning.