Luis Caputo confirmó que hubo superávit financiero en octubre

Al comienzo de su discurso, llevado a cabo en sede de la Bolsa de Comercio de la Ciudad de Buenos Aires, el ministro analizó que “Argentina es un país que no tiene credibilidad, eso es tremendo para hacer política económica, y eso va más allá de los ultimos 20 años. No tiene credibilidad hace décadas por justamente todos los desaciertos de los últimos 120 años”.

“Por eso nosotros plantemos siempre desde el día uno nuestro programa económico bajo la premisa de que íbamos a tener que mostrar resultados desde inicio. No nos podíamos dar el lujo de prometer, justamente porque no teníamos ninguna credibilidad”, agregó.

En el mismo sentido, para Caputo "se hizo algo que prácticamente todos pensábamos que era imposible y hay que darle muchísimo valor. Eso de alguna manera nos ha permitido recuperar una buena parte de la credibilidad perdida en la última década”.

Luego destacó: "Fueron 10 meses, y hoy creo que ya son muy pocos que prácticamente nadie duda del compromiso fiscal que este Gobierno tiene”.

Luis Caputo: "Los buenos resultados van a seguir”

El Ministro de Economía resaltó el crecimiento de los últimos meses y aseguró que "cada vez vamos a ir convenciendo más gente". "Hoy hay bastante más entusiasmo porque el proceso de desinflación se continúa y la economía claramente se está recuperando y fuertemente”

“Fuimos dejando la mayor parte de las dudas de lado. Los resultados que hemos logrado y el compromiso del presidente ya no se duda”, agregó.

Durante su discurso en IAEF, Caputo reveló que cuando emprende viajes a Europa o Estados Unidos "ya algunos ministros o el FMI mismo nos dicen 'el caso argentino ya se va empezar a estudiar en las mejores universidades del mundo'. Muchos hablan del milagro argentino, y eso no me gusta. No es ningún milagro, hay una causalidad".

Sobre el final de su discurso, elogió nuevamente a la figura de Javier Milei al destacar: "Tenemos un Presidente que no solo esta dando la batalla cultural a nivel nacional, sino que la está dando a nivel mundial".