Expulsaron a una jugadora de Gran Hermano 2026: qué pasó El conductor Santiago del Moro informó el nombre del nuevo eliminado de la casa por decisión de la gente y generó sorpresas entre el público. + Seguir en







Santiago Del Moro anunció una nueva eliminación en Gran Hermano. Redes sociales

El programa Gran Hermano Generación Dorada 2026 llega a su fin de a poco y se confirmó el nombre del nuevo participante eliminado: se fue Daniela de Lucía. El conductor Santiago del Moro confirmó que, en la votación telefónica, la jugadora quedó con el 52,7% y debió irse.

En la placa de nominados que se definió el jueves quedaron cinco jugadores y el domingo se anunciaron los primeros salvados: Cinzia con el 4,8% fue la menos votada y Emanuel también obtuvo solo el 11,9%.

Luego quedó fuera de la placa Franco con el 18,7% y el mano a mano quedó definido entre Daniela y Danelik. Ambas conocieron su futuro el lunes y la expulsada por decisión de la gente fue De Luca.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/GHCLIPS2026/status/2054027066194935927&partner=&hide_thread=false DANI ELIMINADA DE GRAN HERMANO#GranHermano #GH pic.twitter.com/QlDkGK2jsj — GH CLIPS 2026 (@GHCLIPS2026) May 12, 2026 "Cómo los voy a extrañar. Los quiero a todos. Voy a cumplir el sueño de ser la analista de GH”, indicó Daniela al salir de la casa y la voz de Gran Hermano aprovechó para dedicarle unas palabras: “Quiero destacar tu educación tu respeto y fue un gustazo tenerte en esta casa".

De este modo, el martes por la noche en el programa especial, Santiago recibirá a la eliminada para que se exponga a las preguntas de los panelistas.