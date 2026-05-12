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Expulsaron a una jugadora de Gran Hermano 2026: qué pasó

El conductor Santiago del Moro informó el nombre del nuevo eliminado de la casa por decisión de la gente y generó sorpresas entre el público.

Santiago Del Moro anunció una nueva eliminación en Gran Hermano.

Santiago Del Moro anunció una nueva eliminación en Gran Hermano.

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El programa Gran Hermano Generación Dorada 2026 llega a su fin de a poco y se confirmó el nombre del nuevo participante eliminado: se fue Daniela de Lucía. El conductor Santiago del Moro confirmó que, en la votación telefónica, la jugadora quedó con el 52,7% y debió irse.

Es narcisista, machista y cagón, describió Cinzia a Emanuel.
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En la placa de nominados que se definió el jueves quedaron cinco jugadores y el domingo se anunciaron los primeros salvados: Cinzia con el 4,8% fue la menos votada y Emanuel también obtuvo solo el 11,9%.

Luego quedó fuera de la placa Franco con el 18,7% y el mano a mano quedó definido entre Daniela y Danelik. Ambas conocieron su futuro el lunes y la expulsada por decisión de la gente fue De Luca.

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"Cómo los voy a extrañar. Los quiero a todos. Voy a cumplir el sueño de ser la analista de GH”, indicó Daniela al salir de la casa y la voz de Gran Hermano aprovechó para dedicarle unas palabras: “Quiero destacar tu educación tu respeto y fue un gustazo tenerte en esta casa".

De este modo, el martes por la noche en el programa especial, Santiago recibirá a la eliminada para que se exponga a las preguntas de los panelistas.

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